Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

Потеря страховой стажа: в Пенсионном фонде сделали важное предупреждение

Алексей Тесля
14 ноября 2025, 23:28
24
Работники могут самостоятельно загрузить данные для оцифровки, однако это остаётся личным выбором.
Пенсия, трудовая
Украинцам напомнили о важности страхового стажа / УНИАН / ua.depositphotos.com

Главное:

  • Работодатель имеет право, но не обязан переводить трудовые книжки сотрудников в цифровой формат
  • Пенсионный фонд рекомендует всё же оцифровать документы

Украинцам необходимо загрузить данные из своих трудовых книжек в электронный формат до июня 2026 года. Многие переживают, что будет, если этого не сделать.

Специалисты успокаивают: никакой ответственности за отсутствие электронной версии трудовой книжки не предусмотрено, пишет 7eminar.

видео дня

Согласно пункту 4 порядка подачи сведений о трудовой деятельности работников, утверждённого постановлением ПФУ от 12 марта 2021 года № 11-1, работодатель имеет право, но не обязан переводить трудовые книжки сотрудников в цифровой формат.

Тот же принцип касается и самих работников — они могут самостоятельно загрузить данные для оцифровки, однако это остаётся личным выбором. Закон не предусматривает штрафов за отсутствие электронной трудовой книжки.

При этом Пенсионный фонд рекомендует всё же оцифровать документы. Это самый надёжный способ сохранить информацию о стаже до 1 января 2004 года. Если трудовая книжка будет потеряна или повреждена, электронные данные уберегут от проблем с подтверждением страхового стажа, что напрямую влияет на размер будущей пенсии.

Перевести трудовую книжку в цифровой формат можно через портал электронных услуг ПФУ, подав заявление и подписав его квалифицированной электронной подписью.

Что важно знать об электронных трудовых:

В Украине начинается массовый переход на электронные версии трудовых книжек. На протяжении пяти лет граждане могут перенести данные из бумажных записей в цифровую систему, чтобы надежно сохранить информацию, необходимую для расчёта пенсии.

Крайний срок подачи сведений — 10 июня 2026 года. Если пропустить этот срок, возможны проблемы: отдельные периоды страхового стажа могут не попасть в систему, что может уменьшить размер будущей пенсии или задержать её оформление.

Напомним, ранее сообщалось о том, кто из пенсионеров останется без доплат. Некоторые категории граждан не получат повышения выплат, согласно постановлению о порядке индексации пенсий в Украине.

Как писал Главред, в Украине проиндексируют пенсии. Минимальная сумма надбавок составит не менее 100 гривен.

Больше новостей:

Об источнике: Пенсионный фонд

Пенсионный фонд создан для реализации государственной политики по вопросам пенсионного обеспечения, общеобязательного государственного социального страхования в связи с временной потерей трудоспособности и общеобязательного государственного социального страхования от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, а также повлекших потерю трудоспособности. Фонд ведет учет лиц, подлежащих общеобязательному государственному социальному страхованию и лиц, имеющих право на льготы, а также реализует государственную политику в сфере предоставления жилищных субсидий и льгот на оплату услуг ЖКХ, говорится на официальном сайте ПФУ.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

пенсии трудовой стаж
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украина и Россия могут "разыграть" корейский сценарий: эксперт назвал условие

Украина и Россия могут "разыграть" корейский сценарий: эксперт назвал условие

23:44Война
Россия атаковала Украину ракетами: в сторону Староконстантинова летели "Кинжалы"

Россия атаковала Украину ракетами: в сторону Староконстантинова летели "Кинжалы"

22:08Украина
В Раде предлагают запретить выезд за границу части украинцев - что известно

В Раде предлагают запретить выезд за границу части украинцев - что известно

21:05Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Мечты воплотятся в реальность: сразу трем знакам зодиака невероятно повезет

Мечты воплотятся в реальность: сразу трем знакам зодиака невероятно повезет

Китайский гороскоп на завтра 15 ноября: Быкам - ошибки, Лошадям - бунт

Китайский гороскоп на завтра 15 ноября: Быкам - ошибки, Лошадям - бунт

Мурата Налчаджиоглу обвинили в мошенничестве на миллион - детали

Мурата Налчаджиоглу обвинили в мошенничестве на миллион - детали

Три знака зодиака получат приятные сюрпризы до конца осени: что их ждет

Три знака зодиака получат приятные сюрпризы до конца осени: что их ждет

Появилось чудо: Высоцкая и Кончаловский стали родителями

Появилось чудо: Высоцкая и Кончаловский стали родителями

Последние новости

23:44

Украина и Россия могут "разыграть" корейский сценарий: эксперт назвал условие

23:28

Потеря страховой стажа: в Пенсионном фонде сделали важное предупреждение

23:24

"Я не чувствую": Тарас Цымбалюк принял неожиданное решение на церемонии роз

22:30

О хитрости молчат опытные сантехники: ржавчина исчезнет с одним средствомВидео

22:08

Россия атаковала Украину ракетами: в сторону Староконстантинова летели "Кинжалы"

