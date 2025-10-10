Укр
Последний рывок РФ: появился неожиданный прогноз завершения войны

Алексей Тесля
10 октября 2025, 13:25
Постепенно давление РФ - как в живой силе, так и в других видах вооружения - начнет падать, считает Дмитрий Жмайло.
Появился прогноз завершения войны в Украине / Коллаж: Главред, фото: 47 ОМБр, 32 ОМБр

Главное из заявлений Жмайло:

  • Давление РФ - как в живой силе, так и в других видах вооружения - начнет падать
  • Текущая наступательная кампания - это последний самостоятельный рывок РФ

Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло прокомментировал появившиеся прогнозы о том, что война РФ против Украины может завершиться в период от двух месяцев до года.

Как подчеркнул он в интервью Главреду, на самом деле, теоретически такая возможность существует.

"Еще в начале 2024 года мы проводили стратегическую сессию аналитиков нашего центра, и тогда мы примерно определяли, что с 2026 года Российская Федерация будет продолжать агрессию, но постепенно давление - как в живой силе, так и в других видах вооружения - начнет падать", - указал эксперт.

Он напомнил, что по состоянию на октябрь 2025 года у россиян нет контроля над Черным морем, техники на фронте фактически не осталось. Единственное, что у них еще есть - это "шахеды", и "мясные" штурмы.

"Сейчас, из-за развала части тыловой инфраструктуры после наших ударов по нефтяной отрасли РФ у них возникают перебои с выплатами мобилизованным. Именно поэтому россияне уже рассылают новые повестки и перешли на режим так называемого круглогодичного призыва - не весенне-осеннего, как было раньше, а постоянного", - убежден собеседник.

По его словам, текущая осенне-зимняя наступательная кампания - это, по сути, последний самостоятельный рывок РФ.

"Дальше они, вероятно, продолжат агрессию, но постепенно начнут проседать. Единственным фактором, который может существенно повлиять на ситуацию, является Китай. Если бы не китайская поддержка (и поддержка ее сателлита - Северной Кореи), война, по сути, уже бы завершилась", - добавил Жмайло.

Прогноз завершения войны: мнение эксперта

По словам Валерия Клочка, главы Центра общественной аналитики "Вежа" и руководителя Благотворительного фонда "Новая дорога", уже этой осенью можно ожидать реальных подвижек на дипломатическом фронте по урегулированию войны, которую Россия ведёт против Украины. Он отметил, что к возможным переговорам начинают подключаться всё больше международных игроков: помимо Украины, России и США, в процесс вовлекаются и представители Европейского союза, а также Китая.

О персоне: Дмитрий Жмайло

Дмитрий Жмайло — украинский военно-политический эксперт, соучредитель и исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества (УЦБС). Он активно комментирует вопросы национальной безопасности, оборонной политики и международных отношений, в частности в контексте войны России против Украины. Жмайло является автором многочисленных аналитических статей и интервью, где освещает актуальные вызовы для Украины и предлагает стратегические подходы к их решению.

В своих публикациях акцентирует внимание на необходимости усиления обороноспособности Украины. Регулярно выступает в украинских медиа, где анализирует текущую ситуацию на фронте, оценивает действия противника и предоставляет прогнозы по развитию событий.

