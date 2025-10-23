В Белом доме выдвинули условие Путину по войне - что от него требуют

Трамп может согласиться на новую встречу с Путиным, но ожидает от него не слов, а реальных шагов для прекращения войны против Украины, подчеркнула Левитт.

О чем заявили в Белом доме:

Встреча Путина и Трампа не исключается

Нужна уверенность в том, что этот саммит может принести результат

Трамп хочет видеть действия, а не разговоры

Президент США Дональд Трамп хочет видеть от российского диктатора и военного преступника Путина не только разговоры, но и конкретные действия для урегулирования войны РФ против Украины. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт во время брифинга, который транслировал Белый дом.

Левитт отметил, что Трамп всегда подчеркивал, что введет санкции против России только тогда, когда сочтет это необходимым, и, по словам эксперта, именно вчера наступил такой день.

По ее мнению, президент Трамп уже давно выражал разочарование действиями Путина и обеих сторон конфликта. Он неоднократно подчеркивал, что для заключения настоящего мирного соглашения обе стороны должны быть заинтересованы в нем, однако пока не видит от России достаточного сигнала или действий в этом направлении.

"Поэтому встреча между этими двумя лидерами (Путиным и Трампом, - ред.) не является полностью исключенной. Я думаю, что президент и вся администрация надеются, что однажды это может произойти снова. Но мы хотим быть уверены, что эта встреча даст ощутимые положительные результаты и что время президента будет использовано с пользой", - указала она.

Отвечая на вопрос, именно телефонный разговор между Рубио и Лавровым заставил Трампа поверить, что Путин или россияне не хотят мира, Левитт сказал, что это не была единственная причина. Он добавил, что госсекретарь считал звонок продуктивным, но для Трампа важно, чтобы встреча с Путиным была полезной и эффективной с точки зрения использования времени.

"Опять же, президент (Трамп, - ред.) хочет видеть действия, а не только разговоры. И я думаю, что президент чрезвычайно мотивирован успехом своего мирного соглашения на Ближнем Востоке, чтобы добиться результата. И он хочет, чтобы эта война закончилась. Он говорит об этом уже девять месяцев, находясь на посту. И он все больше разочаровывается отсутствием прогресса с обеих сторон этой войны", - резюмирует она.

Отказ Индии от российской нефти - чем это грозит России

Как писал Главред, отказ Индии от закупки российской нефти может стать мощным ударом по экономике России, которая уже находится на грани коллапса. Если же к этому шагу присоединится Китай, Кремль фактически потеряет любые шансы на экономическое выживание. Запас устойчивости российской экономики может иссякнуть уже в конце этого или в начале следующего года. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

Санкции Трампа против России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент США Дональд Трамп сообщил об отмене запланированной встречи с российским диктатором Владимиром Путиным. По словам американского лидера, главной причиной такого решения стало убеждение, что переговоры не дадут ожидаемого результата.

В то же время заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал новые санкции США против России и отказ Трампа от саммита в Будапеште "актом войны против России" и призвал активизировать бомбардировки Украины.

После введения американских санкций против российских энергетических гигантов "Лукойл" и "Роснефть" объемы поставок российской нефти на крупные индийские НПЗ резко сократятся - почти до нуля. Уже с середины октября поставки нефти марки Urals в формате "здесь и сейчас" заметно замедлились, сообщает Bloomberg.

