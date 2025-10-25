Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

Кульминационная фаза года: с понедельника курс валют может заметно измениться

Мария Николишин
25 октября 2025, 12:15
22
Банкир отметил, что разница между курсами купли-продажи может немного вырасти.
Кульминационная фаза года: с понедельника курс валют может заметно измениться
Курс валют с 27 октября по 2 ноября / коллаж: Главред, фото: pixabay

Главное из заявления банкира:

  • В Украине возможно повышение спроса на иностранную валюту
  • Из-за этого курс валют может колебаться
  • НБУ не откажется от действующего режима "управляемой гибкости"

В ближайшее время на валютном рынке возможно повышение спроса на иностранную валюту. Поэтому вполне возможно колебание курсов. Об этом заявил директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН.

"Исходя из опыта прошлого года, Нацбанк может несколько ослабить свое влияние на безналичный сегмент, уменьшив объемы валютных интервенций или оставив их на уровне, который не покрывает весь дефицит предложения", - сказал он.

видео дня

По его словам, НБУ не откажется от действующего режима "управляемой гибкости", пытаясь удерживать баланс между покупателями и продавцами, и минимизировать шоковые эффекты от возможного роста цен на иностранную валюту.

"На следующей неделе значительных изменений не ожидается, хотя нельзя исключать, что разница между курсами купли-продажи может немного вырасти - до 0,7-1 грн", - подчеркнул банкир.

Лесовой отметил, что курс евро в Украине будет формироваться на соотношении пары доллар/евро на мировых рынках, а также на паре гривна/доллар.

"Соотношение пары доллар/евро, вероятно, будет колебаться в пределах 1,15-1,18, поэтому курс евро в Украине будет зависеть еще и от текущего курса доллара: если доллар будет стабильным, то отсутствуют причины к существенному изменению стоимости евро. Мы предполагаем, что на следующей неделе значительные изменения курса доллара маловероятны, то есть и курс евро при таких расчетах не превысит 49 грн", - подчеркивает он.

Каким будет курс валют на следующей неделе

Банкир также рассказал, чего ждать от курса валют с 27 октября по 2 ноября. Так:

  • коридоры валютных изменений составят 41,6-42 грн/долл. и 48-49 грн/евро (на межбанке) и 41,5-42 грн/долл. и 48-49,5 грн/евро (на наличном рынке);
  • ежедневные курсовые изменения ожидаются в пределах 0,05-0,15 грн на межбанке, до 0,1-0,2 грн в банках, и до 0,3 грн в обменных пунктах.

"В целом валютный рынок, как и вся страна, вступает в кульминационную фазу года. События ближайших дней и недель могут повлиять на его состояние, однако фундаментальные факторы остаются контролируемыми", - подытожил Лесовой.

Взлетит ли курс доллара

Глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Даниил Гетманцев говорил, что средний курс доллара, который закладывают в бюджеты на 2026 год руководители членских компаний Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА), составляет 46 гривен за доллар.

По его мнению, если партнеры будут продолжать оказывать Украине помощь, то никакого давления на курс не будет.

Кульминационная фаза года: с понедельника курс валют может заметно измениться
Курс доллара / Инфографика: Главред

Курс валют - последние новости

Как сообщал Главред, Национальный банк Украины повысил официальный курс евро, доллара и злотого на 27 октября 2025 года.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин говорил, что в ближайшее время курс доллара в Украине будет постепенно расти и превысит отметку в 42 гривни.

В обзоре инвесткомпании ICU отмечалось, что Нацбанк продолжил постепенно ослаблять гривну, расширяя диапазон возможных колебаний курса.

Читайте также:

О персоне: Тарас Лесовой

Тарас Лесовой - украинский банкир, начальник департамента казначейства Глобус Банка. Часто делится прогнозами относительно курса валют и изменений ситуации на рынке.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

доллар евро курс валют курс гривны курс доллара курс евро новости Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В "Резерв+" появились два новых вида отсрочки: кто имеет на нее право

В "Резерв+" появились два новых вида отсрочки: кто имеет на нее право

12:31Украина
У России появилась реактивная крылатая ракета: Сергей Флэш - о дальнобойных УАБ

У России появилась реактивная крылатая ракета: Сергей Флэш - о дальнобойных УАБ

12:10Интервью
Судьба двух крупных городов решится до конца года: военный намекнул на потери территорий

Судьба двух крупных городов решится до конца года: военный намекнул на потери территорий

11:25Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
"Никогда не победит": Успенская сделала неожиданное заявление об окончании войны

"Никогда не победит": Успенская сделала неожиданное заявление об окончании войны

Сейчас ждать тепла не стоит: известно, в каком месяце украинцам включат отопление

Сейчас ждать тепла не стоит: известно, в каком месяце украинцам включат отопление

Алла Пугачева "обобрала мужа как липку" — что произошло

Алла Пугачева "обобрала мужа как липку" — что произошло

Отключение света в Украине — графики на 25 октября (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 25 октября (обновляется)

