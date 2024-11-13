Графики отключений официально возвращаются: в Укрэнерго рассказали об ограничениях

Что надо знать:
- Для бизнеса и промышленных потребителей вводятся ограничения электропотребления
- В часы максимального потребления необходимо экономить электроэнергию
Сегодня, 13 ноября временно вводятся ограничения мощности для бизнеса и промышленных потребителей. Об этом говорится в заявлении Укрэнерго.
Основной причиной, как сообщили в структуре, является краткосрочное снижение мощности маневровой генерации и существенное уменьшение объемов импорта электроэнергии.
"Ограничения будут действовать в течение дня. Вечером, после устранения замечаний к работе оборудования - ограничения будут отменены", - отметили в Укрэнерго.
Важным моментом является то, что для бытовых потребителей никаких ограничений не предвидится.
"Просим рационально использовать электроэнергию, особенно в часы максимального потребления. Призываем бизнес активнее импортировать электроэнергию для собственных нужд, чтобы избежать вынужденных ограничений мощности", - призвали в Укрэнерго.
Отключения электроэнергии в Украине - что известно
Как сегодня сообщал Главред, в КВГА предупредили, что в столице могут быть введены превентивные отключения. Перед таким заявлением жителей столицы предупредили об угрозе баллистики и призвали срочно пройти в укрытие.
В то же время, как убежден энергетический эксперт Юрий Корольчук, будут ли отключения до конца зимы, зависит от двух факторов - погоды и технического состояния.
Однако угроза отключений буквально "висит" над страной, ведь РФ накапливает ракеты для нескольких массированных ударов. Вероятно, что россияне могут бить по энергетическому сектору и ждут сильных холодов, поэтому именно для этого и накапливают ракеты.
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Что известно об "Укрэнерго"?
ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.
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