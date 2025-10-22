Трамп предложил хороший компромисс по войне, но Путин его не примет - Зеленский

Переговоры в Белом доме в прошлую пятницу длились более двух часов и охватывали многие темы.

Трамп предложил остановиться на линии фронта

Трамп предложил остановиться на линии фронта

Зеленский сомневается, что такой план поддержит Путин

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что компромисс, предложенный президентом США Дональдом Трампом – остановиться на линии фронта – хорош, но российский диктатор Владимир Путин вряд ли его поддержит. Об этом глава государства сказал во время совместного с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере подходом к СМИ в Осло, пишет Новини.LIVE.

"После нашего разговора вы видели публичные сообщения от Трампа, который предложил остановиться там, где мы есть, и начать переговоры. Я считаю, это был бы хороший компромисс, но не уверен, что Путин его поддержит, и я об этом сказал президенту", - отметил Зеленский.

Он также добавил, что переговоры в Белом доме в прошлую пятницу длились более двух часов и охватывали многие темы.

"Самое важное – говорили о том, как защитить себя, о единстве и гарантиях безопасности, в частности, о месте США в гарантиях безопасности, что важно для будущего Украины", - сказал президент.

По словам Зеленского, речь также шла о том, как "дипломатическим путем остановить Путина".

Позиция Трампа - экспертное мнение

Как отмечает политолог Петр Олещук для Главреда, во время встречи президентов Украины и США прозвучали сигналы, которые вызывают беспокойство относительно дальнейшего развития войны.

По его мнению, главная тревога заключается в том, что Дональд Трамп, вероятно, стремится занять позицию равноудаленности между Украиной и Россией.

"В ближайшие недели можно ожидать ряд его заявлений, которые в Украине могут восприниматься противоречиво", - отмечает Олещук. Он объясняет, что таким образом Трамп демонстрирует Путину готовность к переговорам и отсутствие враждебного отношения.

Политолог также подчеркивает: прорыва в вопросе поставок оружия Украине в ближайшее время ожидать не стоит - по меньшей мере, пока не станет известно о возможной встрече Трампа с Путиным или ее отмене.

Саммит Трампа и Путина - что известно

Как писал Главред, 16 октября президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором и военным преступником Владимиром Путиным и анонсировал прямые переговоры с главой Кремля в Будапеште.

23 октября должна была состояться встреча госсекретаря США Марко Рубио и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Встреча Рубио с Лавровым должна подготовить почву для будущих переговоров между лидерами США и РФ.

CNN со ссылкой на источники сообщил, что предварительная встреча между Рубио и Лавровым отложена, а причины отсрочки официально не раскрываются.

В Москве заявили, что договоренности о встрече Рубио и Лаврова не было.

Тем временем Ряд западных СМИ сообщил об отмене саммита между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто опроверг эту информацию, назвав ее недостоверной.

По словам Сийярто, похожая ситуация повторяется почти перед каждым заседанием Европейского совета, принятием решений по санкциям или Европейскому фонду мира. Он также намекнул, что встреча лидеров США и России все же состоится, хотя точная дата пока неизвестна.

