Потеря страховой стажа: в Пенсионном фонде сделали важное предупреждение

Главное:

Работодатель имеет право, но не обязан переводить трудовые книжки сотрудников в цифровой формат

Пенсионный фонд рекомендует всё же оцифровать документы

Украинцам необходимо загрузить данные из своих трудовых книжек в электронный формат до июня 2026 года. Многие переживают, что будет, если этого не сделать.

Специалисты успокаивают: никакой ответственности за отсутствие электронной версии трудовой книжки не предусмотрено, пишет 7eminar.

Согласно пункту 4 порядка подачи сведений о трудовой деятельности работников, утверждённого постановлением ПФУ от 12 марта 2021 года № 11-1, работодатель имеет право, но не обязан переводить трудовые книжки сотрудников в цифровой формат.

Тот же принцип касается и самих работников — они могут самостоятельно загрузить данные для оцифровки, однако это остаётся личным выбором. Закон не предусматривает штрафов за отсутствие электронной трудовой книжки.

При этом Пенсионный фонд рекомендует всё же оцифровать документы. Это самый надёжный способ сохранить информацию о стаже до 1 января 2004 года. Если трудовая книжка будет потеряна или повреждена, электронные данные уберегут от проблем с подтверждением страхового стажа, что напрямую влияет на размер будущей пенсии.

Перевести трудовую книжку в цифровой формат можно через портал электронных услуг ПФУ, подав заявление и подписав его квалифицированной электронной подписью.

Что важно знать об электронных трудовых:

В Украине начинается массовый переход на электронные версии трудовых книжек. На протяжении пяти лет граждане могут перенести данные из бумажных записей в цифровую систему, чтобы надежно сохранить информацию, необходимую для расчёта пенсии.

Крайний срок подачи сведений — 10 июня 2026 года. Если пропустить этот срок, возможны проблемы: отдельные периоды страхового стажа могут не попасть в систему, что может уменьшить размер будущей пенсии или задержать её оформление.

Об источнике: Пенсионный фонд Пенсионный фонд создан для реализации государственной политики по вопросам пенсионного обеспечения, общеобязательного государственного социального страхования в связи с временной потерей трудоспособности и общеобязательного государственного социального страхования от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, а также повлекших потерю трудоспособности. Фонд ведет учет лиц, подлежащих общеобязательному государственному социальному страхованию и лиц, имеющих право на льготы, а также реализует государственную политику в сфере предоставления жилищных субсидий и льгот на оплату услуг ЖКХ, говорится на официальном сайте ПФУ.

