Не США: неожиданно появился новый возможный посредник в переговорах Украины и РФ

Что сообщил Джурич:
- Сербия готова принять переговоры между Украиной и Россией
- Белград поддерживает территориальную целостность Украины
В США в последнее время громче всего заявляли о готовности стать посредником в переговорах Украины и страны-агрессора России. Однако неожиданно еще одна страна проявила готовность принять у себя мирные переговоры.
Об этом в эфире Fox News заявил министр иностранных дел Сербии Марко Джурич. По его словам, Сербия входит в список государств, которые предлагают посредничество Украине и России.
Какова позиция Сербии относительно войны в Украине
Джурич отметил, что война России против Украины должна быть как можно быстрее остановлена. Кроме того, он сказал, что Сербия поддерживает суверенитет и территориальную целостность всех стран в пределах, признанных ООН, включая Украину.
"Сербия гордится своей независимой внешней политикой и политикой безопасности, которая формировалась веками и позволила нам оставаться самостоятельной несмотря на то, что мы небольшая страна", - добавил глава МИД страны.
Как США пытаются приблизить мирные переговоры Украины и РФ
Главред писал, что хоть президент США Дональд Трамп продолжает поддерживать Украину, в то же время продолжает давить как и на Москву, так и на Киев, чтобы заставить лидеров обеих стран сесть за стол переговоров.
Посол США при НАТО Мэтью Уитакер объяснил, что Трамп находится в поисках все новых способов продолжения давления на кремлевского диктатора Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского.
Окончание войны в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что Россия подтвердила свои предварительные условия мирного соглашения с Украиной в частном коммюнике, направленном на днях в США. Об этом коммюнике, известном как "неофициальный документ".
Накануне стало известно, что Россия имеет ряд требований, которые она считает необходимыми для начала переговоров о прекращении огня. Спецпредставитель лидера РФ Кирилл Дмитриев назвал по меньшей мере три условия, которые могут способствовать завершению войны в Украине.
Ранее в Белом доме заявили, что президент США Дональд Трамп хочет видеть от российского диктатора и военного преступника Путина не только разговоров, но и конкретных действий для урегулирования войны РФ против Украины.
Об источнике: Fox News
Fox News Channel - американский консервативный информационный канал, который впервые вышел в эфир 7 октября 1996 года. Он является основным информационным каналом США. Об этом сообщает Википедия. Канал рекламирует себя как тот, что нейтрально освещает события. Однако, канал придерживается консервативной ориентации, близок к Республиканской партии США.
