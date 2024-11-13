Атака по Украине 13 ноября не была массированной: в СНБО назвали цели россиян

Коротко:
- Атака РФ по Украине 13 ноября не была массированной
- Россияне накопили достаточное количество крылатых ракет для массированного удара
Российская комбинированная атака по Украине 13 ноября не была массированной, однако враг продолжает накапливать крылатые ракеты на зиму. Об этом в своем Telegram сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБОУ Андрей Коваленко.
По его словам, в ходе атаки по Украине 13 ноября россияне применили крылатые и баллистические ракеты, в частности корейские достаточное количество крылатых ракет KN-23, а также ударные БпЛА.
Он отметил, что россияне готовы к массированной атаке по Украине и накопили достаточное количество крылатых ракет. Кроме того, враг накапливает ракеты "на зиму", что подтверждает применение стратегической авиации.
"Все планы врага известны и понятны, Украина будет противодействовать", - резюмировал Коваленко.
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Напомним, как ранее сообщал Главред, 13 ноября по всей территории Украины объявили воздушную тревогу из-за атаки РФ с использованием ракет и дронов. Жителей Киева предупредили об угрозе баллистических ракет и призвали немедленно идти в укрытия.
Российские войска впервые за последние 73 дня нанесли комбинированный ракетно-дроновой удар по Киеву. Воздушная атака продолжалась более двух часов, сообщил начальник КМВА Сергей Попко.
Кроме того, 13 ноября в Киеве будут действовать графики отключения электроэнергии для промышленности и бизнеса, но не для бытовых потребителей.
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Кто такой Андрей Коваленко
Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.
По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.
"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.
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