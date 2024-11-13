Атака по Украине 13 ноября не была массированной: в СНБО назвали цели россиян

Россияне готовы к массированной ракетно-дроновой атаке по территории Украины и продолжают накапливать ракеты на зиму, отметил Андрей Коваленко.

https://glavred.info/ukraine/ataka-po-ukraine-13-noyabrya-ne-byla-massirovannoy-v-snbo-nazvali-celi-rossiyan-10613843.html Ссылка скопирована

В СНБО указали на важный нюанс в утренней воздушной атаке РФ на Украину / Коллаж Главред, фото: УНИАН, ГСЧС Украины

Коротко:

Атака РФ по Украине 13 ноября не была массированной

Россияне накопили достаточное количество крылатых ракет для массированного удара

Российская комбинированная атака по Украине 13 ноября не была массированной, однако враг продолжает накапливать крылатые ракеты на зиму. Об этом в своем Telegram сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБОУ Андрей Коваленко.

По его словам, в ходе атаки по Украине 13 ноября россияне применили крылатые и баллистические ракеты, в частности корейские достаточное количество крылатых ракет KN-23, а также ударные БпЛА.

видео дня

Он отметил, что россияне готовы к массированной атаке по Украине и накопили достаточное количество крылатых ракет. Кроме того, враг накапливает ракеты "на зиму", что подтверждает применение стратегической авиации.

"Все планы врага известны и понятны, Украина будет противодействовать", - резюмировал Коваленко.

Откуда и чем РФ наносит удары по Украине / Инфографика: Главред

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 13 ноября по всей территории Украины объявили воздушную тревогу из-за атаки РФ с использованием ракет и дронов. Жителей Киева предупредили об угрозе баллистических ракет и призвали немедленно идти в укрытия.

Российские войска впервые за последние 73 дня нанесли комбинированный ракетно-дроновой удар по Киеву. Воздушная атака продолжалась более двух часов, сообщил начальник КМВА Сергей Попко.

Кроме того, 13 ноября в Киеве будут действовать графики отключения электроэнергии для промышленности и бизнеса, но не для бытовых потребителей.

Другие новости:

Кто такой Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред