Кульминационная фаза года: с понедельника курс валют может заметно измениться

Банкир отметил, что разница между курсами купли-продажи может немного вырасти.

https://glavred.info/economics/kulminacionnaya-faza-goda-s-ponedelnika-kurs-valyut-mozhet-zametno-izmenitsya-10709468.html Ссылка скопирована

Курс валют с 27 октября по 2 ноября / коллаж: Главред, фото: pixabay

Главное из заявления банкира:

В Украине возможно повышение спроса на иностранную валюту

Из-за этого курс валют может колебаться

НБУ не откажется от действующего режима "управляемой гибкости"

В ближайшее время на валютном рынке возможно повышение спроса на иностранную валюту. Поэтому вполне возможно колебание курсов. Об этом заявил директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН.

"Исходя из опыта прошлого года, Нацбанк может несколько ослабить свое влияние на безналичный сегмент, уменьшив объемы валютных интервенций или оставив их на уровне, который не покрывает весь дефицит предложения", - сказал он. видео дня

По его словам, НБУ не откажется от действующего режима "управляемой гибкости", пытаясь удерживать баланс между покупателями и продавцами, и минимизировать шоковые эффекты от возможного роста цен на иностранную валюту.

"На следующей неделе значительных изменений не ожидается, хотя нельзя исключать, что разница между курсами купли-продажи может немного вырасти - до 0,7-1 грн", - подчеркнул банкир.

Лесовой отметил, что курс евро в Украине будет формироваться на соотношении пары доллар/евро на мировых рынках, а также на паре гривна/доллар.

"Соотношение пары доллар/евро, вероятно, будет колебаться в пределах 1,15-1,18, поэтому курс евро в Украине будет зависеть еще и от текущего курса доллара: если доллар будет стабильным, то отсутствуют причины к существенному изменению стоимости евро. Мы предполагаем, что на следующей неделе значительные изменения курса доллара маловероятны, то есть и курс евро при таких расчетах не превысит 49 грн", - подчеркивает он.

Каким будет курс валют на следующей неделе

Банкир также рассказал, чего ждать от курса валют с 27 октября по 2 ноября. Так:

коридоры валютных изменений составят 41,6-42 грн/долл. и 48-49 грн/евро (на межбанке) и 41,5-42 грн/долл. и 48-49,5 грн/евро (на наличном рынке);

ежедневные курсовые изменения ожидаются в пределах 0,05-0,15 грн на межбанке, до 0,1-0,2 грн в банках, и до 0,3 грн в обменных пунктах.

"В целом валютный рынок, как и вся страна, вступает в кульминационную фазу года. События ближайших дней и недель могут повлиять на его состояние, однако фундаментальные факторы остаются контролируемыми", - подытожил Лесовой.

Взлетит ли курс доллара

Глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Даниил Гетманцев говорил, что средний курс доллара, который закладывают в бюджеты на 2026 год руководители членских компаний Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА), составляет 46 гривен за доллар.

По его мнению, если партнеры будут продолжать оказывать Украине помощь, то никакого давления на курс не будет.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Курс валют - последние новости

Как сообщал Главред, Национальный банк Украины повысил официальный курс евро, доллара и злотого на 27 октября 2025 года.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин говорил, что в ближайшее время курс доллара в Украине будет постепенно расти и превысит отметку в 42 гривни.

В обзоре инвесткомпании ICU отмечалось, что Нацбанк продолжил постепенно ослаблять гривну, расширяя диапазон возможных колебаний курса.

Читайте также:

О персоне: Тарас Лесовой Тарас Лесовой - украинский банкир, начальник департамента казначейства Глобус Банка. Часто делится прогнозами относительно курса валют и изменений ситуации на рынке.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред