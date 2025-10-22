Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Трамп предложил хороший компромисс по войне, но Путин его не примет - Зеленский

Виталий Кирсанов
22 октября 2025, 15:37
786
Переговоры в Белом доме в прошлую пятницу длились более двух часов и охватывали многие темы.
Трамп предложил остановиться на линии фронта
Трамп предложил остановиться на линии фронта / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru, facebook.com/WhiteHouse, скриншот из видео

Кратко:

  • Трамп предложил остановиться на линии фронта
  • Зеленский сомневается, что такой план поддержит Путин

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что компромисс, предложенный президентом США Дональдом Трампом – остановиться на линии фронта – хорош, но российский диктатор Владимир Путин вряд ли его поддержит. Об этом глава государства сказал во время совместного с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере подходом к СМИ в Осло, пишет Новини.LIVE.

"После нашего разговора вы видели публичные сообщения от Трампа, который предложил остановиться там, где мы есть, и начать переговоры. Я считаю, это был бы хороший компромисс, но не уверен, что Путин его поддержит, и я об этом сказал президенту", - отметил Зеленский.

видео дня

Он также добавил, что переговоры в Белом доме в прошлую пятницу длились более двух часов и охватывали многие темы.

"Самое важное – говорили о том, как защитить себя, о единстве и гарантиях безопасности, в частности, о месте США в гарантиях безопасности, что важно для будущего Украины", - сказал президент.

По словам Зеленского, речь также шла о том, как "дипломатическим путем остановить Путина".

Трамп предложил хороший компромисс по войне, но Путин его не примет - Зеленский

Смотрите заявление Зеленского

Позиция Трампа - экспертное мнение

Как отмечает политолог Петр Олещук для Главреда, во время встречи президентов Украины и США прозвучали сигналы, которые вызывают беспокойство относительно дальнейшего развития войны.

По его мнению, главная тревога заключается в том, что Дональд Трамп, вероятно, стремится занять позицию равноудаленности между Украиной и Россией.

"В ближайшие недели можно ожидать ряд его заявлений, которые в Украине могут восприниматься противоречиво", - отмечает Олещук. Он объясняет, что таким образом Трамп демонстрирует Путину готовность к переговорам и отсутствие враждебного отношения.

Политолог также подчеркивает: прорыва в вопросе поставок оружия Украине в ближайшее время ожидать не стоит - по меньшей мере, пока не станет известно о возможной встрече Трампа с Путиным или ее отмене.

Саммит Трампа и Путина - что известно

Как писал Главред, 16 октября президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором и военным преступником Владимиром Путиным и анонсировал прямые переговоры с главой Кремля в Будапеште.

23 октября должна была состояться встреча госсекретаря США Марко Рубио и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Встреча Рубио с Лавровым должна подготовить почву для будущих переговоров между лидерами США и РФ.

CNN со ссылкой на источники сообщил, что предварительная встреча между Рубио и Лавровым отложена, а причины отсрочки официально не раскрываются.

В Москве заявили, что договоренности о встрече Рубио и Лаврова не было.

Тем временем Ряд западных СМИ сообщил об отмене саммита между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто опроверг эту информацию, назвав ее недостоверной.

По словам Сийярто, похожая ситуация повторяется почти перед каждым заседанием Европейского совета, принятием решений по санкциям или Европейскому фонду мира. Он также намекнул, что встреча лидеров США и России все же состоится, хотя точная дата пока неизвестна.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Владимир Зеленский Дональд Трамп Владимир Путин новости Донбасса война России и Украины мирные переговоры
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Доллар внезапно подорожал, а евро ушел в крутое пике: новый курс валют

Доллар внезапно подорожал, а евро ушел в крутое пике: новый курс валют

16:42Экономика
Украина закупит до 150 новейших истребителей Gripen: подписано важное соглашение

Украина закупит до 150 новейших истребителей Gripen: подписано важное соглашение

16:36Война
Путин запустил межконтинентальную баллистическую ракету в сторону США

Путин запустил межконтинентальную баллистическую ракету в сторону США

16:19Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 22 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 22 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 22 октября (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 22 октября (обновляется)

Мобилизация с 18 до 24 лет - в Украине заработали важные изменения

Мобилизация с 18 до 24 лет - в Украине заработали важные изменения

В Киеве - взрывы, горят жилые дома, есть жертвы: последствия атаки РФ на столицу

В Киеве - взрывы, горят жилые дома, есть жертвы: последствия атаки РФ на столицу

Гороскоп Таро на 23 октября: Ракам - помогать другим, Козерогам - к вершине

Гороскоп Таро на 23 октября: Ракам - помогать другим, Козерогам - к вершине

Последние новости

16:52

Последний поцелуй: Карла Бруни трогательно проводила Саркози сидеть в тюрьме

16:42

Доллар внезапно подорожал, а евро ушел в крутое пике: новый курс валют

16:39

"К сожалению, погибли": в дом украинской ведущей попал дрон

16:37

Исчезает с тарелки мгновенно: гора вкусного печенья из яблок

16:36

Украина закупит до 150 новейших истребителей Gripen: подписано важное соглашение

Юрий Корольчук: 20 часов без света зимой - это объективная реальностьЮрий Корольчук: 20 часов без света зимой - это объективная реальность
16:26

