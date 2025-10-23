"Мы все еще хотим встреч": Рубио объяснил, почему США ударили санкциями по РФ

Новые санкции – ответ на отсутствие прогресса в мирных переговорах.

США заявили о готовности к контактам с РФ после введения санкций / Коллаж: Главред, фото: ОП, ua.depositphotos.com

Главные тезисы:

США ввели новые санкции против России, но это не означает отказ от переговоров

Рубио заявил, что решение связано с отсутствием прогресса в мирных переговорах

Введение новых санкций против России не должно было стать неожиданностью и не означает, что Вашингтон отказывается от переговоров с Москвой. Об этом заявил госссекретарь США Марко Рубио.

Он напомнил, что глава Белого дома Дональд Трамп неоднократно говорил уже несколько месяцев, что в какой-то момент ему придется что-то сделать, если с мирным соглашением не будет прогресса, пишет CNN.

"Поэтому сегодня он [Трамп] решил что-то сделать", - сказал Рубио.

Госсекретарь США подчеркнул, что Вашингтоноткрыты для переговоров с РФ.

"Мы все еще хотели бы встреч с российской стороной... У меня был хороший разговор с главой МИД Лавровым, и мы еще вернемся к нему. Мы всегда будем заинтересованы во взаимодействии, если есть возможность достичь мира", – сказал Рубио.

США ввели санкции против РФ - что известно

Как писал Главред, 22 октября министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Штаты существенно усилят санкции против России.

Позже Министерство финансов США объявило об очередном пакете санкций против Российской Федерации. В ведомстве призвали Москву немедленно согласиться на прекращение огня в Украине.

Новые ограничения касаются 28 дочерних предприятий "Роснефти" и 6 дочерних компаний "Лукойла".

"При этом санкции касаются структур под контролем "Роснефти" и "Лукойла" более чем на 50%, даже если они не включены в список непосредственно", - отметили в Министерстве финансов США.

Трамп отказался от переговоров с Путиным

Президент США Дональд Трамп объявил об отказе от запланированной встречи с российским диктатором Владимиром Путиным в Будапеште. Главной причиной отмены переговоров, по словам американского президента, стало ощущение, что договоренности могут не принести желаемого результата.

"Мы отменили встречу с президентом Путиным, просто мне показалось это неправильным", - заявил Трамп 22 октября журналистам во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Овальном кабинете.

В то же время он не исключил возможности провести переговоры с Путиным в будущем.

"Мы сделаем это в будущем", - сказал Трамп.

Какое влияние оказывают санкции на Россию? / Инфографика: Главред

Саммит Трампа и Путина - что известно

Как писал Главред, 16 октября президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором и военным преступником Владимиром Путиным и анонсировал прямые переговоры с главой Кремля в Будапеште.

23 октября должна была состояться встреча госсекретаря США Марко Рубио и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Встреча Рубио с Лавровым должна подготовить почву для будущих переговоров между лидерами США и РФ.

CNN со ссылкой на источники сообщил, что предварительная встреча между Рубио и Лавровым отложена, а причины отсрочки официально не раскрываются.

В Москве заявили, что договоренности о встрече Рубио и Лаврова не было.

Трамп дал Путину последний шанс: мнение эксперта

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что после переговоров с Зеленским Трамп четко очертил рамку: Россия должна остановиться на линии соприкосновения и согласиться на переговоры.

"Это последний шанс для Путина выйти из войны. Если нет - Россия получит еще более сильные удары по ВПК и экономике", - сказал он.

По словам Коваленко, российская экономика на грани.

"Вундервафли" у РФ не существует. Китай не будет спасать Москву от последствий санкций. Если Будапешт станет точкой, где Путин наконец признает реальность - это будет начало конца не только войны, но и иллюзий Путина об империи", - отметил эксперт.

Александр Коваленко - военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление".

