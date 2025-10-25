'Близки к дипломатическому окончанию войны': посланник Путина удивил заявлением

Дмитриев отметил, что США играют ключевую роль в процессе окончания войны.

Главное из заявления спецпредставителя Путина:

Россия, США и Украина работают над прекращением огня по линии фронта

Стороны близки к дипломатическому урегулированию

Оно возможно только при условии учета интересов России

Спецпредставитель Кремля Кирилл Дмитриев заявил, что Россия, США и Украина приближаются к дипломатическому решению, которое способно завершить войну. Об этом пишет Reuters.

По его словам, стороны работают над прекращением огня по нынешней линии фронта, что является уступкой украинской власти. В то же время, США играют ключевую роль в этом процессе.

"Я считаю, что Россия, США и Украина на самом деле достаточно близки к дипломатическому урегулированию", - сказал он.

Спецпредставитель Путина отметил, что европейские дипломаты помогают Украине в формировании предложения по прекращению боевых действий. По его мнению, это "большой шаг со стороны президента Зеленского", который согласился признать текущие линии фронта как основу для урегулирования.

Дмитриев также добавил, что любое урегулирование возможно только при условии учета интересов России и уважительного отношения к ним.

"Конечно, это возможно только в том случае, если интересы России будут учтены и к ним будут относиться с уважением", - говорится в заявлении.

Какой будет война в 2026 году

Военный аналитик, ветеран войны, майор ВСУ в отставке Алексей Гетьман ранее говорил, что война в 2026 году будет носить тот же характер, как и в этом году. Ничего существенно не изменится.

По его словам, сейчас идет война на истощение.

"Никаких уникальных возможностей ни у одной из сторон не появится, никакого нового оружия ни одна из сторон не получит. Поэтому никаких радикальных изменений ожидать не стоит", - подчеркнул аналитик.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, военный эксперт, бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак считает, что война в Украине продлится до марта 2026 года. До этого времени войска российского диктатора Владимира Путина попытаются добиться на фронтах всего, чего только можно.

В материале The New York Times отмечается, что новые санкции США против России вряд ли повлияют на военные цели военного преступника Путина.

В то же время, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сказала, что Трамп хочет видеть от российского диктатора и военного преступника Путина не только разговоров, но и конкретных действий для урегулирования войны РФ против Украины.

Об источнике: Reuters Reuters - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.



Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом агентство имеет 197 бюро, которые работают по всему миру.

