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Атака по Украине 13 ноября не была массированной: в СНБО назвали цели россиян

Юрий Берендий
13 ноября 2024, 10:26
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Россияне готовы к массированной ракетно-дроновой атаке по территории Украины и продолжают накапливать ракеты на зиму, отметил Андрей Коваленко.
Атака по Украине 13 ноября не была массированной: в СНБО назвали цели россиян
В СНБО указали на важный нюанс в утренней воздушной атаке РФ на Украину / Коллаж Главред, фото: УНИАН, ГСЧС Украины

Коротко:

  • Атака РФ по Украине 13 ноября не была массированной
  • Россияне накопили достаточное количество крылатых ракет для массированного удара

Российская комбинированная атака по Украине 13 ноября не была массированной, однако враг продолжает накапливать крылатые ракеты на зиму. Об этом в своем Telegram сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБОУ Андрей Коваленко.

По его словам, в ходе атаки по Украине 13 ноября россияне применили крылатые и баллистические ракеты, в частности корейские достаточное количество крылатых ракет KN-23, а также ударные БпЛА.

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Он отметил, что россияне готовы к массированной атаке по Украине и накопили достаточное количество крылатых ракет. Кроме того, враг накапливает ракеты "на зиму", что подтверждает применение стратегической авиации.

"Все планы врага известны и понятны, Украина будет противодействовать", - резюмировал Коваленко.

Атака по Украине 13 ноября не была массированной: в СНБО назвали цели россиян
Откуда и чем РФ наносит удары по Украине / Инфографика: Главред

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Напомним, как ранее сообщал Главред, 13 ноября по всей территории Украины объявили воздушную тревогу из-за атаки РФ с использованием ракет и дронов. Жителей Киева предупредили об угрозе баллистических ракет и призвали немедленно идти в укрытия.

Российские войска впервые за последние 73 дня нанесли комбинированный ракетно-дроновой удар по Киеву. Воздушная атака продолжалась более двух часов, сообщил начальник КМВА Сергей Попко.

Кроме того, 13 ноября в Киеве будут действовать графики отключения электроэнергии для промышленности и бизнеса, но не для бытовых потребителей.

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Кто такой Андрей Коваленко

Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.

По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.

"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

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