Графики отключений официально возвращаются: в Укрэнерго рассказали об ограничениях

Украинцев призывают рационально использовать электроэнергию, особенно в часы максимального потребления.

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В Укрэнерго подтвердили временные отключения / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Что надо знать:

Для бизнеса и промышленных потребителей вводятся ограничения электропотребления

В часы максимального потребления необходимо экономить электроэнергию

Сегодня, 13 ноября временно вводятся ограничения мощности для бизнеса и промышленных потребителей. Об этом говорится в заявлении Укрэнерго.

Основной причиной, как сообщили в структуре, является краткосрочное снижение мощности маневровой генерации и существенное уменьшение объемов импорта электроэнергии.

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"Ограничения будут действовать в течение дня. Вечером, после устранения замечаний к работе оборудования - ограничения будут отменены", - отметили в Укрэнерго.

Как сэкономить на электроэнергии / Инфографика: Главред

Важным моментом является то, что для бытовых потребителей никаких ограничений не предвидится.

"Просим рационально использовать электроэнергию, особенно в часы максимального потребления. Призываем бизнес активнее импортировать электроэнергию для собственных нужд, чтобы избежать вынужденных ограничений мощности", - призвали в Укрэнерго.

Отключения электроэнергии в Украине - что известно

Как сегодня сообщал Главред, в КВГА предупредили, что в столице могут быть введены превентивные отключения. Перед таким заявлением жителей столицы предупредили об угрозе баллистики и призвали срочно пройти в укрытие.

В то же время, как убежден энергетический эксперт Юрий Корольчук, будут ли отключения до конца зимы, зависит от двух факторов - погоды и технического состояния.

Однако угроза отключений буквально "висит" над страной, ведь РФ накапливает ракеты для нескольких массированных ударов. Вероятно, что россияне могут бить по энергетическому сектору и ждут сильных холодов, поэтому именно для этого и накапливают ракеты.

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Что известно об "Укрэнерго"? ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

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