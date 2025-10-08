Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Украинцев ждет перерасчет пенсий: когда и на сколько вырастут выплаты

Андрей Ганчук
8 октября 2025, 11:05
101
В проекте бюджета на будущий год традиционно предусмотрен перерасчет пенсионных выплат.
Пенсии, накопительная система
Индексация пенсий ожидается в марте следующего года / Коллаж: Главред

Главное:

  • В 2026-м пенсии в Украине могут проиндексировать на 15,4%
  • Не факт, что пенсия вырастет конкретно на 15,4%
  • Точный размер индексации станет понятен в феврале

Согласно прогнозам, в марте 2026 года пенсии в Украине могут проиндексировать на 15,4%. На сколько конкретно вырастут выплаты, станет известно в феврале. В бюджет заложен традиционный перерасчет пенсий.

Когда и как пересчитают пенсии украинцам

В материале Oboz.ua говорится, что перерасчет пенсионных выплат ожидается в марте. Точный размер индексации станет известен в феврале 2026-го, поскольку он зависит от показателей статистики за 2025-й.

видео дня

В рамках индексации обычно увеличивают пенсию на определенный процент: 50% от суммы среднего за 3 года роста зарплат и прошлогодней инфляции. Если инфляция в текущем году будет на уровне 9,6%, а темпы роста зарплат сохранятся на уровне 2024-го года, пенсии могут быть повышены примерно на 15,4%.

Как считали пенсии на 2025 год

Журналисты напомнили, что в 2025-м индексация составила 11,5%. Но в этом году в формуле расчета учитывали рост заработных плат за 2022-й год. Это год начала полномасштабной российско-украинской войны, тогда номинальная зарплата выросла лишь на 6%, а реальная и вовсе уменьшилась.

Что будет с пенсиями в 2026 году

На 2026-й в рамках индексации уже не будут учитывать зарплатные показатели 2022-го года. Вследствие этого должно произойти более значительное повышение пенсий.

Впрочем, индексация на 15,4% не обязательно означает рост пенсии именно в такой процент. Повышается не весь размер пенсии, а часть, которая посчитана по формуле (к примеру, без возрастных доплат).

Если коротко, в ситуации, когда человек получает пенсию в размере 6300 грн, а 300 из них – возрастная доплата, то в марте 2026-го пенсия, в случае повышения на 15,4%, вырастет до 6924 грн.

Кто из пенсионеров имеет 100% скидку на оплату ЖКУ
Кто из пенсионеров имеет 100% скидку на оплату ЖКУ / Инфографика: Главред

Что говорит эксперт

В 2026 году минимальная пенсия должна вырасти до 2 595 грн, рассказал информагентству УНИАН Управляющий адвокат в Адвокатском бюро Ивана Хомича, адвокат Иван Хомич.

По его мнению, увеличится и размер максимальной пенсии: с 23 610 грн до 25 950 грн.

"Минимальная зарплата в Украине уже 2 года не росла, а в 2026-м она увеличится до 8 647 грн (сейчас составляет 8 000 грн). В связи с этим пенсия вырастет у тех пенсионеров, у которых она привязана к минимальной зарплате. Речь идет о лицах, которым уже исполнилось 65 лет, и у которых есть полный трудовой стаж (для мужчин - это 35 лет, а для женщин - 30)", - подчеркнул Хомич.

Пенсии в Украине – новости по теме:

Как сообщал Главред, председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ранее заявил, что государство планирует повысить минимальные пенсии до 4-4,5 тысячи гривен уже в 2026 году. Источником денежных поступлений должны стать выведенные из тени миллиарды грн.

Кроме того, в законопроекте №14000 "О Госбюджете-2026", который был зарегистрирован в ВР, говорится, что размер специальных пенсий не должен превышать 25,95 тыс. грн. Некоторым категориям пенсионеров могут ограничить выплаты.

Самые большие пенсии в Украине получают судьи и прокуроры, сказал Даниил Гетманцев. Им выплачивают 320-390 тысяч гривен.

Другие новости:

О персоне: Даниил Гетманцев

Гетманцев Даниил - украинский политик, юрист и ученый. С 2019 года - народный депутат Украины 9-го созыва от партии "Слуга народа". Председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Доктор юридических наук, профессор, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

пенсии пенсия госбюджет 2026
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Зачистили позиции РФ и отбросили врага: детали операции спецназа ВСУ у Купянска

Зачистили позиции РФ и отбросили врага: детали операции спецназа ВСУ у Купянска

11:54Украина
Украинцев ждет перерасчет пенсий: когда и на сколько вырастут выплаты

Украинцев ждет перерасчет пенсий: когда и на сколько вырастут выплаты

11:05Украина
РФ изменила тактику: названы области, где свет могут выключать на несколько дней

РФ изменила тактику: названы области, где свет могут выключать на несколько дней

10:53Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Отказалась от всего прежнего: как сейчас выглядит непубличная Мария Яремчук

Отказалась от всего прежнего: как сейчас выглядит непубличная Мария Яремчук

Все резко изменилось: НБУ дал новый курс валют на 8 октября

Все резко изменилось: НБУ дал новый курс валют на 8 октября

Как будет по-украински "именинник": ответ, который удивит многих

Как будет по-украински "именинник": ответ, который удивит многих

В США боятся, что Украина выйдет из поля контроля, если дадут ей "Томагавки" - Axios

В США боятся, что Украина выйдет из поля контроля, если дадут ей "Томагавки" - Axios

"На той же мове": экс-участница "ВИА Гры" Бушмина послала украинцев

"На той же мове": экс-участница "ВИА Гры" Бушмина послала украинцев

Последние новости

11:54

Зачистили позиции РФ и отбросили врага: детали операции спецназа ВСУ у Купянска

11:45

Значение удивляет до сих пор: как в Украине появилось слово "пантелик"Видео

11:36

"Просто болтология": Жданов сказал, когда Украина реально может получить Tomahawk

11:25

Налоговые потери и риски для бизнеса: что предусматривает новый табачный закон

11:10

Tomahawk против Кремля: раскрыта стратегия давления Трампа на Путина

Путин применит ядерное оружие, когда поймет, что не может иначе выиграть войну - БондаревПутин применит ядерное оружие, когда поймет, что не может иначе выиграть войну - Бондарев
11:05

Украинцев ждет перерасчет пенсий: когда и на сколько вырастут выплаты

11:04

Китайский гороскоп на завтра 9 октября: Быкам - обман, Петухам - беспокойство

10:53

РФ изменила тактику: названы области, где свет могут выключать на несколько дней

10:02

"Погасить Москву": эксперт сказал, каким должен быть следующей этап войны

Реклама
09:56

Знаменательная встреча: фронтмент группы Anothers раскрыл важный секрет новой песни

09:49

Собирают дождевую воду: в ISW сказали, где ВСУ отрезали оккупантов от снабжения

09:40

Войска Путина продвинулись в двух областях: в DeepState раскрыли детали

09:34

Уже все произошло: Владимир Бражко засветил обручальное кольцо

09:30

Всегда придут на помощь: пять самых щедрых знаков зодиака

09:24

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 8 октября (обновляется)

09:00

Ямальский крест и склады от Москвы до Урала: Жданов – о том, что Украина вынесет новым оружием США

08:35

Ракеты Tomahawk Украине от Трампа: в Британии узнали, что ждет Путина и Москву

08:32

Россияне выбрали новую тактику блэкаутамнение

08:32

Карта Deep State онлайн за 8 октября: что происходит на фронте (обновляется)

08:24

РФ атаковала Украину дронами: вспыхнули пожары, поезда УЗ едут с задержкойФото

Реклама
07:49

Время играет на Украину: ВСУ могут выиграть в войне с РФ - The Atlantic

07:29

Как удалить застывший суперклей: простой, но забытый способВидео

06:37

Эрдоган обсудил с Путиным мир в Украине: что известно

06:20

Можно ли официально жить на даче в Украине - поставлена точка в вопросеВидео

06:10

О китайских спутниках над Львовом: что известномнение

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке мамы с сыном за 51 секунду

05:20

Как правильно сказать "затишний" на украинском: вы можете быть удивленыВидео

04:14

У Тины Кароль украли самое ценное: в воровстве замешана конкуренткаВидео

03:30

Как из одного куста лаванды вырастить 20 новых: секреты размножения кустарника

02:24

В Украине водителям-нарушителям будут начислять штрафные баллы - что известноВидео

01:44

Блэкаут в России становится реальностью: эксперт раскрыл "слабый узел" Кремля

01:30

35-летнюю звезду "Гарри Поттера" заподозрили в помолвке - СМИ

00:14

"Было бы значительно сложнее": актер-воин Ращук раскрыл детали о рождении сына

07 октября, вторник
23:44

Российские дроны снова атакуют Украину - тревога ширится, раздаются взрывы

23:36

"Гремело адски": шахед ударил возле родного дома Константина Грубича

23:26

Популярная привычка водителей: какая хитрость при "переобувании" вредит подвеске

23:13

Чем "перемога" отличается от "победы" - объяснение удивит многихВидео

22:34

В Москве могут начаться бунты из-за ударов Украины - как это повлияет на ход войны

22:27

Не по стопам родителей: первая профессия трехлетней дочери Свитолиной и Монфиса

22:09

Куча Шахедов вокруг Киева: РФ массово запускает дроны

Реклама
21:57

Приехал с фронта, чтобы положить единственного ребенка в гроб: новые детали трагедии на ЛьвовщинеФото

21:53

"Пароль" от морозов: какие цветы обрезать, а какие только "погладить" осеньюВидео

21:50

Как отстирать белые кроссовки в сетку: самый легкий способВидео

21:48

"Это под Москвой": Настя Каменских попала в новый скандал

21:13

Как правильно говорить "цінник": неожиданный ответВидео

21:03

Жених Леси Никитюк признался, как военная служба изменила его здоровье

21:00

Как олигархические группы пытаются вернуть контроль над "Укрэнерго" актуально

20:47

Не главная цель, а "ворота": СМИ раскрыли "аппетит" Кремля в Донецкой области

20:45

Грозовой шторм с мощным ветром: синоптики предупредили украинцев об опасности

20:31

Меркель назвала виновных в полномасштабном вторжении РФ - у Зеленского ответили

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Рецепты
НапиткиСалатыПраздничное менюПростые блюдаЛегкие десертыЗакуски
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2025, Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять