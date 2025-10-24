Только один нюанс может заставить Путина закончить войну - о чем идет речь

Экс-министр иностранных дел Огрызко объяснил, что для Трампа ракеты Tomahawk являются скорее инструментом давления на Путина, чем реальной помощью Украине.

Что может заставить Путина закончить войну / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, 43 Отдельная артиллерийская бригада имени гетмана Тараса Трясила

Путин может закончить войну из-за давления со стороны США

Томагавки были одним из элементов давления

Переговоры Трампа и Путина скорее всего не состоятся

Давление Трампа может заставить российского диктатора и военного преступника Путина прекратить войну против Украины. Об этом в интервью Главреду рассказал политолог Петр Олещук.

По его словам, важным является вопрос о том, какое именно давление США могут применить в отношении России.

"Просто рассказывать Путину, что Штаты предоставят Украине Tomahawk, недостаточно. Нужно, чтобы эти Tomahawk взрывались в Москве. Только тогда Путин поймет, что все, доигрались, больше не надо", - отмечает он.

Олещук отметил, что для Трампа ракеты Tomahawk стали инструментом давления на Путина, чтобы заставить его сесть за стол переговоров.

Смотрите видео, в котором Петр Олещук подвел итоги встречи Зеленского и Трампа, спрогнозировал, чем закончится война, и объяснил, почему Tomahawk еще прилетят по Москве:

По мнению политолога, Трамп считает, что эти ракеты уже выполнили свою миссию - побудили российского лидера вернуться к диалогу и начать обсуждение возможных договоренностей. Именно поэтому вопрос о предоставлении Украине Tomahawk пока для него не стоит на повестке дня. Трамп стремится достичь прекращения огня через договоренности с Путиным, подобно тому, как он действовал в ситуации с Газой. По этой причине он не заинтересован в укреплении украинских ударных возможностей. До тех пор, пока не состоится личная встреча между Трампом и Путиным, вопрос передачи Tomahawk Украине рассматриваться не будет.

"Честно говоря, во встречу Трампа и Путина я не очень верю: вряд ли Путин охотно полетит в Будапешт. Впрочем, посмотрим. Если эта встреча не состоится, или если Трамп поймет, что Путин не способен договариваться, тема Tomahawk вернется и снова будет предложена к рассмотрению", - резюмировал он.

Tomahawk / Инфографика: Главред

Получит ли Украина Томагавки от США - мнение эксперта

Как писал Главред, вопрос передачи Украине ракет Tomahawk остается открытым, но его не стоит обсуждать публично. Такую позицию высказал руководитель Центра исследований России, бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

По его мнению, решение президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского воздержаться от публичных заявлений относительно дальнобойного оружия является абсолютно правильным. Огрызко подчеркнул, что тема передачи Tomahawk Украине еще не снята с повестки дня.

"Хорошо, что Трамп не сказал "нет". Это очередное напоминание, что нам нужно доводить до ума все наши ракеты, чтобы они были не менее эффективными, чем Tomahawk", - отметил дипломат.

Переговоры Трампа и Путина - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент США Дональд Трамп во время переговоров с Владимиром Зеленским в Белом доме предложил вариант прекращения войны, который предусматривает замораживание конфликта вдоль нынешней линии фронта. Впрочем, Кремль категорически отказался принимать такое предложение.

Как отметила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, Трамп ожидает от российского диктатора Владимира Путина не пустых заявлений, а реальных шагов, направленных на урегулирование войны против Украины.

В то же время американский президент объявил об отмене запланированной встречи с Путиным, объяснив это тем, что переговоры вряд ли дадут желаемый результат.

О персоне: Владимир Огрызко Владимир Огрызко - украинский дипломат, министр иностранных дел Украины (2007-2009), чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). С сентября 2014 года руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как Новое время и Украинская правда. С 2022 года проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

