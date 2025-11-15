Чего ждать от курса доллара и евро с понедельника: банкир назвал реальную ситуацию

Вы узнаете:
- Каким будет курс валют на следующей неделе
- Будет ли курс гривни прогнозируемым
Общая ситуация на валютном рынке на следующей неделе будет оставаться более-менее контролируемой и неугрожающей. Об этом заявил директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН.
По его словам, на следующей неделе курс доллара на наличном рынке будет находиться в рамках 41,8-42 грн/долл., а евро - 48-49,5 грн/евро.
Банкир подчеркнул, что по крайней мере половина свободных средств, полученных в виде премий или бюджетных выплат, попадет на валютный рынок, что создает стабильный, хотя и не чрезмерный спрос.
В то же время, пока есть фактор, который сдерживает оптимизм - вопрос международной финансовой помощи на 2026 год.
"Именно благодаря ей в последние годы экономика оставалась относительно сбалансированной, а курс гривни - прогнозируемым. Поэтому сейчас, когда объемы поддержки еще не определены, рынок живет в состоянии ожидания", - подчеркнул Лесовой.
Он также спрогнозировал, какими будут основные показатели валютного рынка с 17 по 23 ноября:
- коридоры валютных изменений: 41,8-42,2 грн/долл. и 48-49,5 грн/евро (на межбанке) и 41,8-42 грн/долл. и 48-49,5 грн/евро (на наличном рынке);
- ежедневные курсовые изменения: на межбанке - до 0,05-0,15 грн, в банках - до 0,1-0,2 грн, в обменных пунктах - до 0,3 грн;
- средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка: 0,1-0,15 грн;
- недельные курсовые отклонения ожидаются в пределах 1-1,5% от начального понедельничного курса.
Курс валют в ноябре
Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак говорил, что курс доллара и евро по отношению к гривне в ноябре будет оставаться без существенных колебаний.
Он также прогнозирует, что небольшая "ползучая" девальвация гривни будет продолжаться и в дальнейшем из-за объективных условий военного времени, однако оснований для резких изменений пока нет.
Курс валют - последние новости
Как сообщал Главред, на понедельник, 17 ноября, Национальный банк Украины снизил официальный курс доллара. В то же время евро и злотый продолжил дорожать.
Также известно, что в октябре 2025 года украинцы существенно активизировали покупку иностранной валюты, установив новый рекорд за последние восемь месяцев.
Кроме того, в ноябре курс доллара и евро в Украине демонстрирует спад, однако финансовые аналитики призывают не спешить с продажей валюты. Вместо этого они советуют пересмотреть инвестиционные стратегии и подготовиться к возможным изменениям в 2026 году.
Читайте также:
- Клиентка ПриватБанка осталась без копейки в кармане за несколько минут: в чем причина
- "Значительная часть идет на экспорт": на сколько подорожает масло до конца года
- Потеря страхового стажа: в Пенсионном фонде сделали важное предупреждение
О персоне: Тарас Лесовой
Тарас Лесовой - украинский банкир, начальник департамента казначейства Глобус Банка. Часто делится прогнозами относительно курса валют и изменений ситуации на рынке.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред