Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

"Тоже хочет закончить войну": Трамп анонсировал разговор с Си Цзиньпином

Мария Николишин
25 октября 2025, 08:55
95
Трамп напомнил, что США наложили очень большие санкции на Россию.
'Тоже хочет закончить войну': Трамп анонсировал разговор с Си Цзиньпином
Трамп анонсировал разговор с Си Цзиньпином / коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, ua.depositphotos.com

Главное:

  • Трамп на встрече с Си Цзиньпином обсудит войну в Украине
  • Он считает, что Китай может помочь с Россией
  • По его мнению, Си Цзиньпин тоже хочет завершить войну

Президент США Дональд Трамп заявил, что на предстоящей встрече с лидером Китая Си Цзиньпином будет обсуждать вопрос завершения российско-украинской войны.

В частности, во время общения с прессой он намекнул, что хотел бы, чтобы Пекин повлиял на позицию Москвы по Украине.

видео дня

"Ну, я бы очень хотел, чтобы Китай помог нам с Россией. Мы наложили очень большие санкции на Россию. Я думаю, что эти санкции... они очень жесткие. Они очень сильные. Но я хотел бы, чтобы Китай нам помог. Как вы знаете, у меня хорошие отношения с президентом Си... мы собираемся встретиться. У нас будет хорошая встреча... Я думаю, что мы заключим несколько хороших соглашений. Один из вопросов... - это отношения между Россией и Украиной", - сказал президент США.

Трамп добавил, что в этой войне погибает каждую неделю 7 тысяч человек, подчеркнув, что "мы обязательно это обсудим".

"Он (Си Цзиньпин, - ред.) тоже хочет, чтобы это закончилось", - отметил лидер США.

Позиция Трампа относительно войны

Руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины, дипломат Владимир Огрызко отметил, что президент США Дональд Трамп призывает к тому, чтобы каждая сторона объявила о своей победе.

По его словам, для Путина это нереалистичная задача, потому что он не может объявить победу, когда две области, которые вписаны в российскую конституцию, находятся за пределами этой конституции.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, Соединенные Штаты Америки ввели новые санкции против нефтяных "гигантов" страны-агрессора России. Этот шаг американского лидера нанес один из самых больших ударов по усилиям российского диктатора Владимира Путина убедить Трампа заставить Украину капитулировать перед требованиями Кремля.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сказала, что президент США Дональд Трамп хочет видеть от российского диктатора и военного преступника Путина не только разговоров, но и конкретных действий для урегулирования войны РФ против Украины.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал новые санкции США в отношении РФ и отмену президентом Дональдом Трампом саммита в Будапеште "актом войны против России" и призвал с новой силой бомбить Украину.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Дональд Трамп Си Цзиньпин война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Тоже хочет закончить войну": Трамп анонсировал разговор с Си Цзиньпином

"Тоже хочет закончить войну": Трамп анонсировал разговор с Си Цзиньпином

08:55Мир
Поврежденные дома, пожары и пострадавшие: последствия баллистической атаки на Киев

Поврежденные дома, пожары и пострадавшие: последствия баллистической атаки на Киев

07:35Украина
Трампа переубедили: выяснились детали введения самых жесткий санкций против РФ

Трампа переубедили: выяснились детали введения самых жесткий санкций против РФ

00:44Мир
Реклама

Популярное

Ещё
"Никогда не победит": Успенская сделала неожиданное заявление об окончании войны

"Никогда не победит": Успенская сделала неожиданное заявление об окончании войны

Китайский гороскоп на завтра 25 октября: Драконам - трудности, Петухам - нервы

Китайский гороскоп на завтра 25 октября: Драконам - трудности, Петухам - нервы

Сейчас ждать тепла не стоит: известно, в каком месяце украинцам включат отопление

Сейчас ждать тепла не стоит: известно, в каком месяце украинцам включат отопление

Отключение света в Украине — графики на 25 октября (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 25 октября (обновляется)

Алла Пугачева "обобрала мужа как липку" — что произошло

Алла Пугачева "обобрала мужа как липку" — что произошло

Последние новости

08:55

"Тоже хочет закончить войну": Трамп анонсировал разговор с Си Цзиньпином

08:47

Кофейное дерево в квартире: как украинка выращивает собственный кофе уже 8 летВидео

07:35

Поврежденные дома, пожары и пострадавшие: последствия баллистической атаки на Киев

06:31

Гороскоп Таро на ноябрь 2025: Весам - перемены, Скорпионам - деньги, Стрельцам - успехВидео

06:10

Как РФ берет США "на слабо" с Томагавками?мнение

Россия собралась вынести всю энергетику Украины за зиму 2025-2026 годов – СтупакРоссия собралась вынести всю энергетику Украины за зиму 2025-2026 годов – Ступак
06:10

Антироссийский разворот Трампа: как это меняет войнумнение

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках отца с сыном за 45 секунд

05:30

Можно позавидовать: какие знаки зодиака окунутся в страсть и романтику с головой

05:02

Как быстро сделать идеальные вареники без лепки: крутой способ со стаканом

Реклама
04:14

Дочь Мозговой засветила нежные поцелуи с невестой: романтическое путешествие пары

03:35

Три знака зодиака скоро начнут новую жизнь: кто получит от судьбы важное послание

02:44

Гороскоп на завтра 26 октября: Овнам - море комплиментов, Близнецам - перемены

01:44

Не настоящие: четыре знака зодиака, которые скрывают свое настоящее лицо

00:44

Трампа переубедили: выяснились детали введения самых жесткий санкций против РФ

00:27

Впервые с 2022 года: в России начались серьезные проблемы

24 октября, пятница
23:57

Ценный продукт в Украине стремительно дешевеет - цены нетипично летят вниз

23:50

Отключение света в Украине — графики на 25 октября (обновляется)

23:35

Первая церемония роз: кто из девушек продолжит участие в "Холостяке"

23:04

"Чтобы Путину было сложнее": Зеленский намекнул на тайные решения "Коалиции желающих"

22:55

Мой прекрасный: Марина Боржемская заинтриговала фото с мужчиной

Реклама
22:40

Уже на подходе к Киеву: украинцев предупредили об угрозе нового удара

22:33

Участница "Холостяка" внезапно покинула проект - причина известна

22:32

"С потерей Покровска у нас уже смирились": эксперт назвал следующие цели россиян

22:02

В Украине будут хранить и бронировать номерные знаки по-новому: что изменилось

21:38

"Диагностировали рак": одна из участниц "Холостяка" ошеломила своим признанием

21:38

Не могу принять: Мурик из Green Grey заговорил о смерти ДизеляВидео

21:19

Не ради похвалы, а от чистого сердца: пять самых щедрых знаков зодиака

21:12

Никакого запаха из раковин: простой лайфхак с лимоном и содой творит чудесаВидео

21:11

Чуть не сбила подругу: пьяная Бритни Спирс села за руль

20:51

Тарас Цымбалюк вывел одну из участниц шоу "Холостяк" - что случилось

20:36

У Путина заканчиваются деньги, идеи и солдаты - Рютте

20:31

Ракеты Aster, самолеты Mirage и не только: Макрон пообещал мощную помощь Украине

20:04

Впервые в истории: в Киеве на маршрут выйдет двухэтажный автобус - где он будет ездить

20:00

Украинцев предупредили о реальной опасности: регионы будет заливать дождем и пойдет снег

19:51

"Хотел встретиться": на "Холостяк" пришла знакомая Тараса Цымбалюка

19:48

РФ хочет окончательно вывести из строя нашу энергосистему: Ступак назвал дедлайн

19:23

Украину накроют масштабные отключения света: появились графики на 25 октября

19:20

"Развлекай меня": почему Тарас Цымбалюк рассталася с Готочкиной

19:14

Иконы, возле которых опасно молиться в церкви: мольфар предостерег верующихВидео

19:10

Продвижение оккупантов и новая угроза для Украинымнение

Реклама
19:00

Автопродление и без ТЦК: как изменятся отсрочки с 1 ноября

18:38

Как сказать на украинском "утрирую" - простой ответ, который знают не всеВидео

18:37

"Списал все, но не выдал": пользователей банкоматами Привата ждут сюрпризы

18:29

"Форсаж" возвращается: Вин Дизель заинтриговал кадрами со съемок боевика

18:03

"Вытаскивала своими руками": звезда Женского квартала рассказала о ранении брата

17:56

Людям, которые родились в эти три месяца, уготована высшая миссия

17:23

Путин внезапно отправил в США главного переговорщика - СМИ узнали, для чего

17:23

Пытал украинских пленных в Мордовии: "Доктор Зло" из расследования "Схем" попал под санкции ЕС

17:14

Бешеный скачок, вся валюта резко подорожала: курс валют на 27 октября

17:02

Королевский ужин из простых ингредиентов: рецепт шикарного блюда за 25 минут

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровМаксим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапАни ЛоракСофия РотаруКейт МиддлтонОльга СумскаяАлла Пугачева
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиНапиткиСалатыПраздничное меню
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять