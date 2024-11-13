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Впервые за 73 дня: РФ нанесла комбинированный удар по Киеву - что известно

Юрий Берендий
13 ноября 2024, 09:50обновлено 13 ноября, 10:27
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Россияне атаковали Киев крылатыми ракетами, баллистикой и дронами разных типов, в результате обстрела один человек пострадал, отметили в ГСЧС.
Впервые за 73 дня: РФ нанесла комбинированный удар по Киеву - что известно
РФ нанесла комбинированный удар по Киеву - что известно / Коллаж Главред, фото: Минобороны РФ, ГСЧС Украины

Кратко:

  • РФ впервые за 73 дня нанесла комбинированный удар по Киеву
  • Враг ударил по столице крылатыми ракетами, баллистикой и дронами разных типов
  • Силами ПВО было уничтожено несколько крылатых и баллистических ракет и около 10-ти дронов

Российские войска впервые за последние 73 дня нанесли комбинированный ракетно-дроновой удар по Киеву. Воздушная атака врага по столице продолжалась более 2 часов. Об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

Он сообщил, что для атаки враг, вероятно, использовал крылатые ракеты воздушного базирования, баллистические ракеты типов KN-23/KN-24/Искандер-М, а также беспилотники Shahed/Герань/Гербера/Пародия.

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В столице воздушную тревогу объявили в 6:30 из-за угрозы БпЛА с востока, тогда как крылатые ракеты уже направлялись в Киевскую область.

"Когда ракеты уже заходили на Киев противник одновременно нанес баллистический удар по столице. Завершилась вражеская атака снова беспилотниками. Воздушный удар вооруженных сил России по Киеву продолжался более 2 часов", - указывает Попко.

В КГВА сообщили, что в результате противовоздушного боя Силы обороны уничтожили несколько крылатых и баллистических ракет, а также около десяти вражеских дронов (точные данные по количеству и типам примененного вооружения будут обнародованы в отчетах Воздушных Сил).

На данный момент информации о разрушениях или пострадавших в Киеве нет.

"Прошу киевлян быть особенно внимательными к сигналам воздушных тревог. В Киевской области еще продолжается воздушная тревога, связанная с угрозой БпЛА. Не исключено, что дроны изменят курс на Киев. Не игнорируйте. Берегите себя", - резюмировал глава КГВА.

Как сообщили в ГСЧС Украины, в результате российской кобинированной атаки по Киевской области пострадал один человек.

"Разрушено здание, возник пожар в Броварском районе Киевской области. Пострадал один человек, ему оказали помощь работниками экстренной медицинской помощи. Спасатели ликвидировали пожар", - говорится в сообщении.

  • Последствия атаки РФ на Киевщину
    Последствия атаки РФ на Киевщину Фото: ГосЧС
  • Последствия атаки РФ на Киевщину
    Последствия атаки РФ на Киевщину Фото: ГосЧС
  • Последствия атаки РФ на Киевщину
    Последствия атаки РФ на Киевщину Фото: ГосЧС
  • Последствия атаки РФ на Киевщину
    Последствия атаки РФ на Киевщину Фото: ГосЧС
  • Последствия атаки РФ на Киевщину
    Последствия атаки РФ на Киевщину Фото: ГосЧС

По данным мониторинговых каналов, оккупанты предварительно нанесли удар по Украине с помощью крылатых и баллистических ракет, а также запустили беспилотники различных типов.

  • Крылатые ракеты Х-101/55 были запущены по меньшей мере четырьмя Ту-95мс из районов Волгоградской и Ростовской областей РФ. ?
  • Баллистические ракеты KN-23 были выпущены с территории Воронежской области РФ.
  • Применены ударные беспилотники типов "Шахед", "Гербера" и имитационного назначения.

"Под атакой находились Киев и область. Ракеты Х-101/55 пролетели наибольшую дистанцию в ~1648 км от точки пуска, прежде чем достигли пригорода Киева. Часть сбитых сбили Силы ПВО", - пишут мониторы.

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Откуда и чем РФ наносит удары по Украине / Инфографика: Главред

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на среду, 13 ноября, в России зафиксировали взлет до шести бомбардировщиков Ту-95МС из Оленегорска. Уже утром стало известно о пусках ракет.

В связи с ракетными обстрелами в Киеве могут быть введены графики аварийных отключений электроэнергии, о чем сообщила Киевская городская военная администрация.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко прокомментировал возможный массированный обстрел, который Россия может планировать. По словам экспертов, российская сторона, вероятно, сосредоточится на ударах по энергетическому сектору в период сильных холодов, накапливая ракеты именно для этой цели.

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Что известно о ракете Х-101

Х-101 – стратегическая крылатая ракета "воздух-земля" с использованием технологий снижения радиолокационной заметности. Ракета способна уничтожать движущиеся цели с точностью попадания до 10 м, пишет Википедия.

По подсчетам Forbes, одна ракета Х-101 стоит 13 миллионов долларов.

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