Не США: неожиданно появился новый возможный посредник в переговорах Украины и РФ

Анна Косик
26 октября 2025, 11:49
Уникальный геополитический баланс позволяет стране принять переговоры воюющих государств.
Украина и Россия, Марко Джурич
В Сербии сделали неожиданное заявление по войне в Украине / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Википедия

Что сообщил Джурич:

  • Сербия готова принять переговоры между Украиной и Россией
  • Белград поддерживает территориальную целостность Украины

В США в последнее время громче всего заявляли о готовности стать посредником в переговорах Украины и страны-агрессора России. Однако неожиданно еще одна страна проявила готовность принять у себя мирные переговоры.

Об этом в эфире Fox News заявил министр иностранных дел Сербии Марко Джурич. По его словам, Сербия входит в список государств, которые предлагают посредничество Украине и России.

Какова позиция Сербии относительно войны в Украине

Джурич отметил, что война России против Украины должна быть как можно быстрее остановлена. Кроме того, он сказал, что Сербия поддерживает суверенитет и территориальную целостность всех стран в пределах, признанных ООН, включая Украину.

"Сербия гордится своей независимой внешней политикой и политикой безопасности, которая формировалась веками и позволила нам оставаться самостоятельной несмотря на то, что мы небольшая страна", - добавил глава МИД страны.

Как США пытаются приблизить мирные переговоры Украины и РФ

Главред писал, что хоть президент США Дональд Трамп продолжает поддерживать Украину, в то же время продолжает давить как и на Москву, так и на Киев, чтобы заставить лидеров обеих стран сесть за стол переговоров.

Посол США при НАТО Мэтью Уитакер объяснил, что Трамп находится в поисках все новых способов продолжения давления на кремлевского диктатора Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского.

Окончание войны в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что Россия подтвердила свои предварительные условия мирного соглашения с Украиной в частном коммюнике, направленном на днях в США. Об этом коммюнике, известном как "неофициальный документ".

Накануне стало известно, что Россия имеет ряд требований, которые она считает необходимыми для начала переговоров о прекращении огня. Спецпредставитель лидера РФ Кирилл Дмитриев назвал по меньшей мере три условия, которые могут способствовать завершению войны в Украине.

Ранее в Белом доме заявили, что президент США Дональд Трамп хочет видеть от российского диктатора и военного преступника Путина не только разговоров, но и конкретных действий для урегулирования войны РФ против Украины.

Об источнике: Fox News

Fox News Channel - американский консервативный информационный канал, который впервые вышел в эфир 7 октября 1996 года. Он является основным информационным каналом США. Об этом сообщает Википедия. Канал рекламирует себя как тот, что нейтрально освещает события. Однако, канал придерживается консервативной ориентации, близок к Республиканской партии США.

война в Украине новости Сербии мирные переговоры
"Умерла, вся Россия в трауре": появились новости про Клару Новикову

"Умерла, вся Россия в трауре": появились новости про Клару Новикову

Бензин в канистре не вечен: водителям назвали реальный срок годности топлива

Бензин в канистре не вечен: водителям назвали реальный срок годности топлива

Китайский гороскоп на завтра 26 октября: Драконам - грусть, Собакам - удача

Китайский гороскоп на завтра 26 октября: Драконам - грусть, Собакам - удача

Карта Deep State онлайн за 26 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 26 октября: что происходит на фронте (обновляется)

"Путин - идеал мужчины": Бужинская призналась, от чего страдала заграницей

"Путин - идеал мужчины": Бужинская призналась, от чего страдала заграницей

