Patriot и Tomahawk: Зеленский рассказал о новых поставках оружия в Украину

Украина готовит контракт на приобретение 25 систем Patriot.

Зеленский рассказал о новых поставках оружия в Украину

Что сказал Зеленский:

С американской стороной уже налажены нужные контакты по ПВО

Трамп не хочет эскалации с РФ

Украина каждый год будет получать системы противовоздушной обороны Patriot и по этому поводу уже готовится соответствующий контракт. Об этом во время встречи с журналистами рассказал президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина.

Он утверждает, что с американской стороной уже налажены нужные контакты по ПВО.

"Мы готовим контракт на 25 систем Patriot. Я считаю, что это очень хорошая история. Непростая, но долговременная", - отметил Зеленский.

По его словам, в рамках этого процесса проделана большая работа: на прошлой неделе нужные встречи готовили премьер Юлия Свириденко, глава ОП Андрей Ермак и секретарь СНБО Рустем Умеров.

Важно, что сразу получить все системы сложно из-за очереди из стран, которые уже заключили контракты с производителем. Поэтому на сегодня Украина пытается поменяться с некоторыми заказчиками местами.

"Эти 25 систем мы будем получать ежегодно, разное количество в разные годы. Белый дом может изменить очередь, если на то будет политическая воля. Мы понимаем, какие европейские страны могут нам предоставить этот приоритет очереди", - объяснил президент.

Зеленский напомнил, что некоторые страны Европы имеют собственные системы Patriot, которые принадлежат армии США. Украина согласна получить эти системы вместо новых, на которые разместит заказ.

"Это говорит, что если всем поработать и если есть добрая воля, то именно с этими американскими системами, которые есть в этих европейских странах, Белый дом мог бы нам помочь - чтобы мы их получили", - добавил президент.

Путин позвонил Трампу из-за заявлений о "Томагавках"

Зеленский также сообщил, что Путин позвонил Трампу на прошлой неделе из-за риторики американского лидера о поставках дальнобойных ракет Tomahawk Украине.

"Да, из-за "Томагавков", из-за риторики президента Трампа о "Томагавках", - сказал Зеленский.

В то же время, президент Украины отметил, что Трамп не хочет эскалации с РФ до тех пор, пока не встретится с ними.

Также, по его словам, очевидно, что РФ боится решения о поставках Украине Tomahawk.

"Соответствующее оружие есть не только в США, и если США делают шаг вперед, россияне понимают, что я договорюсь в Европе о "Томагавках" и о другом необходимом оружии", - подчеркнул Зеленский.

Эффективность Patriot снизилась: мнение эксперта

Бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко, сообщил, что российская оккупационная армия модернизировала свои ракетные комплексы для пуска баллистических боеприпасов, что существенно усилило их боевые возможности. В частности речь идёт об "Искандер‑М" и о "Кинжалях", адаптированных для запуска с истребителей МиГ‑31 — это увеличивает скорость полёта ракет и делает их гораздо более трудной мишенью.

Позиция Трампа в отношении ракет Tomahawk

17 октября президент США Дональд Трамп заявил, что ракеты "Томагавк" остаются важным стратегическим ресурсом для Соединенных Штатов.

"Соединенным Штатам также нужны эти ракеты. У нас их много, но мы не можем тратить их ради других стран. Они очень мощные, точные и эффективные, но нам они также нужны. Поэтому что с этим делать - неизвестно", - сказал Трамп.

Он добавил, что идея передачи нескольких тысяч "Томагавков" партнерам не была одобрительно воспринята Россией.

Вице-президент Америки Джей Ди Вэнс заявил, что окончательное решение о передаче Украине крылатых ракет Tomahawk еще не принято. США продолжают анализировать возможности поставки оружия Киеву.

Переговоры Трампа и Путина и саммит в Венгрии - что известно

Как писал Главред, 16 октября Трамп провел телефонный разговор с Путиным и анонсировал прямые переговоры с главой Кремля в Будапеште.

Президент США назвал переговоры с главой Кремля "очень продуктивными".

Разговор Трампа и Путина состоялся накануне встречи президентов Украины и США 17 октября, на которой украинский лидер планировал добиться усиления военной помощи, в частности поставок ракет.

В Белом доме надеются на то, что президент Украины Владимир Зеленский согласится принять участие во встрече президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина в Будапеште.

ЗРК Patriot Patriot – американская система. Она есть в арсенале США и ряда стран НАТО. Комплекс приняли на вооружение сорок лет назад и с тех пор несколько раз серьезно модернизировали. Он эффективно сбивает крылатые ракеты и беспилотники. Комплекс Patriot может контролировать до полусотни целей и при этом стрелять одновременно по пяти из них. При этом размер и высота полета ракеты, самолета или дрона, которые надо сбить, особого значения не имеют. Универсальное средство противовоздушной обороны позиционных районов войск на средних и больших высотах. Обеспечивает противоракетную оборону (ПРО) на уровне армии США. Стоимость поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot может доходить до $9 млрд (включает в себя: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 ЗУР с усовершенствованным наведением GEM-T, 10 комплектов РЛС с фазированной решеткой, 10 контрольных станций захвата цели). Стоимость пуска одной ракеты составляет около 3 млн долл. США.

