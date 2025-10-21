Путин и Трамп встретятся в Будапеште - известна дата

Накануне встречи президента США и российского диктатора в Будапешт придут Лавров и Рубио.

Что известно:

Путин и Трамп встретятся в Будапеште

Переговоры РФ и США запланированы на 30 октября

РФ и США проведут переговоры в Будапеште. Эти переговоры могут состояться 30 октября. Об этом сообщает Financial Times

Участие в переговорах лично будут принимать российский диктатор Владимир Путин и американский президент Дональд Трамп. Накануне в Будапеште встретятся Сергей Лавров и Марко Рубио.

Москва ожидает, что эта встреча якобы поможет "достичь прогресса на пути к мирному урегулированию ситуации в Украине".

Немецкий чиновник утверждает, что Орбан может очертить свои планы. Также не исключаются переговоры между европейцами и Трампом.

Как может пройти встреча Трампа с Путиным - мнение эксперта

Напомним, политолог Петр Олещук в комментарии Главреду вспомнил, что ранее издание Financial Times писало, что первую встречу с Трампом Путин превратил в историческую лекцию о Рюрике, Ярославе Мудром и Богдане Хмельницком.

По мнению Олещука, во время второй встречи с Трампом, запланированной в Будапеште, Путин может попытаться повторить это, ведь и дальше живет в мире собственных идей, концепций и "единых народов".

Встреча Трампа и Путина - последние новости

Как писал Главред, 16 октября президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором и военным преступником Владимиром Путиным и анонсировал прямые переговоры с главой Кремля в Будапеште.

Отмечалось, что 23 октября должна была состояться встреча госсекретаря США Марко Рубио с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Она должна была подготовить почву для будущих переговоров между лидерами США и РФ.

Однако недавно CNN со ссылкой на источники сообщил, что предварительная встреча между Рубио и Лавровым отложена, а причины отсрочки официально не раскрываются. Также пока непонятно, какое влияние отсрочка предварительной встречи Лаврова и Рубио в конце концов окажет на ожидаемый саммит Трампа и Путина в Будапеште.

Об источнике: Financial Times Financial Times - британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом виде и посвященная текущим событиям бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Британии, Соединенных Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, вызывая как критику, так и анонсы, пишет Википедия.