Бешеный скачок, вся валюта резко подорожала: курс валют на 27 октября

Бешеный скачок, вся валюта резко подорожала: курс валют на 27 октября

Последние новости

12:31

В "Резерв+" появились два новых вида отсрочки: кто имеет на нее право

12:15

Кульминационная фаза года: с понедельника курс валют может заметно измениться

12:10

Деревянная мебель "пожелтела": как за один день убрать старомодный оттенок

12:10

У России появилась реактивная крылатая ракета: Сергей Флэш - о дальнобойных УАБ

11:57

Отравление: путинист Лепс внезапно слег в больницуВидео

Россия собралась вынести всю энергетику Украины за зиму 2025-2026 годов – СтупакРоссия собралась вынести всю энергетику Украины за зиму 2025-2026 годов – Ступак
11:50

Почему 26 октября нельзя физически работать: какой церковный праздник

11:25

Судьба двух крупных городов решится до конца года: военный намекнул на потери территорий

11:23

Тянется на сотни километров: в Украине расположена самая большая пещера мираВидео

11:05

Новые области на карте Украины - какие города могут стать центрами и сколько их будетВидео

Реклама
10:54

Куда деть сумку в ресторане, метро и на собеседовании: правила этикетаВидео

10:53

Верните хотя бы лимузин: как зрители шутили о первом выборе "Холостяка"

10:33

"Близки к дипломатическому окончанию войны": посланник Путина удивил заявлением

09:43

Все в огне и дыму: жуткие кадры ударов по КиевуФотоВидео

09:41

В Волгоградской области было громко: после атаки дронов горит подстанция

08:55

"Тоже хочет закончить войну": Трамп анонсировал разговор с Си Цзиньпином

08:47

Кофейное дерево в квартире: как украинка выращивает собственный кофе уже 8 летВидео

07:35

Поврежденные дома, пожары и пострадавшие: последствия баллистической атаки на КиевФото

06:31

Гороскоп Таро на ноябрь 2025: Весам - перемены, Скорпионам - деньги, Стрельцам - успехВидео

06:10

Как РФ берет США "на слабо" с Томагавками?мнение

06:10

Антироссийский разворот Трампа: как это меняет войнумнение

Реклама
05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках отца с сыном за 45 секунд

05:30

Можно позавидовать: какие знаки зодиака окунутся в страсть и романтику с головой

05:02

Как быстро сделать идеальные вареники без лепки: крутой способ со стаканом

04:14

Дочь Мозговой засветила нежные поцелуи с невестой: романтическое путешествие пары

03:35

Три знака зодиака скоро начнут новую жизнь: кто получит от судьбы важное послание

02:44

Гороскоп на завтра 26 октября: Овнам - море комплиментов, Близнецам - перемены

01:44

Не настоящие: четыре знака зодиака, которые скрывают свое настоящее лицо

00:44

Трампа переубедили: выяснились детали введения самых жесткий санкций против РФ

00:27

Впервые с 2022 года: в России начались серьезные проблемы

24 октября, пятница
23:57

Ценный продукт в Украине стремительно дешевеет - цены нетипично летят вниз

23:50

Отключение света в Украине — графики на 25 октября (обновляется)

23:35

Первая церемония роз: кто из девушек продолжит участие в "Холостяке"

23:04

"Чтобы Путину было сложнее": Зеленский намекнул на тайные решения "Коалиции желающих"

22:55

Мой прекрасный: Марина Боржемская заинтриговала фото с мужчиной

22:40

Уже на подходе к Киеву: украинцев предупредили об угрозе нового удара

22:33

Участница "Холостяка" внезапно покинула проект - причина известна

22:32

"С потерей Покровска у нас уже смирились": эксперт назвал следующие цели россиян

22:02

В Украине будут хранить и бронировать номерные знаки по-новому: что изменилось

21:38

"Диагностировали рак": одна из участниц "Холостяка" ошеломила своим признанием

21:38

Не могу принять: Мурик из Green Grey заговорил о смерти ДизеляВидео

Реклама
21:19

Не ради похвалы, а от чистого сердца: пять самых щедрых знаков зодиака

21:12

Никакого запаха из раковин: простой лайфхак с лимоном и содой творит чудесаВидео

21:11

Чуть не сбила подругу: пьяная Бритни Спирс села за руль

20:51

Тарас Цымбалюк вывел одну из участниц шоу "Холостяк" - что случилось

20:36

У Путина заканчиваются деньги, идеи и солдаты - Рютте

20:31

Ракеты Aster, самолеты Mirage и не только: Макрон пообещал мощную помощь Украине

20:04

Впервые в истории: в Киеве на маршрут выйдет двухэтажный автобус - где он будет ездить

20:00

Украинцев предупредили о реальной опасности: регионы будет заливать дождем и пойдет снег

19:51

"Хотел встретиться": на "Холостяк" пришла знакомая Тараса Цымбалюка

19:48

РФ хочет окончательно вывести из строя нашу энергосистему: Ступак назвал дедлайн

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена Зеленская
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЗакускиЛегкие десертыСалатыНапиткиПраздничное меню

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять