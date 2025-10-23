РФ заказала десятки ядерных 'Калибров': в СМИ попали секретные документы

Минобороны РФ заказало крылатые ракеты "Калибр" со "специальной боевой частью".

Россия заказала 56 "Калибров" с ядерной боеголовкой / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот из видео ua.depositphotos.com

Кратко:

РФ заказала 56 крылатых ракет 3М-14С с ядерной боеголовкой

Исполнитель контракта КБ "Новатор"

Ракеты должны изготовить в течение 2024-2026 годов

Министерство обороны России заказало 56 крылатых ракет 3М-14С из семейства "Калибр". Они должны быть оснащены ядерной боеголовкой. Об этом сообщил портал "Милитарный".

Исполнителем контракта указано российское конструкторское бюро "Новатор", которое уже находится под санкциями ЕС за поставки крылатых ракет российским оккупантам. По документам, которые оказались в распоряжении издания, контракт должен быть выполнен в течение 2024-2026 годов.

В закупочных документах указана "специальная боевая часть". Эта формулировка традиционно употребляется при описании оборудования, которое может быть адаптировано под ядерную боеголовку.

Что известно о ракетах "Калибр"

Ракета 3М-14С "Калибр" является одной из основных крылатых ракет, которые Россия использует для ударов по Украине. 3М-14С - одна из модификаций, которая применяется как с надводных носителей (фрегаты, корветы, малые ракетные корабли), так и с подводных лодок.

Ракета оснащена инерциально-спутниковой (INS/GLONASS) системой наведения и способна выполнять полет на малых высотах (sea-skimming), что затрудняет ее обнаружение и перехват системами ПВО.

Дальность полета ракеты, находящихся на вооружении российской армии, оценивается до 1 500-2 500 километров. Экспортные модификации (например, 3М-14Е) имеют меньшую дальность - около 300 км.

Конструкция ракеты позволяет применение как обычной, так и ядерной боевой части. На практике чаще всего используют конвенционные боеприпасы, однако заказ именно на "специальную боевую часть" вызывает беспокойство.

Ракета Калибр / Инфографика: Главред

Когда РФ может применить ядерное оружие - мнение эксперта

Бывший российский дипломат Борис Бондарев рассказал в комментарии Главреду, что Россия могла бы применить ядерное оружие, если Путин поймет, что не способен достичь поставленных перед войной целей.

"Ему нужно добиться результатов, потому что ни один диктатор - и Путин не исключение - не является всевластной сущностью: он зависит от людей вокруг себя. Ему необходимо демонстрировать своему окружению, что он ведет их к победе и процветанию. Что с ним им будет лучше, чем без него", - отметил дипломат.

По словам Бондарева, если же война окажется безрезультатной, страна понесет потери, а мир придется принимать на компромиссных условиях, это может создать у его окружения впечатление, что "полстраны угробили из-за ерунды", например из-за Крыма или ЛДНР. Бюрократы, олигархи и военные могут начать задавать вопросы о смысле действий Путина.

Ядерные угрозы РФ - новости по теме

Как сообщал Главред, ранее бывший президент РФ Дмитрий Медведев резко отреагировал на заявление Дональда Трампа, что у России якобы осталось не 50, а всего 10-12 дней на мирное урегулирование с Украиной. Он пригрозил США войной.

После этих слов Трамп посоветовал Медведеву "следить за словами". Однако Медведев не стал сдержаннее и пригрозил американскому лидеру российским ядерным оружием.

Президент США в ответ на такое заявление переместил две атомные подводные лодки ближе к берегам России.

Об источнике: Милитарный Милитарный (Militarnyi) - украинское онлайн-медиа военной тематики, существующее с 2009 года. Основной контент - новости о силовых структурах, боевых действиях и военной промышленности Украины и мира, пишет Википедия. Команда медиа создала общественную организацию "Украинский милитарный центр" в 2017 году. 31 марта 2025 года портал "Милитарный" запустил новую версию сайта - Militarnyi.com. Портал получил новый лаконичный и более современный дизайн, в значительной степени ориентированный на мобильные устройства.

