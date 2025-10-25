Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

"Близки к дипломатическому окончанию войны": посланник Путина удивил заявлением

Мария Николишин
25 октября 2025, 10:33
304
Дмитриев отметил, что США играют ключевую роль в процессе окончания войны.
'Близки к дипломатическому окончанию войны': посланник Путина удивил заявлением
Посланник Путина намекнул на окончание войны / коллаж: Главред, фото: Офис президента, kremlin.ru

Главное из заявления спецпредставителя Путина:

  • Россия, США и Украина работают над прекращением огня по линии фронта
  • Стороны близки к дипломатическому урегулированию
  • Оно возможно только при условии учета интересов России

Спецпредставитель Кремля Кирилл Дмитриев заявил, что Россия, США и Украина приближаются к дипломатическому решению, которое способно завершить войну. Об этом пишет Reuters.

По его словам, стороны работают над прекращением огня по нынешней линии фронта, что является уступкой украинской власти. В то же время, США играют ключевую роль в этом процессе.

видео дня

"Я считаю, что Россия, США и Украина на самом деле достаточно близки к дипломатическому урегулированию", - сказал он.

Спецпредставитель Путина отметил, что европейские дипломаты помогают Украине в формировании предложения по прекращению боевых действий. По его мнению, это "большой шаг со стороны президента Зеленского", который согласился признать текущие линии фронта как основу для урегулирования.

Дмитриев также добавил, что любое урегулирование возможно только при условии учета интересов России и уважительного отношения к ним.

"Конечно, это возможно только в том случае, если интересы России будут учтены и к ним будут относиться с уважением", - говорится в заявлении.

Какой будет война в 2026 году

Военный аналитик, ветеран войны, майор ВСУ в отставке Алексей Гетьман ранее говорил, что война в 2026 году будет носить тот же характер, как и в этом году. Ничего существенно не изменится.

По его словам, сейчас идет война на истощение.

"Никаких уникальных возможностей ни у одной из сторон не появится, никакого нового оружия ни одна из сторон не получит. Поэтому никаких радикальных изменений ожидать не стоит", - подчеркнул аналитик.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, военный эксперт, бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак считает, что война в Украине продлится до марта 2026 года. До этого времени войска российского диктатора Владимира Путина попытаются добиться на фронтах всего, чего только можно.

В материале The New York Times отмечается, что новые санкции США против России вряд ли повлияют на военные цели военного преступника Путина.

В то же время, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сказала, что Трамп хочет видеть от российского диктатора и военного преступника Путина не только разговоров, но и конкретных действий для урегулирования войны РФ против Украины.

Читайте также:

Об источнике: Reuters

Reuters - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.

Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века

В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом агентство имеет 197 бюро, которые работают по всему миру.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Судьба двух крупных городов решится до конца года: военный намекнул на потери территорий

Судьба двух крупных городов решится до конца года: военный намекнул на потери территорий

11:25Фронт
"Близки к дипломатическому окончанию войны": посланник Путина удивил заявлением

"Близки к дипломатическому окончанию войны": посланник Путина удивил заявлением

10:33Война
Все в огне и дыму: жуткие кадры ударов по Киеву

Все в огне и дыму: жуткие кадры ударов по Киеву

09:43Война
Реклама

Популярное

Ещё
"Никогда не победит": Успенская сделала неожиданное заявление об окончании войны

"Никогда не победит": Успенская сделала неожиданное заявление об окончании войны

Сейчас ждать тепла не стоит: известно, в каком месяце украинцам включат отопление

Сейчас ждать тепла не стоит: известно, в каком месяце украинцам включат отопление

Алла Пугачева "обобрала мужа как липку" — что произошло

Алла Пугачева "обобрала мужа как липку" — что произошло

Отключение света в Украине — графики на 25 октября (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 25 октября (обновляется)

Бешеный скачок, вся валюта резко подорожала: курс валют на 27 октября

Бешеный скачок, вся валюта резко подорожала: курс валют на 27 октября

Последние новости

11:57

Отравление: путинист Лепс внезапно слег в больницу

11:50

Почему 26 октября нельзя физически работать: какой церковный праздник

11:25

Судьба двух крупных городов решится до конца года: военный намекнул на потери территорий

11:23

Тянется на сотни километров: в Украине расположена самая большая пещера мираВидео

11:05

Новые области на карте Украины - какие города могут стать центрами и сколько их будетВидео

