Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Подорожал на ровном месте: в Украине резко подняли цены на базовый продукт

Анна Косик
22 октября 2025, 15:32
13
Пачка популярного товара стоит дороже, чем в предыдущие несколько месяцев.
Соль, деньги
Сколько украинцам придется отдавать денег за соль / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главное:

  • В Украине подорожала соль
  • В октябре зафиксирован резкий скачок цен на соль

Цены на продукты в Украине с началом осеннего периода не радуют украинцев. Даже те товары, цены на которые оставались стабильными в течение нескольких месяцев, начали стремительно дорожать. Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфин.

Ярким примером является главная специя для украинцев - соль. По состоянию на сегодня, 22 октября, ее стоимость заметно выросла по сравнению не только с предыдущим месяцем, но и последними годами.

видео дня

Как изменились цены на соль

На сайте Минфин сообщается, что соль морская пищевая сегодня в украинских супермаркетах стоит в среднем 39,30 гривны за килограмм. При этом, еще в сентябре среднемесячная цена такой соли составляла 37,45 гривны.

Заметим, что такой резкий скачок стоимости произошел после того, как среднемесячная цена на соль 6 месяцев удерживалась на одном уровне. Теперь же в супермаркетах фиксируется новый ценовой рекорд соли за последние три года.

Среднемесячные цены на соль
Среднемесячные цены на соль в украинских супермаркетах / фото: скриншот с сайта Минфин

Какие продукты, кроме соли, выросли в цене

Главред писал, что согласно данным Госстата, больше всего подорожали яйца, мясо, масло и молочные продукты.

По состоянию на сентябрь этого года стоимость продуктов питания выросла в среднем на 29,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом отдельные категории товаров подорожали значительно сильнее среднего показателя, что прямо влияет на уровень потребительской корзины украинцев.

Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред​​​​​

Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что по данным аналитиков, оптовые цены на картофель в Украине за последнюю неделю выросли с 10-12 гривен вплоть до 11-13 гривен за килограмм.

Накануне сообщалось, что среди круп в Украине заметнее всего подорожали рис и гречка. Цены на них выше на несколько гривен, чем среднемесячные показатели за сентябрь этого года.

Ранее стало известно, что россияне в очередной раз пытаются разрушить энергетическую систему Украины. Из-за этого может вырасти стоимость некоторых продуктов, в частности мясных и молочных.

Больше новостей:

Об источнике: Минфин

Минфин - украинский информационный портал о финансах и инвестициях, работает с 2007 года, пишет Википедия.

На портале публикуется информация об инвестициях, курсы валют, сравниваются депозитные ставки в банках. Также на сайте размещается статистика по финансовым рынкам, финансовые новости и аналитические обзоры.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

соль цены на продукты новости Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Украине ввели графики почасовых отключений света - сколько не будет электроэнергии

В Украине ввели графики почасовых отключений света - сколько не будет электроэнергии

15:08Украина
"Было прямое попадание": российский дрон убил маму, младенца и 12-летнюю девочку

"Было прямое попадание": российский дрон убил маму, младенца и 12-летнюю девочку

14:12Украина
Почти 50 детей оказались под ударом Шахедов: новые детали атаки на Харьков

Почти 50 детей оказались под ударом Шахедов: новые детали атаки на Харьков

14:00Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 22 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 22 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 22 октября (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 22 октября (обновляется)

Мобилизация с 18 до 24 лет - в Украине заработали важные изменения

Мобилизация с 18 до 24 лет - в Украине заработали важные изменения

В Киеве - взрывы, горят жилые дома, есть жертвы: последствия атаки РФ на столицу

В Киеве - взрывы, горят жилые дома, есть жертвы: последствия атаки РФ на столицу

Кремль сорвал переговоры с Трампом в Будапеште и выдвинул новые условия по Украине

Кремль сорвал переговоры с Трампом в Будапеште и выдвинул новые условия по Украине

Последние новости

15:32

Подорожал на ровном месте: в Украине резко подняли цены на базовый продукт

15:12

В дома украинцев залетают опасные насекомые: появились фото этих "гигантов"

15:08

В Украине ввели графики почасовых отключений света - сколько не будет электроэнергии

14:57

На ослах не вывезешь: Плетенчук рассказал об ударах по нефтебазам в Крыму

14:44

"Ад какой-то": как украинские знаменитости пережили атаку на Украину

Юрий Корольчук: 20 часов без света зимой - это объективная реальностьЮрий Корольчук: 20 часов без света зимой - это объективная реальность
14:44

Способны преодолевать более 1500 км: СБУ показала модернизированные дроны Sea Baby (видео)

14:39

Город-миллионник может остаться без света на несколько дней: неутешительный прогноз

14:31

Свечки и фонарики не пригодятся: как можно сделать свет без электричестваВидео

14:12

"Было прямое попадание": российский дрон убил маму, младенца и 12-летнюю девочку

Реклама
14:00

Почти 50 детей оказались под ударом Шахедов: новые детали атаки на ХарьковФото

13:56

Неудобно получилось: на конкурсе красоты участница подумала, что попала в финалВидео

13:35

Китайский гороскоп на завтра 23 октября: Крысам - кризис, Лошадям - разочарование

13:30

У Путина проблемы: ГУР сообщило о срыве набора контрактников в армию РФ

13:18

Украину накроют дожди и похолодание: где резко испортится погода

13:15

РФ запустила 405 дронов и 28 ракет: новые детали массированной атаки на Украину

13:14

Стоит ли запасаться уже сейчас: производители рассказали, сколько будет стоить картофель

13:09

Не блондинка: Ольга Сумская убрала свои длинные волосы впервые за много лет

12:46

Внимательно к тревогам: украинцев предупредили об угрозе нового ракетного удара

12:39

Украина готовит крупную сделку с Saab: возможна поставка истребителей Gripen

12:26

Можно легко сломать коробку: стоит ли переключать автомат в режим N на светофоре

Реклама
12:23

"Россия наглеет": оккупанты атаковали дроном детский сад, 1 погибший, 7 пострадавшихФото

12:03

"Дети испугались": нардеп сообщила о попадании в ее дом во время атаки РФ

11:59

Оптимистического сценария нет: эксперт сказал, будет ли свет у украинцев зимойФотоВидео

11:40

Разрушенные дома и "Новая почта": как выглядит Новгород-Северский после удара РФ

11:36

Почему 23 октября нельзя начинать новых дел: какой церковный праздник

11:16

"Есть раненые дети": Россия ударила по детскому саду в Харькове

11:08

Последнее предупреждение: эксперт назвал сигнал, который получил Путин от Трампа

10:52

Под удар попали 10 регионов, разрушены дома, погибли дети: новые подробности атаки РФФото

10:51

"Спастись было невозможно": в результате удара по Киеву погибли супругиФото

10:44

Мирный план Трампа по Украине потерпел неудачу, и Путина это устраивает – CNN

10:42

Могла обойтись в целое состояние: какие штрафы платили казаки за ругань

10:41

Гороскоп Таро на 23 октября: Ракам - помогать другим, Козерогам - к вершине

10:13

Украинская актриса рассказала, как похудела на 45 кгВидео

10:04

Россия пострадала от ударов: дроны атаковали цели в глубоком тылу врага

09:59

Из-за массированной атаки РФ: в УЗ сообщили о задержках и изменениях в движении поездов

09:55

"100-процентное повреждение мозга": Бритни Спирс раскрыла правду о своем состоянии

09:38

"Время пришло": Зеленский назвал число жертв ночной атаки и обратился к партнерамФото

09:33

"Она все плачет, плачет": известный певец разнес Тину Кароль

09:16

Гороскоп на завтра 23 октября: Львам - трудности, Водолеям - путешествие

09:15

Иво Бобул раскрыл детали общения с кумом Кучмой - где сейчас экс-президент

Реклама
09:12

РФ убила младенца и 12-летнюю девочку на Киевщине: удар пришёлся по жилому домуФото

09:04

"Оказалась неверна Галкину": российский шоумен ждет Аллу Пугачеву в РФ

08:56

Пять знаков зодиака, которые не умеют лгать: для них правда — священна

08:50

В Украине после атаки РФ аварийно выключают свет: какие области в списке

08:38

Отключение света в Украине — графики на 22 октября (обновляется)

08:35

РФ била по газовым объектам на Полтащине: есть "прилеты" в районе МиргородаФото

08:22

Трамп нашел слабое место Путинамнение

08:22

Карта Deep State онлайн за 22 октября: что происходит на фронте (обновляется)

08:11

РФ повторила свои требования относительно мира в частном сообщении США – Reuters

08:08

Поедет ли Трамп на встречу с Путиным: президент США сделал заявление

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Культура
Почему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцы
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять