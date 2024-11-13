Сегодня в Киеве будут отключать свет: кого коснется

Вы узнаете:
- Кому сегодня в Киеве ограничат потребление электроэнергии
- В чем причина отключений света
В среду, 13 ноября, в Киеве будут действовать графики отключения света, но не для бытовых потребителей, а для промышленности и бизнеса.
"По указанию Укрэнерго сегодня, 13 ноября, в Киеве будут задействованы ограничения света для промышленности и бизнеса с 7:00 до 20:00 часов", - говорится в сообщении Киевской городской администрации.
В КГВА подчеркнули, что ограничения не будут касаться бытовых потребителей.
Причиной ограничений электроэнергии стал дефицит в энергосистеме из-за предыдущих обстрелов страны-агрессора РФ и снижение температуры воздуха.
Отключение света в Украине - последние новости
Утром 13 ноября в Украине объявлена воздушная тревога из-за ракетно-дронового удара страны-арессора РФ. Жителей столицы предупредили, что в городе возможны отключения света.
Главред писал, что, согласно заявлению Укрэнерго, 13 ноября временно вводятся ограничения мощности для бизнеса и промышленных потребителей.
Ранее энергетический эксперт, соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук оценил, есть ли у Украины шанс пройти зиму без отключений света и в каких случаях стоит готовиться к 20-часовому отсутствию электричества.
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