'Решение можно найти очень быстро': у Путина назвали три условия завершения войны

Спецпредставитель Путина Дмитриев озвучил три условия, которые РФ считает необходимыми для завершения войны в Украине.

Кремль выдвинул три главных требования для начала переговоров / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот из видео

Ключевые тезисы Дмитриева:

У России есть три условия для завершения войны

Условия - гарантии безопасности Украины, судьба "русскоязычных" регионов и нейтральный статус Украины

Решение этих вопросов якобы позволит быстро завершить войну

Россия имеет ряд требований, которые она считает необходимыми для начала переговоров о прекращении огня. Спецпредставитель лидера РФ Кирилл Дмитриев перечислил в интервью Fox News три условия, которые могут способствовать завершению войны в Украине.

"Я сосредоточен на экономике, инвестициях и отношениях с США, обеспечивая диалог. Но есть несколько ключевых моментов", - сказал Дмитриев.

По словам представителя РФ, нужно согласовать гарантии безопасности для Украины, Россия "открыта к рассмотрению". Также Кремль ставит вопрос о судьбе так называемых "русскоязычных" регионов, которые, по версии РФ, пострадали от Украины.

Кроме этого, РФ требует установления нейтрального статуса Украины. Дмитриев заявил, что он якобы "необходим для безопасности РФ".

При этом Дмитриев цинично заявил, что "не так много вопросов на столе". Российский политик утверждает, что якобы решив эти три вопроса дипломатическим путем, "решение по завершению войны можно найти очень быстро".

Смотрите видео, где представитель РФ назвал условия для завершения войны:

Условия РФ / Фото: скриншот

Может ли завершиться война в 2026 году - прогноз эксперта

Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло прокомментировал прогнозы относительно возможного завершения войны РФ против Украины в период от двух месяцев до года. Как отметил эксперт в интервью Главреду, теоретически такая возможность существует, однако реальная картина свидетельствует о постепенном истощении российских сил.

"Еще в начале 2024 года мы проводили стратегическую сессию аналитиков нашего центра, и тогда мы примерно определяли, что с 2026 года Российская Федерация будет продолжать агрессию, но постепенно давление - как в живой силе, так и в других видах вооружения - начнет падать", - отметил эксперт.

По словам Жмайло, текущая осенне-зимняя наступательная кампания РФ является фактически последним рывком. Дальнейшая агрессия будет постепенно ослабевать.

Переговорщик Путина прибыл в США - новости по теме

Напомним, 24 октября спецпосланник Кремля Кирилл Дмитриев прибыл в США для переговоров с представителями администрации Дональда Трампа. Встречи состоятся на фоне новых санкций против России и отмененного саммита в Венгрии.

Уже 25 октября Дмитриев заявил, что Россия, США и Украина приближаются к дипломатическому решению, которое может завершить войну. Переговоры предусматривают прекращение огня по нынешней линии фронта, при участии США и европейских дипломатов.

Как ранее сообщал Главред, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сказала, что Трамп хочет видеть от российского диктатора и военного преступника Путина не только разговоров, но и конкретных действий для урегулирования войны РФ против Украины.

Об источнике: Fox News Fox News Channel - американский консервативный информационный канал, который впервые вышел в эфир 7 октября 1996 года. Он является основным информационным каналом США. Об этом сообщает Википедия. Канал рекламирует себя как тот, что нейтрально освещает события. Однако, канал придерживается консервативной ориентации, близок к Республиканской партии США.

