"Очень нескоро": появился тревожный сценарий прекращения войны в Украине

Есть незначительная вероятность того, что замораживание войны по линии фронта может произойти уже в этом году.

Война в Украине может затянуться

Важное из заявлений Олещука:

Наиболее вероятным сценарием остается замораживание войны

Холодная война будет до тех пор, пока политические изменения не произойдут в РФ

Политолог Петр Олещук прокомментировал вопрос о том, какие существуют наиболее реалистичные сценарии завершения войны.

"Пока эти сценарии не выглядят достаточно прогнозируемыми, потому что не видно воли со стороны России все это завершить. Москва еще хочет потянуть время. Когда она дотянет это время, реалии могут измениться", - подчеркнул он в ходе чата в Главреде.

Эксперт считает, что наиболее вероятным сценарием остается замораживание войны по линии фронта с тем, что стороны будут готовиться к новому раунду войны, который может состояться, а может и не состояться.

"Тем не менее, замораживание войны и начало долговременной холодной войны между Россией и Украиной, на мой взгляд, наиболее вероятный сценарий. И эта холодная война будет до тех пор, пока какие-то политические изменения не произойдут в самой России. А это может произойти очень и очень нескоро", - отметил он.

Собеседник говорит, что есть незначительная вероятность того, что замораживание войны по линии фронта может произойти уже в этом году.

"Если бы реально в Украине оказались Tomahawk, вероятность была бы выше. А так, скорее всего, нас ждет очередной раунд дипломатического пинг-понга, после этого какие-то моменты, связанные с новыми возможностями Украины, а там, возможно, и заморозка. Но если Украина найдет эффективные методы дальнейшего уничтожения российских НПЗ и добавит в перечень целей другие объекты, прежде всего, нефтеналивные терминалы, это может ускорить замораживание войны", - добавил Олещук.

Сценарий завершения войны: что говорят в ВСУ

Командующий Десантно-штурмовыми войсками ВСУ Олег Апостол подчеркнул, что Украина не может вести войну с такими масштабными потерями, как Россия. Он отметил, что речь идёт не просто о временной паузе в боевых действиях, а о мирных соглашениях с надёжными гарантиями безопасности — именно к такому решению стремится украинский президент.

О персоне: Петр Олещук Петр Олещук - политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко. Родился в Припяти в 1983 году. Закончил в 2006 году философский факультет университета имени Шевченко. Автор более 30 научных работ по политологии, пишет my.ua.

