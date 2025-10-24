Цена уже перевалила за 100 гривен: в Украине неуклонно дорожает один продукт

Стоимость уже даже выше, чем в октябре прошлого года.

https://glavred.info/economics/cena-uzhe-perevalila-za-100-griven-v-ukraine-neuklonno-dorozhaet-odin-produkt-10709111.html Ссылка скопирована

Цены на огурцы в Украине / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

Огурцы в Украине продолжают стремительно дорожать

Сейчас их продают по 90-110 гривен за килограмм

С начала недели цена уже выросла на 21%

На этой неделе в Украине в очередной раз повысились цены на огурцы. Основной причиной такого резкого подорожания стало сезонное сокращение предложения овощей в местных хозяйствах. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Отмечается, что сезон реализации огурцов в украинских тепличных комбинатах близок к завершению.

видео дня

"Хозяйства сейчас проводят зачистку в теплицах, поэтому предлагают свою продукцию преимущественно мелким оптом. Стоит также отметить, что качество огурцов в последних выборках значительно снизилось, но это не мешает продавцам повышать отпускные цены в этом сегменте", - говорится в сообщении.

Так, только с начала недели цена на огурцы выросла в среднем на 21%, и сегодня овощ продают по 90-110 грн/кг.

Аналитики добавляют, что на сегодняшний день стоимость тепличных огурцов в Украине уже в среднем на 11% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Такая ситуация на украинском рынке может привести к тому, что импортеры начнут поставки этой продукции из Турции уже на следующей неделе. В таком случае цены на огурцы из местных хозяйств могут приостановить рост под давлением более дешевой импортной продукции", - подытожили в EastFruit.

Цены на продукты в октябре

Главный научный сотрудник отдела аграрного рынка и международной интеграции Национального научного центра "Институт аграрной экономики", д.э.н. Инна Сало говорила, что в течение октября 2025 года ожидается подорожание плодовых на 5-7 %.

В частности, по ее словам, цены на салатные овощи, со снижением их сезонного предложения, постепенно будут расти.

Почему растут цены на продукты / Инфографика: Главред

Цены на продукты - последние новости

Как сообщал Главред, в Украине зафиксировали рост цен на репчатый лук. Он подорожал, поскольку часть урожая до сих пор не собрали с полей из-за неблагоприятных погодных условий, поэтому овощи постепенно портятся.

Главная специя для украинцев - соль также неожиданно подорожала. Ее стоимость заметно выросла по сравнению не только с предыдущим месяцем, но и в последние годы.

В то же время, среди круп заметно подорожали рис и гречка. Цены на них выше на несколько гривен, чем среднемесячные показатели за сентябрь этого года.

Читайте также:

Об источнике: EastFruit EastFruit- это ведущая международная информационно-аналитическая платформа бизнеса овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (Английский, Украинский, Русский) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред