Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Patriot и Tomahawk: Зеленский рассказал о новых поставках оружия в Украину

Виталий Кирсанов
20 октября 2025, 10:56
264
Украина готовит контракт на приобретение 25 систем Patriot.
Зеленский рассказал о новых поставках оружия в Украину
Зеленский рассказал о новых поставках оружия в Украину / коллаж: Главред, фото: Офис президента, US Army

Что сказал Зеленский:

  • С американской стороной уже налажены нужные контакты по ПВО
  • Трамп не хочет эскалации с РФ

Украина каждый год будет получать системы противовоздушной обороны Patriot и по этому поводу уже готовится соответствующий контракт. Об этом во время встречи с журналистами рассказал президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина.

Он утверждает, что с американской стороной уже налажены нужные контакты по ПВО.

видео дня

"Мы готовим контракт на 25 систем Patriot. Я считаю, что это очень хорошая история. Непростая, но долговременная", - отметил Зеленский.

По его словам, в рамках этого процесса проделана большая работа: на прошлой неделе нужные встречи готовили премьер Юлия Свириденко, глава ОП Андрей Ермак и секретарь СНБО Рустем Умеров.

Важно, что сразу получить все системы сложно из-за очереди из стран, которые уже заключили контракты с производителем. Поэтому на сегодня Украина пытается поменяться с некоторыми заказчиками местами.

"Эти 25 систем мы будем получать ежегодно, разное количество в разные годы. Белый дом может изменить очередь, если на то будет политическая воля. Мы понимаем, какие европейские страны могут нам предоставить этот приоритет очереди", - объяснил президент.

Зеленский напомнил, что некоторые страны Европы имеют собственные системы Patriot, которые принадлежат армии США. Украина согласна получить эти системы вместо новых, на которые разместит заказ.

"Это говорит, что если всем поработать и если есть добрая воля, то именно с этими американскими системами, которые есть в этих европейских странах, Белый дом мог бы нам помочь - чтобы мы их получили", - добавил президент.

Путин позвонил Трампу из-за заявлений о "Томагавках"

Зеленский также сообщил, что Путин позвонил Трампу на прошлой неделе из-за риторики американского лидера о поставках дальнобойных ракет Tomahawk Украине.

"Да, из-за "Томагавков", из-за риторики президента Трампа о "Томагавках", - сказал Зеленский.

В то же время, президент Украины отметил, что Трамп не хочет эскалации с РФ до тех пор, пока не встретится с ними.

Также, по его словам, очевидно, что РФ боится решения о поставках Украине Tomahawk.

"Соответствующее оружие есть не только в США, и если США делают шаг вперед, россияне понимают, что я договорюсь в Европе о "Томагавках" и о другом необходимом оружии", - подчеркнул Зеленский.

Эффективность Patriot снизилась: мнение эксперта

Бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко, сообщил, что российская оккупационная армия модернизировала свои ракетные комплексы для пуска баллистических боеприпасов, что существенно усилило их боевые возможности. В частности речь идёт об "Искандер‑М" и о "Кинжалях", адаптированных для запуска с истребителей МиГ‑31 — это увеличивает скорость полёта ракет и делает их гораздо более трудной мишенью.

Позиция Трампа в отношении ракет Tomahawk

17 октября президент США Дональд Трамп заявил, что ракеты "Томагавк" остаются важным стратегическим ресурсом для Соединенных Штатов.

"Соединенным Штатам также нужны эти ракеты. У нас их много, но мы не можем тратить их ради других стран. Они очень мощные, точные и эффективные, но нам они также нужны. Поэтому что с этим делать - неизвестно", - сказал Трамп.

Он добавил, что идея передачи нескольких тысяч "Томагавков" партнерам не была одобрительно воспринята Россией.

Вице-президент Америки Джей Ди Вэнс заявил, что окончательное решение о передаче Украине крылатых ракет Tomahawk еще не принято. США продолжают анализировать возможности поставки оружия Киеву.

