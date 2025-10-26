Доллар запрыгнул на пьедестал: что будет с курсом валюты в ближайшее время

Экономист спрогнозировал заметные изменения на валютном рынке.

https://glavred.info/ukraine/dollar-zaprygnul-na-pedestal-chto-budet-s-kursom-valyuty-v-blizhayshee-vremya-10709687.html Ссылка скопирована

Прогноз колебаний курса доллара в ноябре / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Что сказал Плотников:

В Украине будет расти курс доллара

НБУ хочет дотянуть официальный курс до заложенных в бюджете параметров

В ноябре ожидается колебание доллара на уровне 42 гривен

В октябре на наличном рынке курс доллара пересек психологический рубеж. Доктор экономических наук Алексей Плотников рассказал изданию Новости.LIVE, на какие изменения на валютном рынке стоит рассчитывать украинцам в ближайшее время.

По словам экономиста, последние изменения курса доллара связаны с тем, что Национальный банк Украины стремится дотянуть официальный курс до параметров, которые закладывались при формировании государственного бюджета. Это планируют сделать до конца 2025 года.

видео дня

Как изменится курс доллара в ноябре

Плотников отметил, что повышение курса доллара в Украине связано и с требованиями МВФ по девальвации гривны. Поэтому официальный курс американской валюты будет колебаться на уровне 42 гривен за доллар в следующем месяце.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Что будет с курсом доллара до конца года

Главред писал, что по мнению инвесткомпании ICU, НБУ может снова укрепить курс, чтобы потом постепенно ослаблять его, и такими колебаниями двигаться к более 42 грн/доллар в конце года.

Курс валют в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал в понедельник, 27 октября, НБУ установил официальный курс доллара США на уровне 41,99 грн/долл., что на 10 копеек больше, чем в предыдущий банковский день. Таким образом, гривна значительно ослабила свои позиции относительно американской валюты.

Ранее директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой заявил, что в ближайшее время на валютном рынке возможно повышение спроса на иностранную валюту. Поэтому вполне возможно колебание курсов.

Накануне также финансовый аналитик Андрей Шевчин заявил, что в ближайшее времякурс доллара в Украине будет постепенно расти и превысит отметку в 42 гривны.

Больше новостей:

О персоне: Алексей Плотников Алексей Плотников - экономист, доктор экономических наук (1994), профессор (1998), заслуженный экономист Украины (2010). Народный депутат Украины V-VI созывов. Родился в Запорожье. В 1986 году окончил Киевский институт народного хозяйства, экономист. Владеет английским, болгарским, сербским, хорватским языками. В 1994 году защитил докторскую диссертацию. Затем работал руководителем группы экспертов по вопросам экономики Украинского центра экономических и политических исследований (ныне - Центр Разумкова), входил в экспертный совет Высшей аттестационной комиссии и научный совет при НИИ Министерства финансов Украины. Автор более 150 научных работ.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред