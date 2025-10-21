Чего ждать Украине от встречи Трампа и Путина: появился прогноз экс-министра

Ключевые тезисы:
- Лидер США рассчитывает на результат от встречи с диктатором РФ
- Надеяться на прекращение огня в ближайшее время - наивно
Российский диктатор Владимир Путин впервые с начала большой войны против Украины может вернуться на территорию ЕС. У кремлевского лидера запланирована встреча с президентом США Дональдом Трампом. Руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины, дипломат Владимир Огрызко рассказал Главреду о чем могут договориться Путин и Трамп на возможной встрече в Будапеште.
Огрызко считает, что Трамп не согласится на "Аляску-2", ведь американскому лидеру нужен результат от встречи с Путиным.
Эксперт напомнил, что лидер США инициировал досрочное завершение встречи с Путиным в августе 2025 года - без ланча, просто прервав ее.
"Думаю, встреча в таком формате проходить не будет, потому что Трамп дал поручение Рубио о чем-то предварительно договориться с Лавровым... Поэтому сейчас Трамп не рискнет идти на такую пустую болтовню и очередные "исторические" экскурсии Путина к половцам. Трампу сейчас нужен результат. А что такое результат? Это определенные вещи, которые согласованы с российской стороной", - рассказал Огрызко.
Он добавляет, что требования России относительно войны в Украине остались неизменными, поэтому надеяться, что за неделю-две она вдруг изменит позицию и согласится на прекращение огня, "было бы большой наивностью".
"Москва через Лаврова передаст Рубио очередной список нереалистичных требований, которые, очевидно, мы не примем. Вот, собственно, и финал комедии", - отметил Огрызко.
Экс-министр иностранных дел Украины убежден, что встреча Путина и Трампа по состоянию на сегодня - это на 99% теория, чем практика.
Как может пройти встреча Трампа с Путиным - мнение эксперта
Напомним, политолог Петр Олещук в комментарии Главреду вспомнил, что ранее издание Financial Times писало, что первую встречу с Трампом Путин превратил в историческую лекцию о Рюрике, Ярославе Мудром и Богдане Хмельницком.
По мнению Олещука, во время второй встречи с Трампом, запланированной в Будапеште, Путин может попытаться повторить это, ведь и дальше живет в мире собственных идей, концепций и "единых народов".
Запланированная встреча Трампа и Путина - что известно
Как писал Главред, 16 октября президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором и военным преступником Владимиром Путиным и анонсировал прямые переговоры с главой Кремля в Будапеште.
Отмечалось, что 23 октября должна была состояться встреча госсекретаря США Марко Рубио с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Она должна была подготовить почву для будущих переговоров между лидерами США и РФ.
Однако недавно CNN со ссылкой на источники сообщил, что предварительная встреча между Рубио и Лавровым отложена, а причины отсрочки официально не раскрываются.
Также пока непонятно, какое влияние отсрочка предварительной встречи Лаврова и Рубио в конце концов окажет на ожидаемый саммит Трампа и Путина в Будапеште.
О персоне: Владимир Огрызко
Владимир Огрызко - украинский дипломат, министр иностранных дел Украины (2007-2009), чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). С сентября 2014 года руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как Новое время и Украинская правда. С 2022 года проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.