ракета Tomahawk инфографика
Инфографика: Главред

Переговоры Трампа и Путина и саммит в Венгрии - что известно

Как писал Главред, 16 октября Трамп провел телефонный разговор с Путиным и анонсировал прямые переговоры с главой Кремля в Будапеште.

Президент США назвал переговоры с главой Кремля "очень продуктивными".

Разговор Трампа и Путина состоялся накануне встречи президентов Украины и США 17 октября, на которой украинский лидер планировал добиться усиления военной помощи, в частности поставок ракет.

В Белом доме надеются на то, что президент Украины Владимир Зеленский согласится принять участие во встрече президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина в Будапеште.

Другие новости:

ЗРК Patriot

Patriot – американская система. Она есть в арсенале США и ряда стран НАТО. Комплекс приняли на вооружение сорок лет назад и с тех пор несколько раз серьезно модернизировали. Он эффективно сбивает крылатые ракеты и беспилотники.

Комплекс Patriot может контролировать до полусотни целей и при этом стрелять одновременно по пяти из них. При этом размер и высота полета ракеты, самолета или дрона, которые надо сбить, особого значения не имеют.

Универсальное средство противовоздушной обороны позиционных районов войск на средних и больших высотах. Обеспечивает противоракетную оборону (ПРО) на уровне армии США.

Стоимость поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot может доходить до $9 млрд (включает в себя: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 ЗУР с усовершенствованным наведением GEM-T, 10 комплектов РЛС с фазированной решеткой, 10 контрольных станций захвата цели).

Стоимость пуска одной ракеты составляет около 3 млн долл. США.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Владимир Зеленский Томагавки Дональд Трамп война России и Украины мирные переговоры ЗРК Patriot гарантии безопасности
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Трамп нащупал слабую точку Путина": назван аргумент для давления на Россию

"Трамп нащупал слабую точку Путина": назван аргумент для давления на Россию

13:03Война
Россияне начали запускать реактивные КАБы: бомбы впервые упали под Полтавой

Россияне начали запускать реактивные КАБы: бомбы впервые упали под Полтавой

12:19Война
Встреча с Путиным, завершение войны и территориальные уступки - важные заявления Зеленского

Встреча с Путиным, завершение войны и территориальные уступки - важные заявления Зеленского

12:00Политика
Реклама

Популярное

Ещё
На каких оборотах двигатель авто "самоочищается" - эксперты раскрыли секрет

На каких оборотах двигатель авто "самоочищается" - эксперты раскрыли секрет

Виталий Кличко признался, как сложились его отношения с бывшей женой

Виталий Кличко признался, как сложились его отношения с бывшей женой

"Фактическое окружение" после прорыва: как ВСУ остановили самое быстрое наступление РФ

"Фактическое окружение" после прорыва: как ВСУ остановили самое быстрое наступление РФ

Карта Deep State онлайн за 20 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 20 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Гордая мама: Леся Никитюк впервые показала личико крошки-сына

Гордая мама: Леся Никитюк впервые показала личико крошки-сына

Последние новости

13:03

"Трамп нащупал слабую точку Путина": назван аргумент для давления на Россию

13:00

Погода на завтра 21 октября - прогноз для каждой области и Киева (обновляется)

12:51

Цены на овощи рванули вверх: в Украине дорожают популярные продукты

12:36

Не нужно менять правила: СолоХа заявила об участии в Национальном отборе

12:33

Погода готовит сюрприз: в Украину идет ощутимое потепление, но есть нюанс

Наступление на Днепр и угроза прорыва фронта: Гетьман – о возможности перелома в войне в 2026-мНаступление на Днепр и угроза прорыва фронта: Гетьман – о возможности перелома в войне в 2026-м
12:26

"Вызвали скорую": что случилось с Натальей Могилевской

12:19

Россияне начали запускать реактивные КАБы: бомбы впервые упали под Полтавой

12:01

Не "безіменний": как на самом деле называется палец, на котором носят кольцоВидео

