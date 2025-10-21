Пенсия с минималки: на какую сумму могут рассчитывать украинцы

Минимальная пенсия будет оставаться неизменной до 2028 года.

От чего зависит размер пенсии

Почему даже при полном стаже выплаты остаются невысокими взносов

Пенсионная система Украины - сложная, но имеет четкие ориентиры: размер пенсии зависит от трех ключевых факторов - стажа, зарплаты за последние три года перед выходом на пенсию и уплаченных взносов.

И хотя минимальная пенсия будет оставаться неизменной до 2028 года, ее размер в 2025-м уже известен. Об этом сообщает Радио Трек.

Пенсия при минимальной зарплате

Если человек имеет полный страховой стаж (для женщин - 30 лет, для мужчин - 35 лет) и получал минимальную зарплату (в 2025 году - 8 000 грн), то пенсия не может быть меньше 40% этой суммы - то есть 3 200 грн. Но благодаря дополнительным социальным нормам фактическая пенсия будет выше.

Минимальные пенсии в 2025 году:

Для всех, кто не работает, независимо от стажа - 2 725 грн

Пенсионеры 65-70 лет с полным стажем - 3 370 грн

Лица до 70 лет и инвалиды I группы с полным стажем - 2 980 грн

Пенсионеры 70-80 лет с полным стажем - 3 240 грн

Пенсионеры от 80 лет со стажем - 3 370 грн

Если рассчитанная пенсия ниже минимальной, ее автоматически повышают до установленного порога. То есть при минимальной зарплате и полном стаже пенсионер гарантированно получит не менее 3 370 грн.

А если стаж неполный?

В таком случае пенсия рассчитывается индивидуально - пропорционально имеющемуся стажу, средней зарплате за три года и персональному коэффициенту. Из-за сложности формулы эксперты советуют обращаться непосредственно в Пенсионный фонд Украины для точного расчета.

Что говорит эксперт

В 2026 году минимальная пенсия должна вырасти до 2 595 грн, рассказал информагентству УНИАН управляющий адвокат в Адвокатском бюро Ивана Хомича, адвокат Иван Хомич.

По его мнению, увеличится и размер максимальной пенсии: с 23 610 грн до 25 950 грн.

Минимальная зарплата в Украине уже 2 года не росла, а в 2026-м она увеличится до 8 647 грн (сейчас составляет 8 000 грн). В связи с этим пенсия вырастет у тех пенсионеров, у которых она привязана к минимальной зарплате. Речь идет о лицах, которым уже исполнилось 65 лет, и у которых есть полный трудовой стаж (для мужчин - это 35 лет, а для женщин - 30, - подчеркнул Хомич.

Как сообщал Главред, глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ранее заявил, что государство планирует повысить минимальные пенсии до 4-4,5 тысячи гривен уже в 2026 году. Источником денежных поступлений должны стать выведенные из тени миллиарды грн.

Кроме того, в законопроекте №14000 "О Госбюджете-2026", который был зарегистрирован в ВР, говорится о том, что размер специальных пенсий не должен превышать 25,95 тыс. грн. Некоторым категориям пенсионеров могут ограничить выплаты.

Самые большие пенсии в Украине получают судьи и прокуроры, сказал Даниил Гетманцев. Им выплачивают 320-390 тысяч гривен.

