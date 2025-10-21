Укр
Путин испугался давления, надо заканчивать войну - Зеленский назвал секрет победы

Ангелина Подвысоцкая
21 октября 2025, 14:18
Российские оккупанты продолжают бить по энергетическим объектам Украины.
Зеленский, Энергетика
В Черниговской и Сумской областях перебои со светом / Коллаж: Главред, фото: pexels, ОП

О чем говорит Зеленский:

  • Сумской и Черниговской области перебои со светом после обстрела
  • РФ начала бить по энергетике FPV-дронами
  • На РФ нужно давить и это приблизит мир

Российские оккупанты атаковали энергообъекты, из-за чего на Сумщине и Черниговщине серьезные перебои со светом. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Ночью россияне били по трансформаторам в Запорожской области даже FPV-дронами.

видео дня

"Российская тактика - это убийства людей и террор холодом. Накануне зимы буквально ежедневно россияне бьют по нашим объектам инфраструктуры, по нашей энергетике ... Спасибо ремонтным бригадам, энергетикам, всем коммунальным службам, ГСЧС, которые почти круглосуточно работают и поддерживают людей. Сегодня уже были доклады вице-премьера Алексея Кулебы и министра внутренних дел Игоря Клименко. Необходимые силы есть, в каждой области делается максимум, чтобы восстановить энергоснабжение", - подчеркнул Зеленский.

В то же время Зеленский отметил, что на российского диктатора Владимира Путина нужно давить. Заниматься этим активно должны также политические и дипломатические лидеры.

"Только несколько недель назад Путин почувствовал настоящее давление и угрозу "томагавков", сразу проявил готовность вернуться к дипломатии. И как только давление немного ослабло, россияне начали пытаться спрыгнуть с дипломатии, отложить диалог Только давление на Россию может это исправить и остановить. Только достаточная дальнобойность нашей обороны возвращает Путина к реальности. Надо закончить эту войну, и только давление приведет к миру", - подчеркнул президент.

Чего хочет Путин от переговоров - мнение эксперта

Глава РФ Владимир Путин не заинтересован в проведении серьезных мирных переговоров. Его главная цель - избежать новых американских санкций. Такое мнение озвучил председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко.

По его словам, россияне не способны вести настоящие переговоры и никогда серьезно их не вели. Для них все, включая переговоры, является инструментом войны и манипуляций.

"Он [Путин] может имитировать переговоры, но с одной целью: чтобы у Трампа не было оснований ввести серьезные санкции. Цель Путина во время таких "переговоров" - избежать масштабных ограничений против РФ и ее союзников. По сути, он повторяет старые нарративы о якобы "капитуляции Украины. Россияне и Путин могут что-то делать только под бешеным давлением. Тогда тут и переговоров не надо", - сказал Мережко в интервью Главреду.

Саммит в Венгрии - последние новости

Как писал Главред, 16 октября Трамп провел телефонный разговор с Путиным и анонсировал прямые переговоры с главой Кремля в Будапешт. Президент США назвал переговоры с главой Кремля "очень продуктивными".

Разговор Трампа и Путина состоялся накануне встречи президентов Украины и США 17 октября, на которой украинский лидер планировал добиться усиления военной помощи, в частности поставки ракет.

В Белом доме надеются на то, что президент Украины Владимир Зеленский согласится принять участие во встрече президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина в Будапеште.

