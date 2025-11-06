Укр
Не спешите покупать доллары: эксперты назвали оптимальную валюту для сбережений

Дарья Пшеничник
6 ноября 2025, 12:44
Украинцы стали больше вкладываться в золото.
Валюта
В какой валюте лучше держать деньги в Украине

Ключевое:

  • Курс доллара и евро падает
  • Инвестировать стоит стратегически
  • Доллар - перспективный актив на 2026 год

В ноябре курс доллара и евро в Украине демонстрирует спад, однако финансовые аналитики призывают не спешить с продажей валюты. Вместо этого они советуют пересмотреть инвестиционные стратегии и подготовиться к возможным изменениям в 2026 году.

Иностранная валюта - лидер среди инвестиционных инструментов, отмечает Андрей Забловский, экономист и глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине. По его словам, оптимальный портфель должен включать 60% валюты, 30% гривны, а остальное - банковские металлы, пишет ТСН.

Золото набирает популярность среди украинцев, говорит финансовый аналитик Андрей Шевчишин. Если банковские металлы не привлекают, он советует покупать доллары, чтобы в 2026 году воспользоваться прогнозируемым ростом курса. А вот евро пока не стоит покупать, ведь его перспективы менее оптимистичны.

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Доллар США / Инфографика: Главред

Эксперт Олег Пендзин прогнозирует, что курс гривны к доллару постепенно снизится до 43 грн/$. В связи с этим он советует выходить из гривневых инструментов - депозитов, ОВГЗ - до конца 2025 года, а после 18 декабря принимать решение о покупке валюты в зависимости от рыночной ситуации.

Продажа валюты без необходимости - не рекомендуется, ведь текущее снижение курса может быть временным, и потеря активов в валюте может обернуться убытками в будущем.

Что будет с курсом доллара в ноябре - прогноз экономиста

Экономист Андрей Новак в комментарии Главреду спрогнозировал стабильный курс доллара и евро в ноябре. По его словам, золотовалютные резервы НБУ достигли рекордных 44 млрд долларов, превысив показатели лучших мирных лет.

"Мы не наблюдаем никакого ажиотажа - ни на бирже, ни в банках. Нет очередей у пунктов обмена, что свидетельствует о спокойной ситуации на валютном рынке", - отметил Новак.

Экономист добавил, что постепенное обесценивание гривны происходит в пределах прогнозируемой девальвации, поэтому резких колебаний курса не ожидается.

Курс валют в Украине – последние новости

Как сообщал Главред, до конца года гривну может ожидать давление из-за сезонного роста импорта, погашения гособлигаций, сокращения переводов и дефицита валюты. Доллар к праздникам прогнозируют в пределах 42-43 грн, евро – 49-50 грн.

Также в октябре курс доллара на наличном рынке Украины превысил психологический рубеж. Экономист Алексей Плотников объясняет, что в ноябре доллар, вероятно, будет колебаться около 42 грн.

Кроме того, с началом ноября на валютном рынке растет спрос на валюту, особенно в преддверии конца года, что может подтолкнуть курс вверх. Директор департамента финансовых рынков "Глобус Банка" Тарас Лесовой прогнозирует, что доллар удержится на уровне около 42 грн, а евро - примерно 49 грн.

О персоне: Андрей Шевчишин

Андрей Шевчишин - украинский экономист, финансовый аналитик, эксперт фондового рынка и сельскохозяйственных активов, руководитель отдела аналитики в Forex club и Libertex.

Родился в Киеве. Окончил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко по специальности "Экономическая кибернетика". Выпустился в 1995 году.

Шевчишин работал с 2007 по 2012 год в ИГ ТАСК на должности руководителя аналитического департамента.

В 2011 году вошел в состав индексного комитета при Украинской бирже. В обязанности комитета входила оценка и расчет индексов для ценных бумаг и принятие решения об изменении списка бумаг, по которым оценивают индекс.

Начиная с 2012 года в течение трех лет Шевчишин занимал должность менеджера и аналитика в ООО ДТЭК.

Сейчас Шевчишин работает в организации Forex Club в должности руководителя отдела аналитики. Также он руководит аналитическим отделом в Libertex.

Шевчишин публикует свои прогнозы на порталах, посвященных рынку молочной продукции и агропромышленному сектору.

