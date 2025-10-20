Укр
В Украине продлят военное положение и мобилизацию: названы сроки

Мария Николишин
20 октября 2025, 11:19
Законопроекты №14128 и №14129 уже зарегистрированы в парламенте.
В Украине продлят военное положение и мобилизацию: названы сроки
Продление военного положения / коллаж: Главред, фото: Офис президента, facebook.com/verkhovna.rada.ukraine

Коротко:

  • Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации
  • Их планируют продлить на 90 дней

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении сроков действия военного положения в Украине и проведения всеобщей мобилизации. Об этом сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк в Telegram.

Известно, что законопроекты №14128 и №14129 зарегистрированы в парламенте.

Глава государства предлагает продлить военное положение и соответственно мобилизацию на 90 суток. То есть с 5 ноября до февраля 2026 года.

Нардеп подчеркнул, что дальше законопроекты рассмотрят в Комитете обороны и одобрят в зале Рады.

"Это будет уже 17-е голосование за эти вопросы в текущем созыве", - говорится в сообщении.

Каким может быть завершение войны

Политолог Петр Олещук считает, что наиболее вероятным сценарием остается замораживание войны по линии фронта с тем, что стороны будут готовиться к новому раунду войны.

"Замораживание войны и начало долговременной холодной войны между Россией и Украиной, как по мне, самый вероятный сценарий. И эта холодная война будет до тех пор, пока какие-то политические изменения не произойдут в самой России", - подчеркнул эксперт.

Война - последние новости Украины

Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп заявил, что у Путина уже есть "определенная собственность" в Украине, которую он заберет по итогам войны.

Издание Financial Times пишет, что несмотря на усилия США урегулировать российско-украинскую войну дипломатическим путем, Владимир Путин не заинтересован в реальном и длительном мире. Он убежден, что сейчас имеет преимущество на поле боя, и поэтому не планирует идти ни на какие уступки.

Председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко сказал, что прогнозы относительно быстрого завершения войны России против Украины в ближайшее время вряд ли заслуживают доверия. Путин может остановить войну только в том случае, если будет угроза его власти.

О персоне: Ярослав Железняк

Железняк Ярослав - украинский экономист, преподаватель Киевской школы экономики. Народный депутат Украины IX созыва от партии "Голос", сообщает Википедия.

мобилизация война в Украине Верховная Рада военное положение Владимир Зеленский законопроект Ярослав Железняк новости Украины война России и Украины
