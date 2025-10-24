Укр
Жесткие санкции пока в резерве: почему Трамп выбрал средний вариант давления на РФ - WSJ

Анна Ярославская
24 октября 2025, 10:03
Эксперты считают, что для реального давления одних санкций не хватит — следующим шагом могут стать поставки Украине ракет "Томагавк".
Трамп, Путин, санкции
Президенту США предложили три варианта санкций против РФ / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ОП, сайт Кремля

Кратко:

  • США подготовили три пакета санкций против РФ
  • Трамп выбрал средний вариант, нацеленный на энергетический сектор
  • Санкции рассматриваются как инструмент давления на Путина для ускорения мирных переговоров

В США разработали три пакета санкций против России. Они были готовы к применению уже несколько месяцев назад. Президент США Дональд Трамп выбрал средний вариант ограничений.

Как пишет The Wall Street Journal, Трампу были представлены три плана антироссийских санкций:

  • жёсткий вариант, направленный непосредственно на российскую промышленность и высокопоставленных российских руководителей;
  • средний вариант, направленный на российскую энергетическую отрасль;
  • более мягкий вариант, включающий более ограниченные санкции.

Издание отмечает, что высокопоставленный представитель Белого дома заявил, что Трамп ясно дал понять, что пришло время положить конец войне России против Украины, добавив, что он продолжит искать мирное разрешение конфликта.

"Новые санкции, направленные конкретно против энергетических компаний "Лукойл" и "Роснефть", представляют собой очередной шаг в попытках Трампа положить конец российско-украинской войне и закрепить свою давнюю репутацию миротворца", - говорится в статье.

При этом, помимо санкций, у Трампа есть и другие инструменты для усиления давления на главу РФ Владимира Путина, но он пока ими не воспользовался. В частности, речь идет об отправке Украину крылатых ракет большой дальности "Томагавк", введении новых вторичных санкций в отношении любых компаний, ведущих бизнес с находящимися под санкциями российскими нефтяными гигантами, или введение новых санкций против обширного так называемого теневого флота российских танкеров, перевозящих нелегальную нефть.

"Трамп оставляет некоторые вопросы за скобками, потому что он всё ещё очень хочет заключить сделку с Путиным. Это показывает, что он просто разочарован тем, что Путин до сих пор не поддержал его планы", — сказал Курт Волкер, спецпредставитель Трампа по Украине в его первой администрации.

Одних санкций может быть мало

Волкер считает, что для того, чтобы заставить Путина пойти на серьезные уступки, потребуется "гораздо больше, чем просто санкции". По его словам, отправка "Томагавков" в Украину станет следующим важным шагом.

Тем не менее, по словам представителей администрации, санкции против "Роснефти" и "Лукойла" могут кардинально изменить ситуацию в экономике, учитывая, насколько зависима хрупкая экономика России военного времени от доходов от нефти и газа.

В течение дня после объявления санкций индийские нефтеперерабатывающие компании предприняли шаги по сокращению поставок нефти в свою страну из России, а китайские государственные нефтяные компании, по крайней мере временно, приостановили закупки российской нефти.

Ракета Tomahawk / Инфографика: Главред

Будет ли новый пакет санкций против РФ

Трамп пока не дал понять, введет ли он дополнительные санкции США в отношении России, усиливая давление на Путина с целью заключения мирного соглашения.

"Теперь вопрос в том, наблюдаем ли мы фундаментальную перестройку стратегии Трампа или это всего лишь временная мера, призванная продемонстрировать недовольство тем фактом, что россияне совершенно не сотрудничают на дипломатическом фронте", — заявил вице-президент по исследованиям аналитического центра "Фонд Карнеги за международный мир" Эндрю Вайс.

Санкции против России / Инфографика: Главред

США ввели санкции против РФ - что известно

Как писал Главред, 22 октября министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Штаты существенно усилят санкции против России.

Позже Министерство финансов США объявило об очередном пакете санкций против Российской Федерации. В ведомстве призвали Москву немедленно согласиться на прекращение огня в Украине.

Новые ограничения касаются 28 дочерних предприятий "Роснефти" и 6 дочерних компаний "Лукойла".

"При этом санкции касаются структур под контролем "Роснефти" и "Лукойла" более чем на 50%, даже если они не включены в список непосредственно", - отметили в Министерстве финансов США.

Позже госссекретарь США Марко Рубио заявил, что введение новых санкций против России не должно было стать неожиданностью и не означает, что Вашингтон отказывается от переговоров с Москвой.

Законопроект США о 500% пошлинах — это геополитическая "кувалда"

Политический аналитик Тарас Загородний в интервью изданию Главред заявил, что американский законопроект о введении 500-процентных пошлин на торговлю с партнерами России может стать мощным геополитическим инструментом давления, но его реализация чревата обострением отношений не только с Китаем и Индией, но и с Европейским союзом.

По словам эксперта, один из авторов инициативы — сенатор Линдси Грэм — фактически нацелен на Пекин: Китай рассматривается как основная цель, на втором месте Индия, на третьем — Бразилия.

При этом Европа в обсуждении практически не упоминается, что, по мнению Загороднего, вызывает вопросы.

"Но Грэм молчит о ЕС. А как в таком случае Орбан купит российскую нефть? Тоже будет говорить, что ветром надуло? Или сжиженный газ из Мурманска? Подводных камней много", - добавил политический эксперт.

Загородний подчеркнул, что в целом поддерживает инициативу и рассчитывает на её принятие. Он считает, что такой механизм будет работать в долгосрочной перспективе — фактически станет мощным инструментом давления для будущих президентов США.По его словам, каждый следующий глава Белого дома получит "кувалду" — и сможет использовать её по собственному усмотрению.

О персоне: Тарас Загородний

Тарас Загородний (родился 7 февраля 1979 года в г. Николаев) – политтехнолог, блогер, политический и экономический эксперт. Более 20 лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ и является частым гостем политических ток-шоу.

Россия собралась вынести всю энергетику Украины за зиму 2025-2026 годов – Ступак
