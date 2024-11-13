РФ выпустила по Украине 90 дронов и шесть ракет: сколько воздушных целей сбили

Воздушные цели сбивали в Киевской, Полтавской, Житомирской, Сумской, Черкасской, Запорожской, Черниговской и Кировоградской областях.

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РФ нанесла ракетно-дроновый удар по Украине / Коллаж: Главред, фото: Википедия

Кратко:

Армия РФ атаковала Украину дронами, авиабомбами и ракетами разных типов

Силы ПВО сбили 37 вражеских дронов и 4 ракеты

В ночь на 13 ноября 2024 года (с 15:00 12 ноября) российская оккупационная армия нанесла удар по Украине ракетами различных типов, управляемыми авиабомбами и ударными беспилотниками. Силы ПВО сбили 37 вражеских дронов и четыре ракеты.

Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, всего радиотехническими войсками Воздушных Сил было обнаружено 96 средств воздушного нападения (без учета КАБ):

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2 зенитные управляемые ракеты С-300 из Курской области РФ по Сумской области;

2 крылатые ракеты Х-101 из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, район пусков - Каспийское море;

2 баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23 - район пусков Воронежская область РФ;

90 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников неустановленного типа из районов Курск, Приморско-Ахтарск, Орел.

Откуда запускают ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 10:00 среды подтверждено сбитие двух крылатых ракет Х-101, двух баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 и 37-ми БпЛА противника в Киевской, Полтавской, Житомирской, Сумской, Черкасской, Запорожской, Черниговской и Кировоградской областях.

47 вражеских беспилотников локально потеряны в разных регионах Украины, два БпЛА вышли из воздушного пространства Украины в направлении Беларуси и России.

Еще два беспилотника - в воздухе, поэтому боевая работа продолжается.

Отчет Воздушных сил / t.me/kpszsu

Ракетно-дроновый удар РФ по Украине 13 ноября

Утром 13 ноября в Украине объявлена воздушная тревога из-за ракетно-дронового удара страны-арессора РФ. Жителей столицы предупреждали об угрозе баллистики.

В Киеве звучали взрывы, работали силы ПВО.

Главред писал, что российские войска впервые за последние 73 дня нанесли комбинированный ракетно-дроновой удар по Киеву. Воздушная атака врага по столице продолжалась более 2 часов.

Для атаки враг, вероятно, использовал крылатые ракеты воздушного базирования, баллистические ракеты типов KN-23/KN-24/Искандер-М, а также беспилотники Shahed/Герань/Гербера/Пародия.

Сегодня в столице будут действовать графики отключения света, но не для бытовых потребителей, а для промышленности и бизнеса.

Главред писал, что, по словам руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБОУ Андрея Коваленко, воздушная атака 13 ноября не была массированной, однако враг продолжает накапливать крылатые ракеты на зиму.

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