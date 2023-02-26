Как подтвердить стаж, если трудовая осталась в оккупации: объяснение чиновников

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины объяснило алгоритм подтверждения трудового стажа через Сеть.

Трудовой стаж можно подтвердить через Сеть - чиновники / фото ua.depositphotos.com и Zib.com.ua

Люди, которым пришлось срочно покинуть родные места после их временной оккупации русскими агрессорами, могут подтвердить свой трудовой стаж онлайн. Об этом рассказали в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

В частности, в системе Пенсионного фонда Украины хранятся все данные. А начиная с 2000 года генерируется электронная трудовая книжка.

Восстановить потерянные данные всегда можно через портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

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Что необходимо сделать:

Авторизироваться в выбранном е-сервисе с помощью электронной подписи или BankID;

Перейти к меню "Коммуникации с ПФУ" и выбрать "Запрос на получение электронных документов";

Из типов обращения выбрать "Витяг з ЕТК", заполнить другие дополнительные поля, подписать и направить обращение.

А ознакомиться с данными о стаже и загрузить копию документа на свой компьютер или гаджет можно будет через несколько минут в разделе "Мои обращения".

Пенсии в Украине

Напомним, ранее представители Пенсионного фонда рассказали, что после достижения пенсионного возраста пенсия украинцам назначается даже в том случае, если люди были вынуждены покинуть Украину из-за российско-украинской войны.

Немногим позднее тогдашний министр социальной политики Марина Лазебная заявила ‒ до конца военного положение в Украине автоматически продлят выплату всех пособий ‒ и социальных пособий, и субсидий.

Как говорит чиновница, в это время в Украине соцпомощь в разных размерах получают примерно 6 миллионов человек. Еще около 11 миллионов человек, согласно данным Пенсионного фонда, получают пенсии.

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