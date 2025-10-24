Укр
Киев под давлением: в США рассказали, как Трамп добивается мирных переговоров

Анна Косик
24 октября 2025, 10:53
В США считают, что Трамп имеет "козыри в рукаве" для того, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров.
Трамп пытается создать условия для начала переговоров

Что сказал посол:

  • У Трампа заканчивается терпение в вопросе войны в Украине
  • Президент США хочет начала переговоров Украины и России
  • У Трампа есть все карты, чтобы заставить Путина говорить о прекращении огня

Война в Украине стала окопной и хотя президент США Дональд Трамп продолжает поддерживать Украину, одновременно продолжает давить как и на Москву, так и на Киев, чтобы заставить лидеров обеих стран сесть за стол переговоров.

Об этом в интервью для Newsmax заявил посол США при НАТО Мэтью Уитакер. По его словам, Трамп находится в поисках все новых способов продолжения давления на кремлевского диктатора Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского.

Почему Трампу важно начать переговоры

Лидер США хочет достичь договоренностей о прекращении огня и положить конец войне, чтобы больше не было убийств. Уитакер утверждает, что в этих усилиях Трамп становится все более нетерпеливым.

Провоцирует Трампа и Путин, который хочет пойти на деэскалацию. В то же время американский чиновник убежден, что у Трампа есть все карты в руках, поэтому он их разыграет.

"Он будет разыгрывать эти карты так, как посчитает нужным, чтобы и дальше создавать условия, которые позволяют Владимиру Путину оставаться за столом переговоров, побуждать его к переговорам, к прекращению этой войны", - добавил Уитакер.

Трамп не впервые предпринимает попытки давления на Украину

Главред писал, что по данным СМИ, во время встречи в Белом доме президент США Дональд Трамп призвал Владимира Зеленского принять условия России по прекращению войны.

Трамп якобы предупредил, что российский диктатор "уничтожит" Украину, если она не согласится на предложения Москвы. Он даже не рассматривал карты линии фронта а лишь настаивал на передаче всего Донбасса.

Мирные усилия Трампа - последние новости

Напомним, Главред писал, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что компромисс, предложенный президентом США Дональдом Трампом - остановиться на линии фронта - хороший, но российский диктатор Владимир Путин вряд ли его поддержит.

Ранее политолог Петр Олещук заявил, что давление Трампа может заставить российского диктатора и военного преступника Путина прекратить войну против Украины.

Накануне сообщалось, что президент США хочет видеть от Путина не только разговоров, но и конкретных действий для урегулирования войны РФ против Украины. Он неоднократно подчеркивал, что для заключения настоящего мирного соглашения обе стороны должны быть заинтересованы в нем.

Об источнике: Newsmax

Newsmax, Inc. (или Newsmax.com, ранее известная как NewsMax) - американская компания, занимающаяся кабельными новостями, политическими комментариями и цифровыми медиа, основанная Кристофером Радди в 1998 году. Его по-разному описывают как консервативный, правый и ультраправый.

Newsmax запустил Newsmax TV в июне 2014 года для 35 миллионов абонентов спутникового телевидения через DirecTV и Dish Network. По состоянию на май 2019 года сеть утверждала, что охватывает около 70 миллионов домохозяйств через кабельное телевидение. Средняя недельная аудитория Newsmax TV составляла 319 000 человек по состоянию на апрель 2025 года.

война в Украине Владимир Зеленский Дональд Трамп Владимир Путин мирные переговоры
