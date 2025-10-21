В Украине продлили военное положение и мобилизацию - детали

Коротко:
- В Раде поддержали продление военного положения и мобилизации
- "За" проголосовали 317 депутатов
- Закон вступит в силу с 5 ноября на 90 суток
Во вторник, 21 октября, Верховная Рада приняла продление военного положения и мобилизации в Украине еще на 90 дней. Об этом сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк в Telegram.
Так, проект Закона №14128 об утверждении Указа президента "О продлении срока действия военного положения в Украине" был поддержан 317 голосами народных депутатов.
Законопроект о мобилизации поддержали 315 нардепов.
Таким образом военное положение продолжается с 5 ноября на 90 суток, то есть до 3 февраля 2026 года.
Стоит заметить, что это уже 17 голосование за продление действия военного положения и всеобщей мобилизации.
Каким может быть завершение войны
Командующий Десантно-штурмовыми войсками Вооруженных сил Украины Олег Апостол говорил, что Украина не может позволить себе потери в войне в масштабах, которые можно сравнить с российскими.
По его словам, победа для Украины - это сохранить народ, государство и выйти на дипломатическое решение на наших условиях.
"Это будет перемирие, но на украинских условиях", - подчеркнул он.
Война - последние новости Украины
Как сообщал Главред, заместитель руководителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий сказал, что Россия не планирует останавливать войну в ближайшее время и готовится к активным боевым действиям зимой.
Президент США Дональд Трамп заявил, что у Путина уже есть "определенная собственность" в Украине, которую он заберет по итогам войны.
Также известно, что Владимир Путин не заинтересован в реальном и длительном мире. Он убежден, что сейчас имеет преимущество на поле боя, и поэтому не планирует идти ни на какие уступки.
О персоне: Ярослав Железняк
Железняк Ярослав - украинский экономист, преподаватель Киевской школы экономики. Народный депутат Украины IX созыва от партии "Голос", сообщает Википедия.
