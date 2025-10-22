Мирный план Трампа по Украине потерпел неудачу, и Путина это устраивает – CNN

Трамп получил четкое подтверждение того, что Путин не готов к миру в Украине.

https://glavred.info/world/mirnyy-plan-trampa-po-ukraine-poterpel-neudachu-i-putina-eto-ustraivaet-cnn-10708508.html Ссылка скопирована

Мирный план Трампа по Украине потерпел неудачу / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse, скриншот из видео

Что написано в материале CNN:

Путин разыграл свою классическую карту

Тупиковая ситуация устраивает Путина

После того, как президент США Дональд Трамп прекратил боевые действия в Газе, появились надежды на то, что он сможет предпринять новую попытку положить конец в Украине. Однако перемирие между Израилем и ХАМАС, достигнутое при его посредничестве, уже на грани, а усилия Трампа в отношении Украины приводят лишь к одному - опровержению его собственных сомнительных утверждений о том, что Владимир Путин хочет мира. Об этом пишет CNN.

"Критики Трампа, возможно, удовлетворены тем, что его грандиозные планы рискуют застопориться... Но болеть против него только для того, чтобы лишить его побед, было бы глупо, учитывая, что от успеха Трампа могут зависеть глобальная стабильность и тысячи жизней", - говорится в сообщении. видео дня

Трамп получил четкое подтверждение того, что Путин не готов к миру в Украине, когда российские беспилотники атаковали украинские электростанции, вернувшись к жестокой стратегии использования зимы как оружия против мирного населения.

Как пишет CNN, Путин просто разыграл свою классическую карту, позвонив Трампу за день до того, как тот принял Зеленского в Белом доме, продемонстрировав гибкость, призванную смягчить новое давление США, а также гнев и разочарование президента.

Трамп размышлял о поставке крылатых ракет "Томагавк" в Украину, но после разговора с Путиным он отказался от этой идеи и вместо этого обрушился на Зеленского. Однако телефонный разговор Рубио с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в понедельник показал, что любой новый саммит будет отражением тупиковой ситуации на Аляске.

"Мелодрама повторила избитый цикл. Путин отреагировал, когда Трамп, казалось, собирался назначить цену за российскую неуступчивость. Затем президент США, поговорив с Путиным, оказал давление на Украину, требуя от неё отдачи территорий. Затем процесс снова уперся в стену, оставив Трампа разочарованным", - пишет CNN.

Как подчеркивает CNN, тупиковая ситуация устраивает Путина, который не проявляет никаких признаков желания прекращать боевые действия и мог бы потратить больше времени на ведение войны на истощение с целью завоевать как можно больше украинской территории до начала мирных переговоров.

Саммит Трампа и Путина - что известно

Как писал Главред, 16 октября президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором и военным преступником Владимиром Путиным и анонсировал прямые переговоры с главой Кремля в Будапеште.

23 октября должна была состояться встреча госсекретаря США Марко Рубио и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Встреча Рубио с Лавровым должна подготовить почву для будущих переговоров между лидерами США и РФ.

CNN со ссылкой на источники сообщил, что предварительная встреча между Рубио и Лавровым отложена, а причины отсрочки официально не раскрываются.

В Москве заявили, что договоренности о встрече Рубио и Лаврова не было.

Тем временем Ряд западных СМИ сообщил об отмене саммита между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто опроверг эту информацию, назвав ее недостоверной.

По словам Сийярто, похожая ситуация повторяется почти перед каждым заседанием Европейского совета, принятием решений по санкциям или Европейскому фонду мира. Он также намекнул, что встреча лидеров США и России все же состоится, хотя точная дата пока неизвестна.

Что ожидать от встречи Трампа и Путина: мнение эксперта

Политолог Петр Олещук в комментарии для Главреда заявил, что во время первой встречи с Дональдом Трампом Владимир Путин превратил разговор в историческую лекцию, вспоминая Рюрика, Ярослава Мудрого и Богдана Хмельницкого, о чем писало издание Financial Times.

По мнению Олещука, во время запланированной второй встречи в Будапеште Путин может повторить подобную тактику. Он продолжает жить в собственном мире идей, концепций и представления о "единых народах", что может влиять на ход переговоров и их формат.

Другие новости:

Об источнике: CNN CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельная сеть новостей) - одна из ведущих телерадиокомпаний мира. Была основана в 1980 г. Тедом Тернером исключительно как телевизионное агентство новостей. Штаб-квартира компании расположена в городе Атланта, штат Джорджия, однако в других городах страны, а также заграницей находится много филиалов. Помимо США, телекомпания транслирует по кабельной сети свои передачи также и на Канаду. Отдельное подразделение "CNN International" осуществляет вещание на 212 других стран мира через спутник. Во всем мире выпуски новостей телекомпании смотрят более чем 1,5 миллиарда человек, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред