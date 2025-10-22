Подорожал на ровном месте: в Украине резко подняли цены на базовый продукт

Главное:
- В Украине подорожала соль
- В октябре зафиксирован резкий скачок цен на соль
Цены на продукты в Украине с началом осеннего периода не радуют украинцев. Даже те товары, цены на которые оставались стабильными в течение нескольких месяцев, начали стремительно дорожать. Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфин.
Ярким примером является главная специя для украинцев - соль. По состоянию на сегодня, 22 октября, ее стоимость заметно выросла по сравнению не только с предыдущим месяцем, но и последними годами.
Как изменились цены на соль
На сайте Минфин сообщается, что соль морская пищевая сегодня в украинских супермаркетах стоит в среднем 39,30 гривны за килограмм. При этом, еще в сентябре среднемесячная цена такой соли составляла 37,45 гривны.
Заметим, что такой резкий скачок стоимости произошел после того, как среднемесячная цена на соль 6 месяцев удерживалась на одном уровне. Теперь же в супермаркетах фиксируется новый ценовой рекорд соли за последние три года.
Какие продукты, кроме соли, выросли в цене
Главред писал, что согласно данным Госстата, больше всего подорожали яйца, мясо, масло и молочные продукты.
По состоянию на сентябрь этого года стоимость продуктов питания выросла в среднем на 29,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом отдельные категории товаров подорожали значительно сильнее среднего показателя, что прямо влияет на уровень потребительской корзины украинцев.
Цены на продукты в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что по данным аналитиков, оптовые цены на картофель в Украине за последнюю неделю выросли с 10-12 гривен вплоть до 11-13 гривен за килограмм.
Накануне сообщалось, что среди круп в Украине заметнее всего подорожали рис и гречка. Цены на них выше на несколько гривен, чем среднемесячные показатели за сентябрь этого года.
Ранее стало известно, что россияне в очередной раз пытаются разрушить энергетическую систему Украины. Из-за этого может вырасти стоимость некоторых продуктов, в частности мясных и молочных.
Об источнике: Минфин
Минфин - украинский информационный портал о финансах и инвестициях, работает с 2007 года, пишет Википедия.
На портале публикуется информация об инвестициях, курсы валют, сравниваются депозитные ставки в банках. Также на сайте размещается статистика по финансовым рынкам, финансовые новости и аналитические обзоры.
