Кремль сорвал переговоры с Трампом в Будапеште и выдвинул новые условия по Украине

Решение об отложении переговоров из-за позиции России может иметь негативные последствия для Кремля, включая передачу Украине ракет Tomahawk.

https://glavred.info/war/kreml-sorval-peregovory-s-trampom-v-budapeshte-i-vydvinul-novye-usloviya-po-ukraine-10708373.html Ссылка скопирована

Кремль сорвал переговоры и выдвинул условия по Украине / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

Как Трамп предлагает Украине и России решить вопрос территорий

Как Кремль сорвал переговоры в Будапеште и что задумал Путин

Чем обернется для России отказ от переговоров с Трампом

Президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с Владимиром Зеленским в Белом доме предложил вариант прекращения боевых действий, при котором стороны замораживали бы конфликт по линии фронта. Однако Кремль категорически отвергает эту идею. Официальная позиция РФ заключается в том, что нельзя принимать никакого решения о перемирии без изучения так называемых "коренных причин" войны. Это создает опасную пропасть между планами Трампа и условиями Путина - и фактически подрывает возможность проведения запланированного саммита Трампа и Путина в Будапеште.

Главред собрал основное, что стоит знать о срыве саммита в Будапеште.

видео дня

Как Трамп предлагает Украине и России решить вопрос территорий

16 октября президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, который он охарактеризовал, как продуктивный и анонсировал их новую встречу. Об этом он заявил соцсети Truth Social.

Глава Белого дома отметил, что в конце разговора стороны согласовали проведение на следующей неделе встречи советников высокого уровня. От США ее возглавит госсекретарь Марко Рубио вместе с другими назначенными позже представителями. Место проведения еще не определено.

Трамп также сообщил, что намерен встретиться с Путиным в Будапеште для обсуждения возможного прекращения войны между Россией и Украиной.

Уже после переговоров с Владимиром Зеленским в Белом доме 17 октября Трамп призвал немедленно остановить боевые действия по линии фронта, подчеркнув, что это надо сделать сразу, иначе ситуация осложнится и ее будет трудно решить.

"Остановитесь на линии фронта, и обе стороны должны вернуться домой, к своим семьям, прекратить убийства - и на этом поставить точку. Остановитесь прямо сейчас, на линии фронта. Я сказал это президенту Зеленскому. Я сказал это президенту Путину", - сказал Трамп.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп / Фото: Офис президента Украины

Реакция России на предложение Трампа - какие условия выдвинул Кремль

В ответ на предложение Трампа министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что призывы к немедленному перемирию без решения основных причин "украинского конфликта" противоречат договоренностям, достигнутым между президентом РФ Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на Аляске.

"Сейчас начало звучать из Вашингтона, что надо немедленно остановиться, не надо ничего больше обсуждать. Остановиться, а там пусть история рассудит. Понимаете, если просто остановиться, это означает забыть о причинах этого конфликта, которые американская администрация с приходом к власти Дональда Трампа четко понимала", - заявил он.

Он добавил, что обсуждал с госсекретарем США Марко Рубио текущую ситуацию и подготовку возможного варианта новой встречи Путина и Трампа. Лавров подчеркнул, что немедленное прекращение огня в Украине означало бы, якобы, оставление большей части страны "под властью нацистов".

Сергей Лавров / Фото: МИД РФ

До этого, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что позиция Москвы относительно мирного плана президента США Дональда Трампа, который предусматривает остановку войск РФ и Украины на текущей линии фронта для начала переговоров, остается неизменной.

По его словам, этот вопрос неоднократно обсуждался в разных вариантах во время российско-американских контактов, и ответ России всегда был одинаковым.

Относительно сообщений в медиа о предложении Трампа начать полномасштабные мирные переговоры по прекращению огня по всей линии фронта, Песков назвал их преимущественно газетными публикациями и отметил, что таких заявлений было немало.

Когда состоятся переговоры Лаврова и Рубио

Госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров могут провести встречу в Будапеште 30 октября. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на неназванного немецкого чиновника.

"Министры иностранных дел России и США ожидаются в Будапеште 30 октября", - цитирует издание слова чиновника, передает РБК-Украина.

По информации издания, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан планирует изложить свои предложения перед возможной встречей Дональда Трампа с Владимиром Путиным. Также обсуждается вероятность переговоров Трампа с европейскими лидерами перед разговором с главой Кремля. В то же время чиновник подчеркнул, что пока ничего не подтверждено.

Виктор Орбан / Инфографика: Главред

Переговоры Трампа и Путина в Будапеште отложили - что произошло

Саммит между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным в Будапеште отложен на неопределенный срок. Как сообщил корреспондент NBC News Гаррет Хааке со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника Белого дома, процесс подготовки встречи пока приостановлен.

По словам источника, президент США считает, что стороны еще не готовы к переговорам, особенно учитывая заявления Кремля о том, что его требования к Украине для заключения мирного соглашения остаются неизменными.

Как Кремль сорвал переговоры в Будапеште

Отказ России от немедленного прекращения огня в Украине поставил под сомнение проведение саммита между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Как сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники, после переноса подготовительной встречи между высокопоставленными представителями США и России появились признаки возможного срыва переговоров.

Двое европейских дипломатов отметили, что перенос встречи между госсекретарем США Марко Рубио и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым может свидетельствовать о нежелании Вашингтона проводить саммит, если Москва не смягчит свои требования.

Марко Рубио / фото: ОП

"Я думаю, что россияне хотели слишком много, и для американцев стало очевидным, что в Будапеште соглашение для Трампа не будет заключено", - сказал один из них.

По словам одного из дипломатов, российская сторона не изменила свою позицию и не соглашается на остановку боевых действий на текущих линиях.

"И я предполагаю, что Лавров произнес ту же речь, а Рубио ответил: "До свидания", - указывает он.

Что задумали в Кремле

Глава Центра противодействия дезинформации при СНБОУ Андрей Коваленко, комментируя заявления Лаврова о якобы решении "первопричин конфликта" отметил, что Россия продолжает использовать старую тактику для затягивания переговоров.

Коваленко отметил, что Россия снова пытается испытывать терпение Трампа.

"Первопричинами же на самом деле является имперская модель существования России и курс, который Москва выбрала с 1991 года. Собственные же первопричины они решать не хотят. Именно поэтому только физические, а не словесные удары по РФ, могут изменить позицию", - указывает он.

Он добавил, что россияне ведут войну под предлогом "устранения первопричин", атакуя энергетическую инфраструктуру Черниговщины и оставляя людей без света и воды. В их логике "первопричина" - существование Украины и жизнь украинцев на территории, на которую они претендуют, фактически на всю страну. На самом же деле "первопричина" заключается в имперской политике России и выбранном ими пути.

"В данном случае решить вопрос возможно только силовым воздействием. И это, конечно, должна быть коллективная работа наша, США, Европы и Китая, сырьевым придатком которого и является нынешняя РФ", - резюмировал он.

Позиция Китая относительно войны РФ против Украины / Инфографика: Главред

Чем обернется для России отказ от переговоров с Трампом

Экс-министр иностранных дел Украины и руководитель Центра исследований России Владимир Огрызко отметил, что в случае, если Владимир Путин снова отвергнет предложение Дональда Трампа об остановке боевых действий, США могут перейти к более решительным действиям, в частности рассмотреть вопрос поставки ракет Tomahawk и другого вооружения. Все будет зависеть лишь от того, куда именно будет направлено это оружие.

"А если Трамп увидит, что Путин его в очередной раз кинул, у него, думаю, проснется элементарное самоуважение и достоинство. Я все-таки исхожу из того, что слишком долго Трамп терпеть все эти "штучки" Путина не будет. За последние три с половиной года мы поняли, что лучшая гарантия безопасности - это наши собственные дроны и ракеты. Это то, что действительно нужно Украине", - сказал он в интервью Главреду.

Почему переговоры Трампа и Путина не состоятся

По мнению Огрызко, встреча между Трампом и Путиным, скорее всего, не состоится, поскольку президент США поручил госсекретарю Марко Рубио предварительно договориться с Сергеем Лавровым, а достичь реального компромисса пока маловероятно.

"Теперь уже повторение Аляски невозможно, то есть Аляски-2 не будет, поэтому Трампа тогда съедят без соли. Ведь после первой "замечательной" встречи американская пресса его просто уничтожила. Трамп был в ярости, потому что ожидал одного, а получил другое. Собственно, именно Трамп был инициатором того, что встреча с Путиным тогда закончилась досрочно, без ланча, то есть он просто ее прервал. Поэтому сейчас Трамп не рискнет идти на такую пустую болтовню и очередные "исторические" экскурсии Путина к половцам. Трампу сейчас нужен результат. А что такое результат? Это определенные вещи, которые согласованы с российской стороной", - добавил дипломат.

Он считает, что надеяться на изменение позиции Москвы в ближайшее время - наивно, ведь российская сторона, вероятно, снова озвучит список нереалистичных требований, которые не будут приняты.

"Поэтому встреча Путина и Трампа по состоянию на сегодня - это на 99% теория, чем практика", - резюмировал он.

Вернется ли Трамп к разговорам о ракетах Tomahawk после отказа россиян от переговоров в Будапеште

Политолог Петр Олещук в интервью Главреду отметил, что если Россия откажется от переговоров, администрация Дональда Трампа может вернуться к вопросу передачи Украине ракет Tomahawk.

Ракета Tomahawk / Инфографика: Главред

По его мнению, главной целью Трампа является не результат для Украины, а заключение мирного соглашения, которое позволило бы ему заявить о достижении мира в Европе. Для этого он пытается оказывать давление на Путина, сочетая угрозу военных шагов с предложениями по снятию санкций и сотрудничества между США и Россией.

В то же время Олещук считает, что сам Трамп не заинтересован в затягивании процесса, ведь предоставление Украине ракет требует времени, тогда как он стремится к быстрому политическому результату.

"Однако если Трамп окончательно поймет, что Путин на данном этапе сделку заключать не хочет, ему придется давать Украине Tomahawk, чтобы снова заставить Путина вернуться за стол переговоров. Следовательно, любые решения по Tomahawk будут зависеть исключительно от того, насколько успешно будет продвигаться дипломатический процесс и переговоры Трампа с Путиным", -- утверждает он.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред