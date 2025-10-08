Украинцев ждет перерасчет пенсий: когда и на сколько вырастут выплаты

В проекте бюджета на будущий год традиционно предусмотрен перерасчет пенсионных выплат.

Индексация пенсий ожидается в марте следующего года / Коллаж: Главред

Главное:

В 2026-м пенсии в Украине могут проиндексировать на 15,4%

Не факт, что пенсия вырастет конкретно на 15,4%

Точный размер индексации станет понятен в феврале

Согласно прогнозам, в марте 2026 года пенсии в Украине могут проиндексировать на 15,4%. На сколько конкретно вырастут выплаты, станет известно в феврале. В бюджет заложен традиционный перерасчет пенсий.

Когда и как пересчитают пенсии украинцам

В материале Oboz.ua говорится, что перерасчет пенсионных выплат ожидается в марте. Точный размер индексации станет известен в феврале 2026-го, поскольку он зависит от показателей статистики за 2025-й.

В рамках индексации обычно увеличивают пенсию на определенный процент: 50% от суммы среднего за 3 года роста зарплат и прошлогодней инфляции. Если инфляция в текущем году будет на уровне 9,6%, а темпы роста зарплат сохранятся на уровне 2024-го года, пенсии могут быть повышены примерно на 15,4%.

Как считали пенсии на 2025 год

Журналисты напомнили, что в 2025-м индексация составила 11,5%. Но в этом году в формуле расчета учитывали рост заработных плат за 2022-й год. Это год начала полномасштабной российско-украинской войны, тогда номинальная зарплата выросла лишь на 6%, а реальная и вовсе уменьшилась.

Что будет с пенсиями в 2026 году

На 2026-й в рамках индексации уже не будут учитывать зарплатные показатели 2022-го года. Вследствие этого должно произойти более значительное повышение пенсий.

Впрочем, индексация на 15,4% не обязательно означает рост пенсии именно в такой процент. Повышается не весь размер пенсии, а часть, которая посчитана по формуле (к примеру, без возрастных доплат).

Если коротко, в ситуации, когда человек получает пенсию в размере 6300 грн, а 300 из них – возрастная доплата, то в марте 2026-го пенсия, в случае повышения на 15,4%, вырастет до 6924 грн.

Кто из пенсионеров имеет 100% скидку на оплату ЖКУ / Инфографика: Главред

Что говорит эксперт

В 2026 году минимальная пенсия должна вырасти до 2 595 грн, рассказал информагентству УНИАН Управляющий адвокат в Адвокатском бюро Ивана Хомича, адвокат Иван Хомич.

По его мнению, увеличится и размер максимальной пенсии: с 23 610 грн до 25 950 грн.

"Минимальная зарплата в Украине уже 2 года не росла, а в 2026-м она увеличится до 8 647 грн (сейчас составляет 8 000 грн). В связи с этим пенсия вырастет у тех пенсионеров, у которых она привязана к минимальной зарплате. Речь идет о лицах, которым уже исполнилось 65 лет, и у которых есть полный трудовой стаж (для мужчин - это 35 лет, а для женщин - 30)", - подчеркнул Хомич.

Пенсии в Украине – новости по теме:

Как сообщал Главред, председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ранее заявил, что государство планирует повысить минимальные пенсии до 4-4,5 тысячи гривен уже в 2026 году. Источником денежных поступлений должны стать выведенные из тени миллиарды грн.

Кроме того, в законопроекте №14000 "О Госбюджете-2026", который был зарегистрирован в ВР, говорится, что размер специальных пенсий не должен превышать 25,95 тыс. грн. Некоторым категориям пенсионеров могут ограничить выплаты.

Самые большие пенсии в Украине получают судьи и прокуроры, сказал Даниил Гетманцев. Им выплачивают 320-390 тысяч гривен.

О персоне: Даниил Гетманцев Гетманцев Даниил - украинский политик, юрист и ученый. С 2019 года - народный депутат Украины 9-го созыва от партии "Слуга народа". Председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Доктор юридических наук, профессор, сообщает Википедия.

