Бил "Калибрами" по Одессе и Виннице: СБУ ликвидировала топ-военного ЧФ РФ - СМИ

Валерий Транковский отдавал приказы на пуски крылатых ракет из акватории Черного моря по гражданским объектам в Украине.

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Валерий Транковский подорвался в авто в Севастополе / Коллаж: Главред, фото: Telegram, скриншот

В среду, 13 ноября, во временно оккупированном Севастополе ликвидировали руководителя штаба ракетных кораблей Черноморского флота РФ Валерия Транковского. Его автомобиль был взорван.

Как пишет Украинская правда со ссылкой на источники в спецслужбах, ликвидация Транковского - успешная спецоперация Службы безопасности Украины.

Отмечается, что Транковский - военный преступник, который отдавал приказы на пуски крылатых ракет из акватории Черного моря по гражданским объектам в Украине.

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"В частности, он обстрелял Винницу "Калибрами" в июле 2022 года. Тогда погибло 29 мирных жителей. Также неоднократно обстреливал Одессу и другие мирные города, из-за чего погибло много гражданских. Он был абсолютно законной целью с точки зрения законов и обычаев ведения войны", - говорится в сообщении.

По данным собеседника издания, в результате взрыва российскому капитану оторвало ноги, он умер от потери крови.

Российские СМИ пишут, что за Транковским следили около недели, а самодельное взрывное устройство было приведено в действие дистанционно.

Смотрите видео - В оккупированном Севастополе взорвали капитана 1-го ранга Черноморского флота РФ:

Ранее Главред писал, что 13 ноября во временно оккупированном Севастополе взорвался автомобиль, в который заложили самодельное взрывное устройство.

Гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что взрыв авто на улице Шевченко произошел около 10:00. Также чиновник подтвердил, что погибший водитель был военнослужащим.

Валерий Транковский - что о нем известно

Как сообщал Telegram-канал "OSINT Бджоли", Валерий Транковский родился 01.02.1977 в Санкт Петербурге. Паспорт получил в городе Барнаул Алтайского края РФ. Его жена — Наталья Транковская (Гусарова) родилась 07.05.1982. Судя по всему, в 2014 году она получила российское гражданство и паспорт РФ. У пары есть сын 2007 года рождения.

Валерий Транковский / Фото: соцсети

47-летний Транковский - командир 41-й бригады ракетных кораблей и катеров Черноморского флота, капитан 1-го ранга.

Командиром бригады он стал в 2022 году, а до этого был начальником штаба. Его подразделение участвует в войне против Украины, а корабли наносят удары по нашей территории ракетами "Калибр" и "Малахит".

Транковский является фигурантом базы сайта "Миротворец".

Валерий Транковский / Фото: соцсети

Ракетно-дроновый удар РФ по Украине 13 ноября

Утром 13 ноября в Украине объявлена воздушная тревога из-за ракетно-дронового удара страны-арессора РФ. Жителей столицы предупреждали об угрозе баллистики.

В Киеве звучали взрывы, работали силы ПВО.

Откуда запускают ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Главред писал, что российские войска впервые за последние 73 дня нанесли комбинированный ракетно-дроновой удар по Киеву. Воздушная атака врага по столице продолжалась более 2 часов.

Для атаки враг, вероятно, использовал крылатые ракеты воздушного базирования, баллистические ракеты типов KN-23/KN-24/Искандер-М, а также беспилотники Shahed/Герань/Гербера/Пародия.

По данным Воздушных сил ВСУ, РФ выпустила по Украине 90 дронов и шесть ракет. Силы ПВО сбили 37 вражеских дронов и четыре ракеты.

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