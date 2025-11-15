Украинцев предупредили о стремительном росте цен: какие продукты подорожают

Продолжительные отключения электроэнергии приведут к росту цены на продукты, говорит Денис Марчук.

Украинцам рассказали о новом подорожании / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН

Важное из заявлений Марчука:

Производство мяса, яиц, молочных продуктов и хлеба наиболее привязано к электроэнергии

Блэкауты требуют от производителей значительных дополнительных затрат

Заместитель главы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук заявил о том, что отключения электроэнергии однозначно влияют на цены на продукты питания.

"Производства мяса, яиц, молочных продуктов и хлеба работают с наибольшей привязкой к электроэнергии. Если на предприятии нет генератора, оно вынуждено либо сокращать производство, либо останавливать его", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт говорит о том, что такие блэкауты, как сейчас, то есть продолжительностью 10-12 часов, требуют от производителей значительных дополнительных затрат, которые впоследствии скажутся на стоимости реализуемой продукции. Соответственно, это приведет к стремительному росту цен.

По его словам, продолжительные отключения электроэнергии приведут к росту цены на хлеб на 5%. При этом не исключено, что при более длительные отключения цена может вырасти еще больше – на 10%.

"Такая же ситуация и с молочной продукцией Молочно-товарные фермы вынуждены использовать сегодня генерацию электроэнергии, даже иногда работая себе в убыток, просто потому что в противном случае они могут в перспективе потерять коров, надои и реализацию своей продукции. Соответственно, дорожает и производство молока", - пояснил он.

Собеседник добавил, что не только расходы на электроэнергию влияют на цены на молоко, но и стоимость кормовой базы, логистика, возможность вовремя реализовать продукцию, соотношение цен на молочную продукцию, которая идет на экспорт.

"Впрочем, если блэкауты станут более длительными или затянутся надолго, это приведет к подорожанию молочной продукции минимум на 10%", - добавил Марчук.

Причины подорожания: что говорят эксперты

Одной из причин роста стоимости ржи стала неопределённость относительно будущего урожая. Эксперты отмечают, что сейчас невозможно точно спрогнозировать цены, поскольку уборка ещё не началась, а погода продолжает быть нестабильной.

"Рожь — яровая культура, её собирают в августе–сентябре. Но уже сейчас переработчики и представители агросектора предупреждают о заметной нехватке зерна внутри страны", — отметила эксперт Всемирного банка Оксана Руженкова.

Ранее сообщалось о том, сколько придется платить украинцам за популярный продукт. Аналитик отметил, что цена будет зависеть от погодных условий и ситуации на рынке.

Напомним, ранее сообщалось о том, что цена на популярный продукт увеличилась. Если еще в прошлом месяце этот продукт можно было приобрести по более демократичным ценам, то с наступлением сезона пикников стоимость существенно выросла.

Напомним, как сообщал Главред, в связи с ухудшением качества прошлогодней белокочанной капусты вследствие длительного хранения на этой неделе цены на нее в Украине резко снизились.

О персоне: Денис Марчук Денис Марчук - это заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета, руководитель Центрального аппарата Аграрной партии Украины (2016 г.), заместитель председателя Аграрной партии Украины (2016-2017 гг.). В 2015 году координатор проекта "Аналитическая платформа АПК".

