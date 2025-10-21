Укр
В Украине продлили военное положение и мобилизацию - детали

Мария Николишин
21 октября 2025, 12:49
101
Это было 17 голосование за продление действия военного положения и всеобщей мобилизации.
Продление военного положения / коллаж: Главред, фото: t.me/yzheleznyak, УНИАН

Коротко:

  • В Раде поддержали продление военного положения и мобилизации
  • "За" проголосовали 317 депутатов
  • Закон вступит в силу с 5 ноября на 90 суток

Во вторник, 21 октября, Верховная Рада приняла продление военного положения и мобилизации в Украине еще на 90 дней. Об этом сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк в Telegram.

Так, проект Закона №14128 об утверждении Указа президента "О продлении срока действия военного положения в Украине" был поддержан 317 голосами народных депутатов.

Продление военного положения / фото: t.me/yzheleznyak

Законопроект о мобилизации поддержали 315 нардепов.

Продолжение мобилизации / фото: t.me/yzheleznyak

Таким образом военное положение продолжается с 5 ноября на 90 суток, то есть до 3 февраля 2026 года.

Стоит заметить, что это уже 17 голосование за продление действия военного положения и всеобщей мобилизации.

Каким может быть завершение войны

Командующий Десантно-штурмовыми войсками Вооруженных сил Украины Олег Апостол говорил, что Украина не может позволить себе потери в войне в масштабах, которые можно сравнить с российскими.

По его словам, победа для Украины - это сохранить народ, государство и выйти на дипломатическое решение на наших условиях.

"Это будет перемирие, но на украинских условиях", - подчеркнул он.

Война - последние новости Украины

Как сообщал Главред, заместитель руководителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий сказал, что Россия не планирует останавливать войну в ближайшее время и готовится к активным боевым действиям зимой.

Президент США Дональд Трамп заявил, что у Путина уже есть "определенная собственность" в Украине, которую он заберет по итогам войны.

Также известно, что Владимир Путин не заинтересован в реальном и длительном мире. Он убежден, что сейчас имеет преимущество на поле боя, и поэтому не планирует идти ни на какие уступки.

Читайте также:

О персоне: Ярослав Железняк

Железняк Ярослав - украинский экономист, преподаватель Киевской школы экономики. Народный депутат Украины IX созыва от партии "Голос", сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

мобилизация война в Украине Верховная Рада военное положение новости Украины
Растёт в горшке лучше, чем цветы: как вырастить ананас из купленного в магазине

02:47

"Не лучше Повалий": Приходько сорвалась на подростка из-за русского языка

02:19

Ирина Билык загадала дилемму об одиночестве - не обошлось без Кристины Соловий