Россия собралась вынести всю энергетику Украины за зиму 2025-2026 годов – СтупакРоссия собралась вынести всю энергетику Украины за зиму 2025-2026 годов – Ступак
10:54

Куда деть сумку в ресторане, метро и на собеседовании: правила этикетаВидео

10:53

Верните хотя бы лимузин: как зрители шутили о первом выборе "Холостяка"

10:33

"Близки к дипломатическому окончанию войны": посланник Путина удивил заявлением

09:43

Все в огне и дыму: жуткие кадры ударов по КиевуФотоВидео

Реклама
09:41

В Волгоградской области было громко: после атаки дронов горит подстанция

08:55

"Тоже хочет закончить войну": Трамп анонсировал разговор с Си Цзиньпином

08:47

Кофейное дерево в квартире: как украинка выращивает собственный кофе уже 8 летВидео

07:35

Поврежденные дома, пожары и пострадавшие: последствия баллистической атаки на КиевФото

06:31

Гороскоп Таро на ноябрь 2025: Весам - перемены, Скорпионам - деньги, Стрельцам - успехВидео

06:10

Как РФ берет США "на слабо" с Томагавками?мнение

06:10

Антироссийский разворот Трампа: как это меняет войнумнение

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках отца с сыном за 45 секунд

05:30

Можно позавидовать: какие знаки зодиака окунутся в страсть и романтику с головой

05:02

Как быстро сделать идеальные вареники без лепки: крутой способ со стаканом

04:14

Дочь Мозговой засветила нежные поцелуи с невестой: романтическое путешествие пары

Реклама
03:35

Три знака зодиака скоро начнут новую жизнь: кто получит от судьбы важное послание

02:44

Гороскоп на завтра 26 октября: Овнам - море комплиментов, Близнецам - перемены

01:44

Не настоящие: четыре знака зодиака, которые скрывают свое настоящее лицо

00:44

Трампа переубедили: выяснились детали введения самых жесткий санкций против РФ

00:27

Впервые с 2022 года: в России начались серьезные проблемы

24 октября, пятница
23:57

Ценный продукт в Украине стремительно дешевеет - цены нетипично летят вниз

23:50

Отключение света в Украине — графики на 25 октября (обновляется)

23:35

Первая церемония роз: кто из девушек продолжит участие в "Холостяке"

23:04

"Чтобы Путину было сложнее": Зеленский намекнул на тайные решения "Коалиции желающих"

22:55

Мой прекрасный: Марина Боржемская заинтриговала фото с мужчиной

22:40

Уже на подходе к Киеву: украинцев предупредили об угрозе нового удара

22:33

Участница "Холостяка" внезапно покинула проект - причина известна

22:32

"С потерей Покровска у нас уже смирились": эксперт назвал следующие цели россиян

22:02

В Украине будут хранить и бронировать номерные знаки по-новому: что изменилось

21:38

"Диагностировали рак": одна из участниц "Холостяка" ошеломила своим признанием

21:38

Не могу принять: Мурик из Green Grey заговорил о смерти ДизеляВидео

21:19

Не ради похвалы, а от чистого сердца: пять самых щедрых знаков зодиака

21:12

Никакого запаха из раковин: простой лайфхак с лимоном и содой творит чудесаВидео

21:11

Чуть не сбила подругу: пьяная Бритни Спирс села за руль

20:51

Тарас Цымбалюк вывел одну из участниц шоу "Холостяк" - что случилось

Реклама
20:36

У Путина заканчиваются деньги, идеи и солдаты - Рютте

20:31

Ракеты Aster, самолеты Mirage и не только: Макрон пообещал мощную помощь Украине

20:04

Впервые в истории: в Киеве на маршрут выйдет двухэтажный автобус - где он будет ездить

20:00

Украинцев предупредили о реальной опасности: регионы будет заливать дождем и пойдет снег

19:51

"Хотел встретиться": на "Холостяк" пришла знакомая Тараса Цымбалюка

19:48

РФ хочет окончательно вывести из строя нашу энергосистему: Ступак назвал дедлайн

19:23

Украину накроют масштабные отключения света: появились графики на 25 октября

19:20

"Развлекай меня": почему Тарас Цымбалюк рассталася с Готочкиной

19:14

Иконы, возле которых опасно молиться в церкви: мольфар предостерег верующихВидео

19:10

Продвижение оккупантов и новая угроза для Украинымнение

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять