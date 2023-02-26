Как подтвердить стаж, если трудовая осталась в оккупации: объяснение чиновников

Люди, которым пришлось срочно покинуть родные места после их временной оккупации русскими агрессорами, могут подтвердить свой трудовой стаж онлайн. Об этом рассказали в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
В частности, в системе Пенсионного фонда Украины хранятся все данные. А начиная с 2000 года генерируется электронная трудовая книжка.
Восстановить потерянные данные всегда можно через портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.
Что необходимо сделать:
- Авторизироваться в выбранном е-сервисе с помощью электронной подписи или BankID;
- Перейти к меню "Коммуникации с ПФУ" и выбрать "Запрос на получение электронных документов";
- Из типов обращения выбрать "Витяг з ЕТК", заполнить другие дополнительные поля, подписать и направить обращение.
А ознакомиться с данными о стаже и загрузить копию документа на свой компьютер или гаджет можно будет через несколько минут в разделе "Мои обращения".
Пенсии в Украине
Напомним, ранее представители Пенсионного фонда рассказали, что после достижения пенсионного возраста пенсия украинцам назначается даже в том случае, если люди были вынуждены покинуть Украину из-за российско-украинской войны.
Немногим позднее тогдашний министр социальной политики Марина Лазебная заявила ‒ до конца военного положение в Украине автоматически продлят выплату всех пособий ‒ и социальных пособий, и субсидий.
Как говорит чиновница, в это время в Украине соцпомощь в разных размерах получают примерно 6 миллионов человек. Еще около 11 миллионов человек, согласно данным Пенсионного фонда, получают пенсии.
Другие новости о трудовом стаже:
- Подтвердить стаж для пенсии можно не только трудовой: в Кабмине приняли новое постановление
- Для выхода на пенсию ужесточили требования: украинцам назвали новый страховой стаж
- Остались без стажа и могут лишиться пенсий: в Минсоцполитики рассказали, какие пенсионеры под угрозой