12:00

Встреча с Путиным, завершение войны и территориальные уступки - важные заявления Зеленского

Реклама
12:00

Трамп хочет остановить Китай, власть Си Цзиньпина может ослабнуть - Кулик

11:58

"Себе не принадлежишь": Сергей Жадан рассказал о службе в ВСУ

11:42

Две "ловушки смерти": войска РФ застряли под Добропольем - The Economist

11:38

"Осталась одна с детьми": предательница Тодоренко на стадии развода

11:32

"Больше не пара": Даша Трегубова заявила о переменах в личной жизни

11:30

Батарее придет конец: 3 ошибки при зарядке телефона, которые совершают почти все

11:19

В Украине продлят военное положение и мобилизацию: названы сроки

10:56

Patriot и Tomahawk: Зеленский рассказал о новых поставках оружия в Украину

10:47

ВСУ отбили четыре села на админгранице: известно, где ситуация улучшилась

10:45

Китайский гороскоп на завтра 21 октября: Змеям - несчастный случай, собакам - печаль

10:38

"Волновалась за ребенка": предательница Лорак раскрыла свой главный страх

Реклама
10:35

Мы приблизились к возможному окончанию войны - Зеленский

10:31

Жесткий геомагнитный шторм пойдет на спад: когда закончится магнитная буря

10:24

РФ била по Украине дронами и ракетами: есть "прилеты" и раненые, задерживаются поездаФото

10:04

Почему 21 октября женщинам нельзя стирать белье: какой церковный праздник

09:50

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 20 октября (обновляется)

09:40

Трамп обсуждал с Зеленским гарантии для Москвы: в Reuters раскрыли детали

09:27

"Тревоги бесконечные": что сейчас происходит с Софией Ротару

09:17

Возобновит наступление: в ISW сказали, почему Путин стремится получить Донбасс

09:08

Трампу плевать на поствоенное будущее: почему Путин и дальше будет "петлять"мнение

09:00

У Украины есть ракеты лучше Tomahawk: Гетьман – об ударах по Кремлю, Останкино и Керченскому мостуВидео

08:34

Приходят и уходят: 5 знаков зодиака, которые плохо умеют распоряжаться деньгами

08:23

Евросоюз хочет изменить правила членства ради Украины – Politico

08:22

Решение по "Томагавкам" для Украины еще открыто - вице-президент США

08:12

Карта Deep State онлайн за 20 октября: что происходит на фронте (обновляется)

07:25

РФ ударила по энергосистеме Черниговщины: без света 2,7 тыс. человек

06:58

Разговор был далек от дипломатического: Трамп призвал Зеленского пойти на уступки РФ

06:02

Унижение Европы: этот визит в Будапешт должен стать символом бессилиямнение

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках с меломаном в наушниках за 45 секунд

04:00

Забарный попал под критику: почему эксперт жестко раскритиковал защитника

03:24

Гороскоп на завтра 21 октября: Близнецам - внезапная прибыль, Рыбам - конфликт

Реклама
02:30

Прорыв в медицине: простой анализ крови выявляет десятки видов опасных болезней

02:26

В полном составе: как сейчас выглядят дети Иглесиаса и Курниковой

01:30

Дженнифер Лопес пожаловалась, что мужья ее не любили - в ответ ее обвинили в неверности

00:34

"Фактическое окружение" после прорыва: как ВСУ остановили самое быстрое наступление РФ

00:19

Виталий Кличко признался, как сложились его отношения с бывшей женой

19 октября, воскресенье
22:59

Сергей Притула вывел семью в свет: сын - копия, принцессы и очаровательная жена

22:47

"Постоянно ругался" и игнорировал карту: FT раскрыли, что Трамп требовал от Зеленского

22:35

Как по-украински сказать "капюшон" - правильный вариант слышали единицыВидео

21:36

Влупит мороз, а потом придет потепление: в Украине будет резко меняться погода

21:32

Нельзя одалживать и не только: что скрывают древние суеверия и приметы о яйцах

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять