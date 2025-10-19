Укр
"Постоянно ругался" и игнорировал карту: FT раскрыли, что Трамп требовал от Зеленского

Руслан Иваненко
19 октября 2025, 22:47
Европейские лидеры оценивают результаты встречи и готовят план следующих шагов для поддержки Украины.
Источники сообщают о напряженном тоне встречи / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru, facebook.com/WhiteHouse, скриншот из видео

Вкратце:

  • Трамп призвал Зеленского принять условия РФ
  • Во время встречи он отбросил карты фронта и ругался
  • Зеленский остался "очень негативно настроенным"

Во время встречи в Белом доме президент США Дональд Трамп призвал украинского лидера Владимира Зеленского принять условия России о прекращении войны. По данным Financial Times, Трамп предупредил, что российский диктатор Владимир Путин "уничтожит" Украину, если она не согласится на предложения Москвы.

Напряженная встреча и споры

Собеседники издания отметили, что встреча неоднократно перерастала в "кричалку", во время которой Трамп "постоянно ругался". Он не рассматривал карты линии фронта и настаивал на передаче Украине всего Донбасса, часто повторяя тезисы Путина, высказанные во время их телефонного разговора накануне.

"Хотя Украине в конечном итоге удалось убедить Трампа поддержать замораживание текущей линии фронта, эта острая встреча, кажется, отразила изменчивость позиции Трампа по войне и его готовность поддержать максималистские требования Путина", - подчеркнули в FT.

Аргументы Трампа

Европейские чиновники сообщили, что Трамп неоднократно повторял аргументы России относительно конфликта, даже если они противоречили его предыдущим заявлениям о слабости РФ. Один из собеседников отметил, что Трамп сказал Зеленскому:

"Если [Путин - ред] захочет, он уничтожит вас".

Другой чиновник добавил, что украинский президент "должен заключить сделку или ждать разрушения". По словам европейских источников, Зеленский после встречи был "очень негативно настроен", а лидеры ЕС "не были оптимистичными, но прагматично подходили к планированию следующих шагов".

Позиция Трампа - экспертное мнение

Как отмечает политолог Петр Олещук для Главреда, во время встречи президентов Украины и США прозвучали сигналы, которые вызывают беспокойство относительно дальнейшего развития войны.

По его мнению, главная тревога заключается в том, что Дональд Трамп, вероятно, стремится занять позицию равноудаленности между Украиной и Россией.

"В ближайшие недели можно ожидать ряд его заявлений, которые в Украине могут восприниматься противоречиво", - отмечает Олещук. Он объясняет, что таким образом Трамп демонстрирует Путину готовность к переговорам и отсутствие враждебного отношения.

Политолог также подчеркивает: прорыва в вопросе поставок оружия Украине в ближайшее время ожидать не стоит - по меньшей мере, пока не станет известно о возможной встрече Трампа с Путиным или ее отмене.

Заявления Трампа об Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность присоединиться к встрече президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным, которая должна состояться в Будапеште. Несмотря на то, что Зеленский назвал Путина "террористом", он подтвердил готовность встретиться с ним лично.

Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил, что у Путина уже есть "определенная собственность" в Украине, которую он заберет по итогам войны. Об этом глава Белого дома заявил в интервью Fox Business.

Между тем в Вашингтоне отмечают, что США "крайне устали" от российско-украинской войны. По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, президент Дональд Трамп четко дал понять как Владимиру Путину, так и Владимиру Зеленскому, что обе стороны должны "признать реалии на местах" и начать переговоры о мирном соглашении.

Об источнике: Financial Times

Financial Times - британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом виде и посвященная текущим событиям бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Британии, Соединенных Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, вызывая как критику, так и анонсы, пишет Википедия.

Кремль хочет возродить "Сибирь" на оккупированных территориях – ЦНС

