'Тоже хочет закончить войну': Трамп анонсировал разговор с Си Цзиньпином

Главное:
- Трамп на встрече с Си Цзиньпином обсудит войну в Украине
- Он считает, что Китай может помочь с Россией
- По его мнению, Си Цзиньпин тоже хочет завершить войну
Президент США Дональд Трамп заявил, что на предстоящей встрече с лидером Китая Си Цзиньпином будет обсуждать вопрос завершения российско-украинской войны.
В частности, во время общения с прессой он намекнул, что хотел бы, чтобы Пекин повлиял на позицию Москвы по Украине.
"Ну, я бы очень хотел, чтобы Китай помог нам с Россией. Мы наложили очень большие санкции на Россию. Я думаю, что эти санкции... они очень жесткие. Они очень сильные. Но я хотел бы, чтобы Китай нам помог. Как вы знаете, у меня хорошие отношения с президентом Си... мы собираемся встретиться. У нас будет хорошая встреча... Я думаю, что мы заключим несколько хороших соглашений. Один из вопросов... - это отношения между Россией и Украиной", - сказал президент США.
Трамп добавил, что в этой войне погибает каждую неделю 7 тысяч человек, подчеркнув, что "мы обязательно это обсудим".
"Он (Си Цзиньпин, - ред.) тоже хочет, чтобы это закончилось", - отметил лидер США.
Позиция Трампа относительно войны
Руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины, дипломат Владимир Огрызко отметил, что президент США Дональд Трамп призывает к тому, чтобы каждая сторона объявила о своей победе.
По его словам, для Путина это нереалистичная задача, потому что он не может объявить победу, когда две области, которые вписаны в российскую конституцию, находятся за пределами этой конституции.
Война в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, Соединенные Штаты Америки ввели новые санкции против нефтяных "гигантов" страны-агрессора России. Этот шаг американского лидера нанес один из самых больших ударов по усилиям российского диктатора Владимира Путина убедить Трампа заставить Украину капитулировать перед требованиями Кремля.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сказала, что президент США Дональд Трамп хочет видеть от российского диктатора и военного преступника Путина не только разговоров, но и конкретных действий для урегулирования войны РФ против Украины.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал новые санкции США в отношении РФ и отмену президентом Дональдом Трампом саммита в Будапеште "актом войны против России" и призвал с новой силой бомбить Украину.
Читайте также:
- Объявлен план окончания войны - на какие уступки готова Украина и чего боится Россия
- Зеленский раскрыл детали плана окончания войны - какой первый шаг
- Война в Украине может закончиться раньше 2026 года: эксперт назвал два условия
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред