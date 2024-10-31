Когда украинцам ждать отключений света: эксперт поделился прогнозом

Вы узнаете:
- При каких условиях будут выключать свет
- Насколько длительными будут отключения
Украина готовится к массированным ударам РФ с началом осенне-зимнего периода, в результате атак возможны отключения электроэнергии. Об этом рассказывает Александр Харченко, директор Центра исследований энергетики в эфире "Громадського радіо".
Эксперт предполагает, что при температуре до нуля градусов отключение света украинцам не грозит.
"Но этот прогноз касается хода событий без обстрелов энергосистемы. Если все будет работать - украинцы будут иметь доступ к электроэнергии. Да, с учетом импорта. Да, это будет сложно, но все будет", - говорит эксперт.
При температуре от 0 до -5 градусов - ситуация будет шаткая. Во время этого периода возможны краткосрочные отключения. Они могут длиться от 2 до 4 часов максимум.
"Если же температура воздуха опустится ниже и наступят морозы, которые продлятся две-три недели - тогда могут происходить отключения и до 8 часов.", - подчеркивает Харченко.
Эксперт добавляет, что в одном из метеорологических прогнозов на зиму отмечается, что такой период морозов возможен в январе и в начале февраля.
Кто такой Александр Харченко
Директор Центра исследований энергетики. Эксперт по вопросам энергетики. Публикует анализы и прогнозы развития ситуации в энергетической сфере в ряде ведущих СМИ Украины.
Отключение света в Украине - последние новости
Министр энергетики Украины Герман Галущенко говорил, что Украина способна пройти зиму 2024-2025 годов без отключений электроэнергии, если россиянам не удастся уничтожить ключевые объекты энергетической инфраструктуры.
Как ранее писал Главред, в воскресенье, 27 октября, россияне ударными беспилотниками атаковали Сумскую область. В результате вражеского удара был поврежден энергообъект.
На следующий день на территории Полтавской и Сумской области введены графики аварийных отключений электроэнергии, ведь россияне "Шахедами" атаковали энергетические объекты Украины. Согласно распоряжению "Укрэнерго", ограничения ввели для отдельных общин Полтавской области, в частности Лубенского и Миргородского районов.
Читайте также:
- Отключение света зимой: в "Энергоатоме" дали прогноз
- После удара РФ по энергообъекту: более 37 тысяч украинцев остались без света
- Враг стремится лишить Украину света и тепла: РФ готовит ракетный удар
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред