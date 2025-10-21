Мобилизация с 18 до 24 лет - в Украине заработали важные изменения

В Украине расширили действие программы "Контракт 18-24", которая теперь позволяет молодым людям выбирать службу в любой бригаде.

О чем идет речь сказал Палиса:

Программу "Контракт 18-24" расширили на все подразделения Сил обороны

Теперь все бригады смогут "набирать" в свои ряды мотивированную молодежь

В Украине снова расширили программу "Контракт 18-24", созданную для привлечения молодых и мотивированных граждан в армию. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента, бывший командир 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Павел Палиса в заметке в Facebook.

Мобилизация 18-24 - что изменилось

Павел Палиса сообщил, что программу "Контракт 18-24" для привлечения молодежи в ВСУ снова расширили - теперь она распространяется на все составляющие Сил обороны Украины.

Он отметил, что в начале участие в "Контракте 18-24" могли выбирать только несколько бригад, затем эксперимент расширили, а теперь принято решение включить в программу все боевые подразделения.

"Продолжаем расширять "Контракт 18-24"... Теперь каждый, кто хочет стать на защиту Украины в таком возрасте, может выбрать любую бригаду. И все бригады смогут набирать в свои ряды мотивированную молодежь", - написал Палиса.

Снизят ли мобилизационный возраст в Украине - мнение военного

Как писал Главред, командир 93 ОМБр "Холодный Яр" Шамиль Куртков ранее высказывал убеждение, что в Украине снизят мобилизационный возраст до 18 лет. Он отметил, что нынешние реалии делают неизбежной мобилизацию лиц этого возраста в ВСУ. Кроме того, Куртков добавил, что "добровольно-принудительную" мобилизацию следовало ввести еще в начале войны.

"Но, скорее всего, как показывает практика, мы начнем мобилизовать их тогда, когда уже надо было сделать еще вчера", - отметил командир в инетрвью Слидство.Инфо.

Мобилизация в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 21 октября Верховная Рада Украины продлила действие военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 дней. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Осенью 2025 года Украина проходит очередной этап обновления системы мобилизации. Эксперты прогнозируют, что процесс может стать более интенсивным из-за ситуации на фронте. Кроме того, к работе территориальных центров комплектования (ТЦК) уже начинают привлекать боевые подразделения. Главред разобрался, как именно изменится мобилизационная система и какие новые данные о гражданах получит ТЦК и СП.

Кроме того, вступил в силу закон, который позволяет мужчинам в возрасте от 60 лет и старше добровольно проходить военную службу по контракту. Начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов объяснил, на какие именно специальности планируют мобилизовать мужчин этой возрастной категории.

Другие новости:

О персоне: Павел Палиса Окончил Львовский институт сухопутных войск и командно-штабной институт Национального университета обороны Украины. В 2023 году - командир 93-й отдельной механизированной бригады Холодный Яр. Участник боев за Бахмут. В ноябре 2024 года был назначен Владимиром Зеленским заместителем руководителя Офиса президента Украины, пишет Википедия.

