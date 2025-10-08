Украинцев ждет перерасчет пенсий: когда и на сколько вырастут выплаты

Главное:
- В 2026-м пенсии в Украине могут проиндексировать на 15,4%
- Не факт, что пенсия вырастет конкретно на 15,4%
- Точный размер индексации станет понятен в феврале
Согласно прогнозам, в марте 2026 года пенсии в Украине могут проиндексировать на 15,4%. На сколько конкретно вырастут выплаты, станет известно в феврале. В бюджет заложен традиционный перерасчет пенсий.
Когда и как пересчитают пенсии украинцам
В материале Oboz.ua говорится, что перерасчет пенсионных выплат ожидается в марте. Точный размер индексации станет известен в феврале 2026-го, поскольку он зависит от показателей статистики за 2025-й.
В рамках индексации обычно увеличивают пенсию на определенный процент: 50% от суммы среднего за 3 года роста зарплат и прошлогодней инфляции. Если инфляция в текущем году будет на уровне 9,6%, а темпы роста зарплат сохранятся на уровне 2024-го года, пенсии могут быть повышены примерно на 15,4%.
Как считали пенсии на 2025 год
Журналисты напомнили, что в 2025-м индексация составила 11,5%. Но в этом году в формуле расчета учитывали рост заработных плат за 2022-й год. Это год начала полномасштабной российско-украинской войны, тогда номинальная зарплата выросла лишь на 6%, а реальная и вовсе уменьшилась.
Что будет с пенсиями в 2026 году
На 2026-й в рамках индексации уже не будут учитывать зарплатные показатели 2022-го года. Вследствие этого должно произойти более значительное повышение пенсий.
Впрочем, индексация на 15,4% не обязательно означает рост пенсии именно в такой процент. Повышается не весь размер пенсии, а часть, которая посчитана по формуле (к примеру, без возрастных доплат).
Если коротко, в ситуации, когда человек получает пенсию в размере 6300 грн, а 300 из них – возрастная доплата, то в марте 2026-го пенсия, в случае повышения на 15,4%, вырастет до 6924 грн.
Что говорит эксперт
В 2026 году минимальная пенсия должна вырасти до 2 595 грн, рассказал информагентству УНИАН Управляющий адвокат в Адвокатском бюро Ивана Хомича, адвокат Иван Хомич.
По его мнению, увеличится и размер максимальной пенсии: с 23 610 грн до 25 950 грн.
"Минимальная зарплата в Украине уже 2 года не росла, а в 2026-м она увеличится до 8 647 грн (сейчас составляет 8 000 грн). В связи с этим пенсия вырастет у тех пенсионеров, у которых она привязана к минимальной зарплате. Речь идет о лицах, которым уже исполнилось 65 лет, и у которых есть полный трудовой стаж (для мужчин - это 35 лет, а для женщин - 30)", - подчеркнул Хомич.
Пенсии в Украине – новости по теме:
Как сообщал Главред, председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ранее заявил, что государство планирует повысить минимальные пенсии до 4-4,5 тысячи гривен уже в 2026 году. Источником денежных поступлений должны стать выведенные из тени миллиарды грн.
Кроме того, в законопроекте №14000 "О Госбюджете-2026", который был зарегистрирован в ВР, говорится, что размер специальных пенсий не должен превышать 25,95 тыс. грн. Некоторым категориям пенсионеров могут ограничить выплаты.
Самые большие пенсии в Украине получают судьи и прокуроры, сказал Даниил Гетманцев. Им выплачивают 320-390 тысяч гривен.
О персоне: Даниил Гетманцев
Гетманцев Даниил - украинский политик, юрист и ученый. С 2019 года - народный депутат Украины 9-го созыва от партии "Слуга народа". Председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Доктор юридических наук, профессор, сообщает Википедия.