Полностью защитить всю энергетику не удастся: Гончар - о последствиях ударов РФ зимойПолностью защитить всю энергетику не удастся: Гончар - о последствиях ударов РФ зимой
22:05

Обязательно стирать в горячей воде: названы четыре вещи

21:40

"Значительная часть идет на экспорт": на сколько подорожает масло до конца года

21:40

После потери любимого: редкий выход Сандры Буллок на публику

21:31

Под угрозой города-миллионники: Жданов назвал цели новых ударов РФ

Реклама
21:13

10 минут работы: мужчина показал, как сделать, чтобы батарея грела лучшеВидео

21:05

В Раде предлагают запретить выезд за границу части украинцев - что известно

20:58

Гетманцев встал на защиту чиновника НБУ Олейника, обвиненного в коррупции

20:43

Призналась: почему Тарас Цымбалюк отправил домой фаворитку

20:40

Можно ли пить и готовить на воде из-под крана - окончательный ответВидео

20:33

"Электроэнергии может не быть днями": названы регионы, которым грозит блэкаут

20:02

"Нет дома": известный певец признался в зависимости и живет по санаториям

19:55

Не Киев и не Одессу: какой город Украины немцы захватили последним во Второй мировой

19:34

Головоломка для людей с орлиным глазом: найдите вишню без червяка за 30 секунд

19:30

РФ ударила по Сумам редкой ракетой: Игнат назвал неожиданную причину

19:25

Покровск на грани падения: в Sky News назвали причину и раскрыли худший сценарий

Реклама
19:10

Одна из самых массированных атак россиян на Киев: деталимнение

19:01

"Самая большая угроза": эксперт рассказал, куда будет целить РФ ракетами и дронами

18:51

Отключения света в Украине изменятся: в "Укрэнерго" сделали заявление о графикахВидео

18:42

Клиентка ПриватБанка осталась копейки в кармане за пару минут: в чем причина

18:36

Взорвали Транссиб и пустили поезд под откос: детали спецоперации ГУР

18:25

Сильнейший ветер, ливни и похолодание: погода резко изменится в ближайшие дни

18:18

Не просто упаковка: почему на самом деле апельсины продают в красных сетках

18:18

Блогер из Николаева стал лучший автором TikTok — чем он известенВидео

18:01

Часов со светом станет больше: новые графики ограничений на 15 ноября

17:43

Стены обрушились прямо на кровать: люди чудом выжили во время атаки на КиевФотоВидео

17:38

Когда празднуют День Святого Николая в 2025 году: точная дата

17:37

Мощный удар ракет и дронов ВСУ: в РФ взорван порт, НПЗ и установка ЗРК С-400

17:36

Доллар внезапно полетел вниз, евро безумно подскочило: курс валют на 17 ноября

17:29

Какая ваша скрытая духовная суперсила: о всем расскажет дата рождения

17:25

У трех знаков зодиака скоро начнется "белая полоса": проблемы позади

17:10

Базовый гардероб на зиму 2026: 5 вещей создадут стильный и теплый образВидео

17:04

Юрия Дудя приговорили к тюремному сроку

16:50

Главный продукт украинцев подорожает до конца года: цены установят новый рекорд

16:34

Риски очень большие: названы автомобили, которые не стоит покупать в Польше

16:33

Взял ружье и начал сбивать дроны: невероятная история из ДнепропетровщиныФотоВидео

Реклама
16:28

Шикарный салат на Новый год из 4 продуктов: гости сметут его со стола за минуту

16:02

Зеленский исключил двух министров из СНБО на фоне скандала с "Энергоатомом"

15:47

Большинство делают неправильно: эксперты раскрыли главную ошибку во время стирки

15:43

Молдова возглавила Совет Европы на полгода: что это значит для Украины

15:41

От мощного удара полетели искры: СБУ и СОУ поразили порт "Новороссийск"Видео

15:34

Цена обвалилась сразу на 14%: один украинский овощ неожиданно подешевел

15:33

"Мама поплыла": жених-военный Никитюк поразил ведущую поступком

15:17

США готовятся депортировать из страны украинцев: кто оказался под угрозой

14:51

Трудно даже поверить: какие украинские фамилии состоят только из одной буквы

14:29

Люди до сих пор под завалами: в Киеве возросло количество погибших, десятки пострадавшихФотоВидео

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять