Евро резко полетело вниз: новый курс валют на 18 ноября

Национальный банк Украины повысил официальный курс доллара на 18 ноября 2025 года. Курс евро и злотого немного упал. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
На вторник, 18 ноября, НБУ установил официальный курс доллара США на уровне 42,06 грн/долл., что на 2 копейки больше, чем в предыдущий банковский день. Таким образом, гривна незначительно ослабила свои позиции относительно американской валюты.
Курс евро значительно упал. Официальный курс европейской валюты установили на уровне 48,78 грн/евро, что на 20 копеек меньше, чем 17 ноября. Относительно евро гривна усилила свои позиции.
Курс злотого на 18 ноября
17 ноября НБУ установил курс польского злотого на уровне 11,57 грн/злот. 18 ноября курс немного изменился - 11,55. Таким образом гривна подорожала на 2 копейки.
Ранее Главред публиковал свежий прогноз финансовых аналитиков. Регулятор смягчает давление на курс, создавая условия для более спокойной торговли. В то же время продолжается сезонный спрос со стороны крупных плательщиков, который растет постепенно. Это позволяет рынку оставаться контролируемым, без чрезмерной нагрузки.
Также экономист рассказал, что будет с курсом доллара и евро в ноябре. Андрей Новак убежден, что Национальный банк Украины имеет все необходимые инструменты для удержания валютного рынка в равновесии. По его словам, ключевую роль в этом играет внешняя финансовая поддержка, которую Украина получает от международных партнеров.
В то же время в прогнозе инвесткомпании Dragon Capital говорится о том, что курс доллара в Украине может вырасти до 43,5 гривны до конца 2025 года.
Об источнике: Национальный банк Украины
Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".
