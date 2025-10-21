Укр
Читать на украинском
В США отложили рассмотрение новых санкций против РФ до саммита Трампа и Путина в Венгрии

Анна Ярославская
21 октября 2025, 06:46
Новый документ позволяет вводить тарифы в 500% в отношении стран, покупающих нефть у РФ.
Путин, Трамп
Законопроект о санкциях поставлен на паузу до саммита Трампа и Путина / Коллаж: Главред, фото: ОП, сайт Кремля

Кратко:

  • Законопроект о санкциях против России пока отложен
  • В США хотят дождаться результатов саммита Трампа и Путина

Рассмотрение законопроекта о введении новых жестких санкций против России и ее торговых партнеров отложено по просьбе Белого дома. Там хотят дождаться результатов предстоящей встречи президента США Дональда Трампа с главой РФ Владимиром Путиным. Новый документ позволяет вводить тарифы в 500% в отношении стран, покупающих нефть у РФ.

Лидер республиканского большинства в Сенате США Джон Тун заявил, что продвижение законопроекта, несмотря на двухпартийную поддержку, пока приостановлено, чтобы не повредить дипломатическим усилиям Трампа, передает Politico.

"Я думаю, они считают, что нужно посмотреть, как пройдет эта встреча с Путиным через несколько недель", – сообщил Тун.

По его словам, он находится в тесном контакте с сенатором Линдси Грэмом, который является одним из ключевых авторов законопроекта и координирует свои действия с Белым домом.

"Я думаю, что по крайней мере сейчас (Грэм – ред.) работает с Белым домом, чтобы определить, будет ли встреча, которая состоится через несколько недель, результативной", – добавил Тун.

Другой источник издания, который говорил на условиях анонимности, подтвердил, что законопроект фактически "поставлен на паузу" до саммита Трампа и Путина.

Это решение стало резким поворотом по сравнению с прошлой неделей, когда Тун заявлял, что "пришло время действовать". Однако в тот же день президент Трамп провел телефонный разговор с Путиным, после которого публично выразил сомнение в целесообразности введения новых санкций "прямо сейчас".

Отмечается, что законопроект, предусматривающий введение высоких пошлин для стран, импортирующих российские энергоносители, и применение вторичных санкций против компаний, поддерживающих энергетический сектор РФ, имеет более 80 соавторов в Сенате. Этого достаточно, чтобы преодолеть возможное президентское вето.

Тем не менее республиканское руководство не желает действовать без явного согласия Трампа.

Сенаторы опасаются, что продвижение законопроекта без публичной поддержки президента поставит их в затруднительное политическое положение, если Трамп впоследствии выступит против него.

Санкции США против России

16 октября президент США Дональд Трамп заявил, что сейчас не лучшее время для введения новых санкций против России, поскольку это может усложнить или сорвать запланированную встречу с главой РФ Владимиром Путиным.

По его словам, сейчас он стремится создать благоприятные условия для личной встречи с Путиным в Венгрии, которая поможет положить конец войне в Украине.

"Я ни против чего не возражаю. Я просто говорю, что сейчас, возможно, не лучшее время", – сказал Трамп.

Какое влияние оказывают санкции на Россию?
Какое влияние оказывают санкции на Россию? / Главред - инфографика

Переговоры Трампа и Путина и саммит в Венгрии - что известно

Как писал Главред, 16 октября Трамп провел телефонный разговор с Путиным и анонсировал прямые переговоры с главой Кремля в Будапеште.

Президент США назвал переговоры с главой Кремля "очень продуктивными".

Разговор Трампа и Путина состоялся накануне встречи президентов Украины и США 17 октября, на которой украинский лидер планировал добиться усиления военной помощи, в частности поставок ракет.

В Белом доме надеются на то, что президент Украины Владимир Зеленский согласится принять участие во встрече президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина в Будапеште.

Законопроект США о 500% пошлинах — это геополитическая "кувалда"

Политический аналитик Тарас Загородний в интервью изданию Главред заявил, что американский законопроект о введении 500-процентных пошлин на торговлю с партнерами России может стать мощным геополитическим инструментом давления, но его реализация чревата обострением отношений не только с Китаем и Индией, но и с Европейским союзом.

По словам эксперта, один из авторов инициативы — сенатор Линдси Грэм — фактически нацелен на Пекин: Китай рассматривается как основная цель, на втором месте Индия, на третьем — Бразилия.

При этом Европа в обсуждении практически не упоминается, что, по мнению Загороднего, вызывает вопросы.

"Но Грэм молчит о ЕС. А как в таком случае Орбан купит российскую нефть? Тоже будет говорить, что ветром надуло? Или сжиженный газ из Мурманска? Подводных камней много", - добавил политический эксперт.

Загородний подчеркнул, что в целом поддерживает инициативу и рассчитывает на её принятие. Он считает, что такой механизм будет работать в долгосрочной перспективе — фактически станет мощным инструментом давления для будущих президентов США.По его словам, каждый следующий глава Белого дома получит "кувалду" — и сможет использовать её по собственному усмотрению.

О персоне: Тарас Загородний

Тарас Загородний (родился 7 февраля 1979 года в г. Николаев) – политтехнолог, блогер, политический и экономический эксперт. Более 20 лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ и является частым гостем политических ток-шоу.

новости США Дональд Трамп Владимир Путин санкции против России
