Чего ждать от курса доллара и евро с понедельника: банкир назвал реальную ситуацию

Банкир спрогнозировал, что будет с валютным рынком с 17 по 23 ноября.

Курс доллара и евро с 17 по 23 ноября / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Каким будет курс валют на следующей неделе

Будет ли курс гривни прогнозируемым

Общая ситуация на валютном рынке на следующей неделе будет оставаться более-менее контролируемой и неугрожающей. Об этом заявил директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН.

По его словам, на следующей неделе курс доллара на наличном рынке будет находиться в рамках 41,8-42 грн/долл., а евро - 48-49,5 грн/евро.

Банкир подчеркнул, что по крайней мере половина свободных средств, полученных в виде премий или бюджетных выплат, попадет на валютный рынок, что создает стабильный, хотя и не чрезмерный спрос.

В то же время, пока есть фактор, который сдерживает оптимизм - вопрос международной финансовой помощи на 2026 год.

"Именно благодаря ей в последние годы экономика оставалась относительно сбалансированной, а курс гривни - прогнозируемым. Поэтому сейчас, когда объемы поддержки еще не определены, рынок живет в состоянии ожидания", - подчеркнул Лесовой.

Он также спрогнозировал, какими будут основные показатели валютного рынка с 17 по 23 ноября:

коридоры валютных изменений: 41,8-42,2 грн/долл. и 48-49,5 грн/евро (на межбанке) и 41,8-42 грн/долл. и 48-49,5 грн/евро (на наличном рынке);

ежедневные курсовые изменения: на межбанке - до 0,05-0,15 грн, в банках - до 0,1-0,2 грн, в обменных пунктах - до 0,3 грн;

средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка: 0,1-0,15 грн;

недельные курсовые отклонения ожидаются в пределах 1-1,5% от начального понедельничного курса.

Курс валют в ноябре

Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак говорил, что курс доллара и евро по отношению к гривне в ноябре будет оставаться без существенных колебаний.

Он также прогнозирует, что небольшая "ползучая" девальвация гривни будет продолжаться и в дальнейшем из-за объективных условий военного времени, однако оснований для резких изменений пока нет.

Как менялся курс доллара / Инфографика: Главред

Курс валют - последние новости

Как сообщал Главред, на понедельник, 17 ноября, Национальный банк Украины снизил официальный курс доллара. В то же время евро и злотый продолжил дорожать.

Также известно, что в октябре 2025 года украинцы существенно активизировали покупку иностранной валюты, установив новый рекорд за последние восемь месяцев.

Кроме того, в ноябре курс доллара и евро в Украине демонстрирует спад, однако финансовые аналитики призывают не спешить с продажей валюты. Вместо этого они советуют пересмотреть инвестиционные стратегии и подготовиться к возможным изменениям в 2026 году.

О персоне: Тарас Лесовой Тарас Лесовой - украинский банкир, начальник департамента казначейства Глобус Банка. Часто делится прогнозами относительно курса валют и изменений ситуации на рынке.

