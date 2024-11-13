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Без света по 20 часов: какой будет ситуация с энергетикой в Украине зимой

Анна Ярославская
13 ноября 2024, 04:52
1853
Сложная ситуация может быть не во всех регионах Украины - Юрий Корольчук назвал области, которые находятся в зоне риска.
Без света по 20 часов: какой будет ситуация с энергетикой в Украине зимой
Ситуация со светом может быть сложной в 5 регионах / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay.com

Вы узнаете:

  • Ждать ли отключений света, если зима будет теплой
  • Какие регионы самые проблемные с точки зрения отключений

Энергетический эксперт, соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук оценил, есть ли у Украины шанс пройти зиму без отключений света и в каких случаях стоит готовиться к 20-часовому отсутствию электричества.

По словам Корольчука, ситуация будет зависеть от температуры воздуха.

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"Если будет температура минус 10 днем и еще ниже ночью, то отключения могут длиться минимум по 6-7 часов в сутки", - сказал эксперт в интервью Главреду.

Если блоки будут выходить в ремонт или не будет хватать мощности, то ситуация в энергетике будет похожа на ту, что была летом - то есть отключения могут длиться по 16-17 часов.

"Все остальное (например, какие-то аварийные ситуации, дополнительные морозы) будут способствовать тому, что отключения могут длиться по 20 часов в сутки и даже больше", - сказал Корольчук.

Однако подобная ситуация не будет касаться всей Украины.

"Прежде всего, это возможно в проблемных регионах - Киевской, Харьковской, Одесской, Днепропетровской, Львовской областях. Именно в этих регионах отключений может быть больше", - считает эксперт.

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Генерация электроэнергии в Украине / Главред

Даже теплая зима не даст гарантий, что отключений электричества не будет.

"Даже тогда потребление будет расти, и мы все равно будем находиться в условиях отключений", - добавил он.

Отключения света в Украине - последние новости

11 ноября в части регионов Украины ввели экстренные отключения света в связи с угрозой ударов по энергетике. Электроэнергия пропала в восьми областях.

Главред ранее писал, что несмотря на рост потребления во всех регионах Украины из-за похолодания в "Минэнерго" заявили, что система и в дальнейшем будет работать стабильно, если страна-агрессор Россия не будет наносить массированных ударов по Украине и не повредит существенно энергосистему.

Директор Центра исследований энергетики, эксперт по вопросам энергетики Александр Харченко заявил, что вероятность 20-часовых отключений света в Украине зимой достаточно мала из-за ряда факторов. В частности, Украина приложила немало усилий для улучшения защиты энергообъектов от возможных вражеских атак, а также подготовила аварийные бригады.

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Кто такой Юрий Корольчук

Юрий Корольчук - энергетический эксперт, соучредитель Института энергетических стратегий.

Окончил философский факультет Львовского национального университета им. Ивана Франко.

В течение 1998-2002 года реализовывал ряд аналитических проектов в Центре политических исследований Львовского национального университета им. И. Франко, Центра политических исследований "Новая Волна", Центра политического прогнозирования газеты "Высокий замок".

В 2003-2004 гг. возглавлял пресс-службу компании ДК "Газ Украины", которая входила в структуру НАК "Нафтогаз Украины".

В 2004-2005 гг. стал главой пресс-службы ОАО "Укртранснафта", которая входит в структуру НАК "Нафтогаз Украины" и является монополистом на рынке транспортировки нефти в направлении стран Европейского Союза и на отечественные нефтеперерабатывающие заводы.

С 2006 по 2010 год — начальник пресс-центра НАК "Нафтогаз Украины".

С 2010 года — один из основателей Института энергетических исследований, член Наблюдательного Совета Института энергетических стратегий.

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