Как сказать "изобилие" по-украински": правильный ответ мало кто знаетВидео

16:19

Путин запустил межконтинентальную баллистическую ракету в сторону СШАВидео

16:16

150 тонн картошки исчезли: странный пост в Сети лишил фермера урожая

16:09

Ураганное течение онкологии: Симоньян собралась умирать

Реклама
15:41

Забудьте о "пока": красивые украинские варианты для прощания

15:37

Трамп предложил хороший компромисс по войне, но Путин его не примет - Зеленский

15:32

Подорожал на ровном месте: в Украине резко подняли цены на базовый продукт

15:12

В дома украинцев залетают опасные насекомые: появились фото этих "гигантов"

15:08

В Украине ввели графики почасовых отключений света - сколько не будет электроэнергии

14:57

На ослах не вывезешь: Плетенчук рассказал об ударах по нефтебазам в Крыму

14:44

"Ад какой-то": как украинские знаменитости пережили атаку на Украину

14:44

Способны преодолевать более 1500 км: СБУ показала модернизированные дроны Sea Baby (видео)

14:39

Город-миллионник может остаться без света на несколько дней: неутешительный прогноз

14:31

Свечки и фонарики не пригодятся: как можно сделать свет без электричестваВидео

14:12

"Было прямое попадание": российский дрон убил маму, младенца и 12-летнюю девочку

Реклама
14:00

Почти 50 детей оказались под ударом Шахедов: новые детали атаки на ХарьковФото

13:56

Неудобно получилось: на конкурсе красоты участница подумала, что попала в финалВидео

13:35

Китайский гороскоп на завтра 23 октября: Крысам - кризис, Лошадям - разочарование

13:30

У Путина проблемы: ГУР сообщило о срыве набора контрактников в армию РФ

13:18

Украину накроют дожди и похолодание: где резко испортится погода

13:15

РФ запустила 405 дронов и 28 ракет: новые детали массированной атаки на Украину

13:14

Стоит ли запасаться уже сейчас: производители рассказали, сколько будет стоить картофель

13:09

Не блондинка: Ольга Сумская убрала свои длинные волосы впервые за много лет

12:46

Внимательно к тревогам: украинцев предупредили об угрозе нового ракетного удара

12:39

Украина готовит крупную сделку с Saab: возможна поставка истребителей Gripen

12:26

Можно легко сломать коробку: стоит ли переключать автомат в режим N на светофоре

12:23

"Россия наглеет": оккупанты атаковали дроном детский сад, 1 погибший, 7 пострадавшихФото

12:03

"Дети испугались": нардеп сообщила о попадании в ее дом во время атаки РФ

11:59

Оптимистического сценария нет: эксперт сказал, будет ли свет у украинцев зимойФотоВидео

11:40

Разрушенные дома и "Новая почта": как выглядит Новгород-Северский после удара РФ

11:36

Почему 23 октября нельзя начинать новых дел: какой церковный праздник

11:16

"Есть раненые дети": Россия ударила по детскому саду в Харькове

11:08

Последнее предупреждение: эксперт назвал сигнал, который получил Путин от Трампа

10:52

Под удар попали 10 регионов, разрушены дома, погибли дети: новые подробности атаки РФФото

10:51

"Спастись было невозможно": в результате удара по Киеву погибли супругиФото

Реклама
10:44

Мирный план Трампа по Украине потерпел неудачу, и Путина это устраивает – CNN

10:42

Могла обойтись в целое состояние: какие штрафы платили казаки за ругань

10:41

Гороскоп Таро на 23 октября: Ракам - помогать другим, Козерогам - к вершине

10:13

Украинская актриса рассказала, как похудела на 45 кгВидео

10:04

Россия пострадала от ударов: дроны атаковали цели в глубоком тылу врага

09:59

Из-за массированной атаки РФ: в УЗ сообщили о задержках и изменениях в движении поездов

09:55

"100-процентное повреждение мозга": Бритни Спирс раскрыла правду о своем состоянии

09:38

"Время пришло": Зеленский назвал число жертв ночной атаки и обратился к партнерамФото

09:33

"Она все плачет, плачет": известный певец разнес Тину Кароль

09:16

Гороскоп на завтра 23 октября: Львам - трудности, Водолеям - путешествие

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Рецепты
Легкие десертыЗакускиСалатыНапиткиПраздничное менюПростые блюда
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять