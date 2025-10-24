Резкая смена риторики РФ: в ISW рассказали, почему Путин и Медведев "атакуют" Трампа после санкций

Теперь в заявлениях высших должностных лиц в Москве действия Трампа называют "недружественными", а Вашингтон - противником РФ.

Значительный поворот в риторике Кремля / Коллаж Главред, фото: скриншоты

Главное из новости:

Трампа в Кремле теперь открыто называют "противником"

Путин и Медведев хотят оправдать отказ РФ от мирных переговоров

Кремль фактически признает, что новые санкции США нанесут России убытки

После новых санкций США против энергетических гигантов "Лукойл" и "Роснефть" российские власти резко изменили риторику в отношении президента Дональда Трампа. Если раньше Кремль избегал прямой критики в его адрес, то теперь в Москве открыто называют Вашингтон "врагом", а действия Трампа - "недружественными".

В четверг, 23 октября, Владимир Путин заявил, что санкции Трампа - это попытка давления на Россию, которая "нарушает стабильность мирового энергетического рынка". Хотя он и пытался заверить в "уверенности российской энергетики", признал, что избежать экономических потерь не удастся. Аналитики Института изучения войны (ISW) трактуют это как косвенное признание уязвимости российской экономики.

Тем временем заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в свойственной ему манере перешел к агрессивной риторике. В своих постах он назвал США "врагом", а Трампа - "болтливым миротворцем", который "встал на тропу войны с Россией". Он даже заявил, что война в Украине теперь - это "война Трампа".

Аналитики ISW обращают внимание: такая эскалация риторики - не случайность. Кремль, который ранее осторожно избегал конфронтации с администрацией Трампа, вероятно, пытается оправдать свой отказ от мирных инициатив, предложенных США и Украиной. Это также сигнал внутренней аудитории: готовьтесь к длительному противостоянию и новым экономическим вызовам.

В ход пошли и голоса из Госдумы. В частности, депутат Светлана Журова заявила, что санкции не повлияют на политику РФ, а первый заместитель председателя комитета по международным делам Алексей Чепа назвал предложения Трампа по прекращению огня "непродуктивными", потому что они якобы не затрагивают "корней конфликта".

В итоге, как отмечают в ISW, Кремль формирует новую информационную рамку: США - агрессор, а Россия - жертва давления, которая вынуждена продолжать войну. Такая стратегия позволяет избегать ответственности за провал мирных переговоров и готовить общество к дальнейшей изоляции.

Что говорит политолог о последней встрече Трампа и Зеленского

Политолог Петр Олещук считает, что во время встречи президентов Украины и США в Белом доме Украина получила тревожный сигнал о развитии войны. По его словам, это связано с тем, что Дональд Трамп снова пытается занять позицию равноудаленности между Украиной и Россией.

"Следует ожидать ряд заявлений с его стороны в ближайшее время, которые в Украине могут восприниматься неоднозначно. Трамп стремится показать Путину готовность к договоренностям и не демонстрировать себя как врага", - объяснил Олещук.

В то же время политолог подчеркнул, что разговор между Трампом и Зеленским прошел в конструктивном русле. Что касается вопроса поставки ракет Tomahawk, он отметил, что он пока отложен и его решение будет полностью зависеть от будущих переговоров между Трампом и Путиным.

Введение санкций против РФ - последние новости

Напомним, ранее Главред писал, что США готовят новый этап ужесточения санкций против России.

Впоследствии стало известно о новом пакете ограничений, который коснулся крупных российских нефтяных компаний - "Роснефти" и "Лукойла". В Вашингтоне призвали Москву как можно быстрее согласиться на прекращение огня в Украине.

Позже Путин отреагировал на новые санкции США. Военный преступник заявил, что уважающие себя государства не действуют под давлением. Новые санкции США он охарактеризовал как попытку давления на Россию, что вредит двусторонним отношениям, но, по его словам, не повлияют на экономику страны.

