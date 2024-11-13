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В Крыму мощно взорвали авто: в СМИ заявили о смерти капитана Черноморского флота

Юлия Закрепа
13 ноября 2024, 10:51обновлено 13 ноября, 11:24
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Появилась информация, что в взорванной машине находился капитан 1-го ранга Черноморского флота.
В Крыму мощно взорвали авто: в СМИ заявили о смерти капитана Черноморского флота
В Крыму взорвали авто капитана 1-го ранга Черноморского флота / коллаж: Главред, фото: скриншот с видео

Кратко о главном:

  • В Крыму ликвидировали российского капитана
  • Развожаев заявил о диверсии

13 ноября в Севастополе на автодороге прогремел мощный взрыв - взорвали машину на одной из центральных улиц. Водитель погиб на месте.

Взрыв произошел, когда авто стояло на парковке на улице Тараса Шевченко. Он был такой силы, что двор напротив засыпало обломками автомобиля, сообщили росСМИ.

видео дня

Также известно, что оперслужбы прибыли на место в течение пяти минут, но спасти водителя не смогли - он умер от различных травм и сильной кровопотери. Взрывом ему оторвало обе ноги.

Погибшим вероятно является 47-летний капитан - выпускник Санкт-Петербургской военно-морской академии имени Кузнецова, с декабря 2023 года находится в украинских списках.

Между тем инцидент уже прокомментировал так называемый губернатор оккупированного Севастополя Развожаев. Он рассказал, что взрыв авто на улице Шевченко произошел около 10:00. Также чиновник подтвердил, что погибший водитель был военнослужащим.

В Крыму мощно взорвали авто: в СМИ заявили о смерти капитана Черноморского флота
В России взорвали важного военного РФ / скриншот: Telegram

Смотрите видео о том, как в Севастополе взорвали машину оккупанта:

Причины взрыва следует установить следственным органам, но очевидно, что нельзя исключать возможность диверсии, подчеркнул так называемый губернатор.

Взрывы в России - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что временно оккупированный Бердянск "накрыли" масштабные взрывы. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что основные удары произошли в районе порта. Над портом визуально заметно дым от большого пожара.

В Луганске прогремели мощные взрывы 29 октября, но российские пропагандистские ресурсы сообщили о якобы работе вражеской ПВО над регионом. В то же время после взрывов в Луганске поднялся столб дыма, который виден из разных районов города. Не исключен удар по складам с БК российских оккупантов.

10 ноября под Москвой гремели десятки взрывов. Это стало крупнейшей атакой дронов по российской столице с начала полномасштабной агрессии РФ против Украины. ВСУ использовала не менее 84 беспилотных летательных аппаратов, из них 34 были направлены на Москву.

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