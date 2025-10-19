Укр
Дроны-перехватчики ВСУ меняют правила войны: в Business Insider раскрыли детали

Алексей Тесля
19 октября 2025, 11:51
Инновационная технология радикально меняет подход к ведению воздушной войны.
Украина разрабатывает противодействие атакам дронов / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Главное:

  • Украина уже разработала недорогие дроны-перехватчики
  • Инновация радикально меняет подход к ведению воздушной войны

Украинские инженеры разработали недорогие дроны-перехватчики, которые уже успешно уничтожают сотни российских "Шахедов".

Эта инновационная технология радикально меняет подход к ведению воздушной войны и стала важнейшей частью системы защиты Украины, пишет Business Insider.

Спустя примерно год после начала полномасштабного вторжения России один из украинских инструкторов по управлению БПЛА предложил идею, которая поначалу казалась армейскому руководству фантастической — использовать квадрокоптеры для перехвата вражеских разведывательных дронов.

Многие военные тогда скептически восприняли инициативу, посмеиваясь, что автор идеи пересмотрел "Звёздные войны". Однако концепция оказалась жизнеспособной: то, что раньше выглядело как научная фантастика, теперь активно используется на практике и стало неотъемлемой частью оборонной стратегии страны.

По информации Business Insider, Украина всё шире применяет эти недорогие дроны-перехватчики для отражения атак вражеских беспилотников. Во время одной из недавних массовых атак украинские силы с их помощью смогли сбить более 150 дронов.

В настоящее время Украина стремится выйти на производство до тысячи таких перехватчиков ежедневно.

Эта разработка имеет значение далеко за пределами самой Украины: она показывает, как массовые дроновые атаки можно эффективно сдерживать с помощью простых и доступных технических решений.

Противодействие дронам РФ: что говорят в ОП

Украина уже располагает дронами-перехватчиками, способными уничтожать реактивные беспилотники типа "Шахед". Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Павел Палиса.

По его словам, эффективность таких перехватчиков может варьироваться в зависимости от множества факторов — начиная с конкретной модели дрона и уровня подготовки операторов и заканчивая погодными условиями.

Ранее СМИ раскрыли, что скрывается за новым оружием против БПЛА. Применение этих боеприпасов позволяет избежать дополнительной нагрузки на солдат и заменить магазин без смены оружия.

Как сообщал Главред, российские оккупанты начали применять на фронте новые ударные дроны - так называемые мини-"Шахеды". Об этом рассказал украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий Бескрестнов Сергей с позывным "Флеш".

Об источнике: Business Insider

Business Insider - американский новостной веб-сайт бизнеса и технологий, запущенный в феврале 2009 года в штаб-квартире в Нью-Йорке. Портал основан известным интернет-предпринимателем Кевином П. Райаном и является авторитетным аналитическим агентством на которое ссылаются такие издания как "Нью-Йорк Таймс" и средства массовой информации как National Public Radio. По данным самого портала, которые базируются на Google Analytics, он достиг в 2014 году посещаемости 221 миллионов человек в месяц, пишет Википедия.

ВСУ война России и Украины атака дронов
