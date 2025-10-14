Укр
Мобилизация в Украине усилится: по каким спискам будут призывать и что изменится

Юрий Берендий
14 октября 2025, 18:11
В ТЦК и СП заявили о привлечении боевых подразделений для проведения мероприятий по оповещению населения и рассказали, как будет проходить мобилизация.
Мобилизация в Украине усилится: по каким спискам будут призывать и что изменится
В Украине меняются условия мобилизации и воинского учета / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

  • Какие изменения в мобилизации приняли ТЦК и СП
  • Усилят ли мобилизацию в Украине
  • Какие данные граждан получит ТЦК и СП и по каким спискам будут мобилизовать

Осенью 2025 года Украина проходит очередной этап трансформации своих мобилизационных механизмов. В частности, мобилизация в Украине по словам экспертов может усилиться из-за ситуации на фронте, а также, ТЦК уже начинаются привлекать боевые подразделения для мобилизации граждан.

Главред выяснил, как изменится мобилизация в Украине и какие данные о гражданах получит ТЦК и СП.

Привлечение боевых подразделений к мобилизации

В Тернопольском областном ТЦК и СП сообщили, что мобилизационные мероприятия по оповещению граждан отныне будут проходить с участием боевых подразделений. В условиях полномасштабной войны, отмечают в ведомстве, защита государства является не только конституционной обязанностью, но и делом чести и достоинства. Каждый гражданин мобилизационного возраста должен осознавать личную ответственность перед семьей, обществом и страной, которая борется за свое существование. Продолжающаяся агрессия России требует постоянного укрепления обороноспособности государства.

"И да, человеческий капитал в разрезе мобилизационных мероприятий является определяющим, поэтому Вооруженные Силы Украины проводят мобилизационные мероприятия с учетом новых подходов и привлечения боевых подразделений к процессу оповещения граждан. Такие группы формируются из военнослужащих, которые имеют боевой опыт и пользуются уважением среди собратьев и общества. Их участие в этих мероприятиях помогает повысить доверие к процессу мобилизации и обеспечивает соблюдение законности ведь, напомним, что все мероприятия оповещения происходят во взаимодействии с сотрудниками Национальной полиции и других силовых структур", - говорится в материале.

Степени пригодности к военной службе, мобилизация
Степени пригодности к военной службе / Инфографика: Главред

Кого мобилизуют в Украине

В ТЦК и СП подчеркнули, что утверждение о том, что "воюют только бедные", является ложным. На передовой сегодня служат представители всех слоев населения - от предпринимателей, фермеров и врачей до айтишников, учителей и ученых, которых объединяет общая цель - защитить Украину.

"К сожалению, некоторые граждане Украины пытаются избежать мобилизации ссылаясь на статус или связи, или же другие "умные" на их взгляд действия, которые якобы должны их "обезопасить" от мобилизации. Но такие их шаги не только нарушают военно-учетное законодательство, но и являются проявлением неуважения к тем, кто уже на передовой, кто дает им возможность еще подготовиться, стать сильнее и увереннее", - указывают военные.

Где ТЦК могут мобилизовать людей - можно ли мобилизовать человека на частной территории

Также отмечается, что мобилизационные мероприятия сейчас проходят не только в общественных местах, но и в учреждениях, где находится социально активная молодежь, предприниматели и представители различных общественных групп. Такой подход, по словам представителей ТЦК, обеспечивает равенство всех перед законом и опровергает миф о "неравной мобилизации".

Мобилизация в Украине
Мобилизация в Украине / Фото: t.me_V_Zelenskiy_official

Автоматический учет в ТЦК - что изменилось

25 сентября 2025 года правительство Украины приняло решение, которое вводит автоматическую постановку военнообязанных на учет. Об этом сообщает Министерство обороны.

Отныне юношам, достигшим 17 лет, не нужно лично посещать ТЦК или проходить военно-врачебную комиссию для постановки на учет. Это можно будет сделать дистанционно через приложение "Резерв+", в собственном электронном кабинете призывника или резервиста.

Также предусмотрено, что мужчин в возрасте от 25 до 60 лет, которые без уважительных причин не состоят на воинском учете, внесут в него автоматически. Процедура снятия с учета для тех, кто достиг предельного возраста пребывания в запасе, также станет автоматизированной.

Руководители государственных и местных органов власти, предприятий и учреждений обязаны в течение семи дней после достижения работником предельного возраста делать соответствующие отметки в списках персонального воинского учета.

Для чего происходит автоматизация воинского учета

Руководитель Директората цифровой трансформации Минобороны Артем Романюков отметил, что автоматизация воинского учета является очередным шагом в создании современного электронного ТЦК.

Благодаря цифровым инструментам мы устраняем лишнюю бюрократию, уменьшаем нагрузку на ТЦК и СП, делаем систему более эффективной, а процессы - простыми, удобными, прозрачными для граждан", - отметил он.

Что означает автоматическая постановка на учет - объяснение адвоката

Согласно постановлению Кабмина, украинцев в возрасте от 25 до 60 лет теперь будут ставить на учет в ТЦК автоматически. Адвокат Марина Бекало в комментарии 24 Каналу объяснила, что мужчины до 25 лет, которые находятся на учете призывников, после достижения этого возраста в течение 30 дней без вызова снимаются с учета призывников и вносятся в Единый государственный реестр военнообязанных и резервистов. Им присваивают воинское звание "солдат (матрос) запаса" и вторую категорию запаса.

мобилизация, контракт 18-24 Инфографика
Условия контракта 18-24 / Инфографика: Главред

Мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, которые ранее не состояли на учете, автоматически ставятся на него на основании данных, полученных Минобороны через электронный обмен информацией из демографического реестра, ГМС, налоговых и других государственных баз. После этого они также заносятся в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

"Как следствие, ТЦК и СП будут иметь военно-учетные сведения обо всех военнообязанных гражданах в возрасте от 25 до 60 лет, чьи сведения есть в реестрах. Речь идет о фамилии, имени и отчестве, налоговом номере, адресе места жительства (регистрации), месте работы (самозанятости), образовании и т.д.", - отметила она.

Она пояснила, что территориальные центры комплектования и социальной поддержки, имея необходимые данные, в дальнейшем будут вызывать этих граждан на прохождение военно-врачебной комиссии. После медосмотра будет решаться вопрос их призыва по мобилизации - в случае, если они будут признаны годными к службе и не будут иметь законных оснований для отсрочки.

Кого будут мобилизовать в первую очередь - усилится ли мобилизация в Украине

Военный эксперт Иван Тимочко отметил, что автоматическая постановка мужчин на воинский учет в Украине позволит местным органам быстрее реагировать на потребности мобилизации.

Он также сообщил о возможном усилении мобилизации в ближайшее время.

"Для того, чтобы мобилизация была эффективной, она должна опираться на какую-то информационную базу. Для того, чтобы понимать, с кем работать, нужно понимать то, кто эти люди. Поэтому и получается информация из различных реестров. У нас наиболее точный и полный - Реестр избирателей. Он чаще всего обновлялся. Как минимум - до войны. Это нормальный процесс, это будет помогать быстрее действовать на местах", - говорит Тимочко в комментарии ТСН.ua.

Какие пенсионеры Украины не подлежат мобилизации
Какие пенсионеры Украины не подлежат мобилизации / Инфографика: Главред

Тимочко отметил, что сейчас мобилизация проводится в соответствии с имеющимися возможностями, ведь существует нехватка личного состава, но при этом важно сохранять баланс между мобилизационными мероприятиями и функционированием экономики.

Отметка ВОС-999 в "Резерв+" - что такое ВОС в "Резерв+" 999

У некоторых пользователей приложения "Резерв+" появилась новая отметка - "ВОС-999. Требует прохождения базовой общевойсковой подготовки". Она не предусматривает никаких штрафов и не требует от пользователей никаких действий. Об этом сообщило Министерство обороны Украины 17 сентября.

Как пояснили в ведомстве, эта отметка в военно-учетном документе означает, что человек еще не проходил военную службу или учебные сборы. Она определяет военно-учетную специальность, которую предоставляют таким гражданам.

Благодаря этим отметкам государство сможет подсчитать количество военнообязанных, которым в случае призыва по мобилизации нужно будет пройти курс базовой общевойсковой подготовки (БОВП). В Минобороны отметили, что эти данные нужны только для внутреннего учета, а сама отметка не является основанием для штрафов или каких-либо санкций.

Кто должен проходить БВВП

Базовая военная подготовка обязательна для мужчин от 18 лет, годных к службе по состоянию здоровья, и направление на обучение осуществляют территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) по спискам, которые подают университеты.

"Отказ от прохождения БЗВП для студентов мужского пола, которые признаны годными к военной службе, является основанием для отчисления из вуза", - рассказала ТСН.ua адвокат Марина Бекало.

Что делать, если в "Резерв+" появилась отметка "Нужно пройти БОВП"

Адвокат успокоила, что если в приложении "Резерв+" стоит отметка ВОС-999, никаких действий делать не нужно.

Розыск ТЦК — что нужно знать
Розыск ТЦК - что нужно знать / Инфографика: Главред

"Только ожидать вызова в ТЦК и СП (возможно, через университет) для прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК) и самой базовой военной подготовки", - пояснила Марина Бекало.

По словам адвоката Геннадия Капралова, если в "Резерв+" отображается отметка "Необходимо пройти БОВП", следует действовать в зависимости от обстоятельств. Если лицо уже прошло подготовку, но данные не внесены в приложение, следует обратиться к адвокату, который может направить в ТЦК и РП заявление с подтверждающими документами. Также БЗВП могут предложить тем, кто имеет военную специальность, но никогда не служил, однако это не означает автоматическую мобилизацию.

"После прохождения подготовки такое лицо будет считаться полноценно подготовленным к службе в резерве. После этого могут прислать повестку - в этом случае лицо обязано за ней явиться в ТЦК и СП. Затем человека могут направить на ВВК, и, если его признают годным, то он может быть мобилизован", - резюмировал он в комментарии УНИАН.

Усиление контроля за аспирантами и студентами на вопрос уклонения от мобилизации - что изменится

В Министерстве образования и науки подчеркнули, что обучение в университете или аспирантуре не освобождает от мобилизации, а все случаи возможных злоупотреблений тщательно проверяют, сообщил на брифинге заместитель министра Николай Трофименко, передает УП.

"Мы абсолютно не принимаем обучение по любому образовательному нашему уровню, в том числе и на уровне доктора философии, как способ избежать мобилизации", - подчеркнул Трофименко.

По его словам, МОН совместно с Государственной службой качества образования и правоохранителями контролирует деятельность высших учебных заведений, чтобы выявлять фиктивных аспирантов и схемы уклонения от службы. Во время одной проверки было обнаружено, что Классический частный университет пытался задним числом внести в ЕГЭБО около трех тысяч "аспирантов", за что заведение лишили лицензии.

В МОН сообщили, что сейчас в Украине учатся примерно 15 тысяч аспирантов, из которых 4600 поступили в 2025 году, а в 2024 году - около 10 тысяч на бюджетной и контрактной формах. Часть лиц уже отчислили по результатам проверок и мониторингов.

О видомомстве: Министерство обороны Украины

Министерство обороны Украины - центральный орган исполнительной власти и военного управления, в подчинении которого находятся Вооруженные Силы Украины. Минобороны Украины является главным (ведущим) органом в системе центральных органов исполнительной власти по обеспечению реализации государственной политики в сфере обороны, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

мобилизация война в Украине мобилизация в армию
Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 14 октября (обновляется)

08:31

Отключение света и изменение движения поездов: РФ атаковала Кировоградскую областьФото

08:29

Карта Deep State онлайн за 14 октября: что происходит на фронте (обновляется)

