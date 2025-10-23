"Акт войны против РФ": Медведев набросился на Трампа и потребовал "долбить оружием"

Экс-президент России впал в истерику из-за новых санкций и отмены саммита в Будапеште.

Медведев разразился обвинениями в адрес Трампа / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ОП

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал новые санкции США в отношении РФ и отмену президентом Дональдом Трампом саммита в Будапеште "актом войны против России" и призвал с новой силой бомбить Украину.

"Если у кого-то из многочисленных комментаторов еще сохранились иллюзии - получите. США - наш противник. А их разговорчивый "миротворец" теперь полноценно встал на тропу войны с Россией", - написал Медведев в Telegram.

Такую бурную реакцию у экс-президента РФ вызвала отмена Трампом саммита в Будапеште и введение очередных антироссийских санкций.

"Что ещё? Будет новое оружие, кроме пресловутых "Томагавков"?", - возмутился Медведев.

Российский чиновник заявил, что теперь это "конфликт Трампа", намекая на неоднократные заявления главы Белого дома, что война России против Украины - это якобы война его предшественника Джо Байдена.

"Будут, конечно, говорить, что он не мог иначе, на него давили в Конгрессе и пр. Это не отменяет главного: принятые решения – это акт войны против России. И теперь Трамп полностью солидаризировался с безумной Европой", - заявил Медведев.

Политик призвал "добиваться победы на земле, а не за канцелярским столом", атаковать Украину с новой силой и не "заключать бессмысленные "сделки"".

США ввели санкции против РФ - что известно

Как писал Главред, 22 октября министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Штаты существенно усилят санкции против России.

Позже Министерство финансов США объявило об очередном пакете санкций против Российской Федерации. В ведомстве призвали Москву немедленно согласиться на прекращение огня в Украине.

Новые ограничения касаются 28 дочерних предприятий "Роснефти" и 6 дочерних компаний "Лукойла".

"При этом санкции касаются структур под контролем "Роснефти" и "Лукойла" более чем на 50%, даже если они не включены в список непосредственно", - отметили в Министерстве финансов США.

Санкции против России / Инфографика: Главред

Трамп отказался от переговоров с Путиным

Президент США Дональд Трамп объявил об отказе от запланированной встречи с российским диктатором Владимиром Путиным в Будапеште. Главной причиной отмены переговоров, по словам американского президента, стало ощущение, что договоренности могут не принести желаемого результата.

"Мы отменили встречу с президентом Путиным, просто мне показалось это неправильным", - заявил Трамп 22 октября журналистам во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Овальном кабинете.

В то же время он не исключил возможности провести переговоры с Путиным в будущем.

"Мы сделаем это в будущем", - сказал Трамп.

Позже госссекретарь США Марко Рубио заявил, что введение новых санкций против России не должно было стать неожиданностью и не означает, что Вашингтон отказывается от переговоров с Москвой.

