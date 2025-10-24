Трамп установил новые временные рамки Путину: о чем идет речь

Президент США сказал, когда американские санкции скажутся на российской экономике.

Трамп поиронизировал над Путиным из-за санкций / Коллаж: Главред, фото: ОП, сайт Кремля

Трамп сказал, когда новые санкции окажут влияние на экономику РФ

Президент США поиронизировал над главой Кремля

Президент США Дональд Трамп прокомментировал заявление главы РФ Владимира Путина о том, что новые американские санкции якобы не будут существенно влиять на российскую экономику.

На вопрос журналиста, не ошибается ли Владимир Путин, Трамп ответил с иронией. По словам главы Белого дома, последствия санкций можно будет увидеть через шесть месяцев, передает Clash report.

"Я рад, что он [Путин] так думает. Это хорошо. Я сообщу вам об этом через шесть месяцев. Посмотрим, как все сложится", - сказал Трамп.

Что заявил Путин

Российское издание Коммерсантъ процитировало заявление российского диктатора о введении новых санкций США.

"Да, они [санкции] для нас серьезные, конечно, это понятно. И будут иметь определенные последствия, но существенно все-таки не скажутся, особенно на нашем экономическом самочувствии", - похвастался Путин.

Он уточнил, что санкции США плохо повлияют на российско-американские отношения.

Также Путин посетовал, что это был недружественный акт и попытка давления на Россию.

Какое влияние оказывают санкции на Россию? / Главред - инфографика

США ввели санкции против РФ - что известно

Как писал Главред, 22 октября министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Штаты существенно усилят санкции против России.

Позже Министерство финансов США объявило об очередном пакете санкций против Российской Федерации. В ведомстве призвали Москву немедленно согласиться на прекращение огня в Украине.

Новые ограничения касаются 28 дочерних предприятий "Роснефти" и 6 дочерних компаний "Лукойла".

"При этом санкции касаются структур под контролем "Роснефти" и "Лукойла" более чем на 50%, даже если они не включены в список непосредственно", - отметили в Министерстве финансов США.

Позже госссекретарь США Марко Рубио заявил, что введение новых санкций против России не должно было стать неожиданностью и не означает, что Вашингтон отказывается от переговоров с Москвой.

Трамп может приблизить Украину к окончанию войны: мнение эксперта

Руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко считает, что Трамп может ускорить окончание войны.

По его словам, президент США может предоставить Украине необходимые средства поражения. Это значительно ускорит процесс, ведь Украина также имеет собственные средства поражения, такие как ракеты "Фламинго".

"Арсенал достаточно серьезный, большой и очень эффективный. Но этот процесс (окончание войны - Главред) был бы значительно быстрее, если бы мы сейчас сразу получили то, что нам нужно для того, чтобы комбинированно уничтожать российскую военную и промышленную инфраструктуру, которая обеспечивает войну", - пояснил Огрызко в интервью Главреду.

