Пенсия с минималки: на какую сумму могут рассчитывать украинцы

Основное по теме:
- От чего зависит размер пенсии
- Почему даже при полном стаже выплаты остаются невысокими взносов
Пенсионная система Украины - сложная, но имеет четкие ориентиры: размер пенсии зависит от трех ключевых факторов - стажа, зарплаты за последние три года перед выходом на пенсию и уплаченных взносов.
И хотя минимальная пенсия будет оставаться неизменной до 2028 года, ее размер в 2025-м уже известен. Об этом сообщает Радио Трек.
Пенсия при минимальной зарплате
Если человек имеет полный страховой стаж (для женщин - 30 лет, для мужчин - 35 лет) и получал минимальную зарплату (в 2025 году - 8 000 грн), то пенсия не может быть меньше 40% этой суммы - то есть 3 200 грн. Но благодаря дополнительным социальным нормам фактическая пенсия будет выше.
Минимальные пенсии в 2025 году:
- Для всех, кто не работает, независимо от стажа - 2 725 грн
- Пенсионеры 65-70 лет с полным стажем - 3 370 грн
- Лица до 70 лет и инвалиды I группы с полным стажем - 2 980 грн
- Пенсионеры 70-80 лет с полным стажем - 3 240 грн
- Пенсионеры от 80 лет со стажем - 3 370 грн
Если рассчитанная пенсия ниже минимальной, ее автоматически повышают до установленного порога. То есть при минимальной зарплате и полном стаже пенсионер гарантированно получит не менее 3 370 грн.
А если стаж неполный?
В таком случае пенсия рассчитывается индивидуально - пропорционально имеющемуся стажу, средней зарплате за три года и персональному коэффициенту. Из-за сложности формулы эксперты советуют обращаться непосредственно в Пенсионный фонд Украины для точного расчета.
Что говорит эксперт
В 2026 году минимальная пенсия должна вырасти до 2 595 грн, рассказал информагентству УНИАН управляющий адвокат в Адвокатском бюро Ивана Хомича, адвокат Иван Хомич.
По его мнению, увеличится и размер максимальной пенсии: с 23 610 грн до 25 950 грн.
Минимальная зарплата в Украине уже 2 года не росла, а в 2026-м она увеличится до 8 647 грн (сейчас составляет 8 000 грн). В связи с этим пенсия вырастет у тех пенсионеров, у которых она привязана к минимальной зарплате. Речь идет о лицах, которым уже исполнилось 65 лет, и у которых есть полный трудовой стаж (для мужчин - это 35 лет, а для женщин - 30, - подчеркнул Хомич.
Как сообщал Главред, глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ранее заявил, что государство планирует повысить минимальные пенсии до 4-4,5 тысячи гривен уже в 2026 году. Источником денежных поступлений должны стать выведенные из тени миллиарды грн.
Кроме того, в законопроекте №14000 "О Госбюджете-2026", который был зарегистрирован в ВР, говорится о том, что размер специальных пенсий не должен превышать 25,95 тыс. грн. Некоторым категориям пенсионеров могут ограничить выплаты.
Самые большие пенсии в Украине получают судьи и прокуроры, сказал Даниил Гетманцев. Им выплачивают 320-390 тысяч гривен.
